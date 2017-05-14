18 種完美廚房的收納術

設計這樣的碗櫃，可以把碗盤疊放整齊。注意裡面也塗上了相應的黃色嗎？小細節也不能放過啊。
小廚房裡面是合用上掀式的櫥櫃，更節省
角落的地方沒用到就太可惜了，這種設計讓大鍋小鍋都有地方放！
這種鏤空感覺的木頭架子可以是裝飾也可以置物。
如果東西沒有那麼多，開放式的櫥櫃既方面又開闊。
這裡的櫥櫃超有創意的，但功能性也同樣完整。
這種隱藏式的設計也很好用，而且也可以很好地利用空間，拖拉的設計非常好操作。
想要更簡約的空間又不想犧牲功能性？那就把大家都藏起來！這樣的設計讓平常不下廚的時候可以維持很乾淨的樣貌。
這裡的抽屜依需要收納的物品打造，不同尺寸的設計能夠裝下最多的東西。
我們通常會用疊放碗盤，但為什麼不試試這種俐落的方式呢？直立的存放盤子不僅快乾，看起來也滿療癒的。
想要把全部的雜物都藏起來嗎？設計一面牆，用拉門來把大家蓋起來，平常根本看不出來喔！
如果你不想要一直開開關關的，那麼這個開放式的設計可以一目了然所有的調味品，木頭的設計也非常溫馨，可以試試看喔！
如果得廚房不大，這樣子利用空間怎麼樣呢？瓦斯爐前面直接可以拿取調味品，方便又美觀對吧？
廚房也要裝飾吧？但哪裡有空間呢？看看這裡很好的運用了最上面的空間，打造了一個壁龕放置裝飾品。
最後看到這間廚房，把全部的方法都用上了呢。整齊的排放後看起來也是整整齊齊，別害怕嘗試喔！
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