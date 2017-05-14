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18 種完美廚房的收納術

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
5 dakika - Mekansal Hizmetler , 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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美麗的廚房也要兼顧功能性才算是完美，有齊全的收納空間就很重要，現在的住家面積不斷縮小，還好有越來越進步的技術跟設計師的巧思，現在有很多完美的收納方式，快接下去看看吧！

1. 中島收納

PLUS D'ESPACE, BKBS BKBS 廚房
BKBS

BKBS
BKBS
BKBS

在中島下面設計收納空間吧。墨綠色的中島挖空了兩個不同大小的空間，有收納也有裝飾效果呢。

2.整面廚櫃

Cozinha em termolaminado com ilha, Ansidecor Ansidecor 現代廚房設計點子、靈感&圖片 複合木地板 Multicolored
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

不要客氣，整個牆面都做滿滿的收納！要注意高處比較難取得的問題，低處也可以選擇用抽屜的方式來幫助使用喔！

3. 疊放的碗櫃

Country house , Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture 廚房 木頭 Beige
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

設計這樣的碗櫃，可以把碗盤疊放整齊。注意裡面也塗上了相應的黃色嗎？小細節也不能放過啊。

4. 上掀式櫥櫃

Zen Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER 現代廚房設計點子、靈感&圖片
ARTHUR&amp;MILLER

Zen Bodrum

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

廚房裡面是合用上掀式的櫥櫃，更節省

5.￼軌道收納

Magic Corner Solution Urban Myth 廚房儲櫃
Urban Myth

Magic Corner Solution

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

角落的地方沒用到就太可惜了，這種設計讓大鍋小鍋都有地方放！

6.小架子

Dor House, Architetto Valentina Longo Architetto Valentina Longo 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Architetto Valentina Longo

Architetto Valentina Longo
Architetto Valentina Longo
Architetto Valentina Longo

這種鏤空感覺的木頭架子可以是裝飾也可以置物。

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7. 開放式櫥櫃

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5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design

5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design

如果東西沒有那麼多，開放式的櫥櫃既方面又開闊。

8. 色彩和形狀

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey 廚房
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

這裡的櫥櫃超有創意的，但功能性也同樣完整。

9.￼角落的櫥櫃

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

除了用中島下面當櫥櫃，這裡是利用的中島不太會使用到的角落，變成一個功能性的儲物空間。

10. ￼隱藏式櫥櫃

Countryside Retreat - Living Space, Lisa Melvin Design Lisa Melvin Design 廚房收納櫃與書櫃
Lisa Melvin Design

Countryside Retreat – Living Space

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

這種隱藏式的設計也很好用，而且也可以很好地利用空間，拖拉的設計非常好操作。

11. ￼隱藏式廚房 ￼

Minicucine - Cucina a monoblocco scomparsa da cm.185 con ante – TORINO, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING 廚房儲櫃
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING

SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING

想要更簡約的空間又不想犧牲功能性？那就把大家都藏起來！這樣的設計讓平常不下廚的時候可以維持很乾淨的樣貌。

12.不同尺寸的抽屜

Landhausküche nach Maß, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH 廚房 木頭 Wood effect
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

這裡的抽屜依需要收納的物品打造，不同尺寸的設計能夠裝下最多的東西。

13.直立式收納

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited 廚房
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

我們通常會用疊放碗盤，但為什麼不試試這種俐落的方式呢？直立的存放盤子不僅快乾，看起來也滿療癒的。

14.拉門

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 廚房
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
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想要把全部的雜物都藏起來嗎？設計一面牆，用拉門來把大家蓋起來，平常根本看不出來喔！

15.開放式層架

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edictum – UNIKAT MOBILIAR

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edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

如果你不想要一直開開關關的，那麼這個開放式的設計可以一目了然所有的調味品，木頭的設計也非常溫馨，可以試試看喔！

16.￼聰明的點子

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse 廚房
betterhouse

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如果得廚房不大，這樣子利用空間怎麼樣呢？瓦斯爐前面直接可以拿取調味品，方便又美觀對吧？

17. 壁龕裝飾

Landhausküche nach Maß, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH 廚房 木頭 Wood effect
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

廚房也要裝飾吧？但哪裡有空間呢？看看這裡很好的運用了最上面的空間，打造了一個壁龕放置裝飾品。

18. 多種利用 ￼

Natürlich nordisch, Schmidt Küchen Schmidt Küchen 廚房
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

最後看到這間廚房，把全部的方法都用上了呢。整齊的排放後看起來也是整整齊齊，別害怕嘗試喔！

如果還知道更多關於廚房的設計，延伸閱讀：10 款現代鄉村風的美麗廚房

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