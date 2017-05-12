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4 間不到 350 萬台幣的獨棟鄉間住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Casa das corujas, A+R arquitetura A+R arquitetura
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蓋房子的時候最大的考量是什麼呢? 相信預算一定是佔了非常大的比例吧?! 要如何在有限的預算中，打造出一間理想中的住宅，的確是一門學問，也是艱難的挑戰。雖說如此，想要以低預算打造出一間房子其實並非不可能。只要與專家討論出適合的結構以及素材，其實蓋一間房子並非天價。

這一次的點子簿為大家介紹 4 間位在世界各地，以不到 350 台幣完工的獨棟鄉間住宅。這些房子的特色是它們的造型都很簡單俐落，沒有過多繁雜的設計，因此可以所有的花費可以控制在成本中。

如果你也想要在鄉間蓋一間自己的房子的話，現在就出發欣賞這 4 間不到 350 萬台幣的鄉間住宅，並且從中找靈感吧!

1. 白與黑的家

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, kt2015 kt2015
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這間以白與黑結合而成的兩層樓住家十分有個性，並且還很有莊園的氣派感。進門前的庭院走道以及造景更加凸顯了房子的美，非常有加分的效果。

而這間 350 平方米的房子的造價則是 322 萬台幣。

車庫

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, kt2015 kt2015
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這間位在泰國的兩層樓住宅的車庫物在庭院裡面，設計十分有熱帶的風情，讓庭院飄散著一絲的度假氣息。

2. 鮮豔的用色

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น, บริษัท ซายแอค คอนทรัคชั่น จำกัด บริษัท ซายแอค คอนทรัคชั่น จำกัด
บริษัท ซายแอค คอนทรัคชั่น จำกัด

บริษัท ซายแอค คอนทรัคชั่น จำกัด
บริษัท ซายแอค คอนทรัคชั่น จำกัด
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第二間房子也是位在泰國的房子，面積大約為 126 平方米。房子的設計十分有鄉間的特色，並且以不同的顏色點綴，讓房子的外觀散發了熱力，非常活潑。

多扇窗

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บริษัท ซายแอค คอนทรัคชั่น จำกัด
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專家為這間房子規劃了多扇窗，因此可以想像室內想必是洋溢著充足的自然光。

3. 簡約線條的房子

Casa das corujas, A+R arquitetura A+R arquitetura
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這間房子的面積大約為 94 平方米，簡單的箱型外觀盡訴簡約風格之美，並且還散發著工業風的氣息。而這間以環保概念而生的房子造價僅需約台幣 58 萬元。

露臺空間

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相較於房屋本身單一的色系，戶外的露臺空間非常鮮艷可愛，兩者之間取得了完美的平衡。

點此看更多細節: 愛地球的環保屋: 有戶外大露臺與樓中樓的熱力住宅

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4. 平房

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這間質樸的平房造價約為 170 萬台幣，其灰色的屋瓦以及傳統的結構讓人感受到鄉間的美好。不一樣的石磚以及木頭結合在一起後，與充滿綠意的庭院構成了美麗的畫面。

庭院

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一間鄉間住宅怎能少了庭院的空間呢? 這間平房的面積雖然不大，但還是規劃了大片的庭院，讓屋主可以盡享園藝的樂趣!

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