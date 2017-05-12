4 間不到 350 萬台幣的獨棟鄉間住宅

蓋房子的時候最大的考量是什麼呢? 相信預算一定是佔了非常大的比例吧?! 要如何在有限的預算中，打造出一間理想中的住宅，的確是一門學問，也是艱難的挑戰。雖說如此，想要以低預算打造出一間房子其實並非不可能。只要與專家討論出適合的結構以及素材，其實蓋一間房子並非天價。

這一次的點子簿為大家介紹 4 間位在世界各地，以不到 350 台幣完工的獨棟鄉間住宅。這些房子的特色是它們的造型都很簡單俐落，沒有過多繁雜的設計，因此可以所有的花費可以控制在成本中。

如果你也想要在鄉間蓋一間自己的房子的話，現在就出發欣賞這 4 間不到 350 萬台幣的鄉間住宅，並且從中找靈感吧!