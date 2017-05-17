居家佈置必看: 11 個你絕對要避免犯的錯誤

室內的陳設與佈置直接影響家中的風格及氣氛，雖然居家的佈置和室內的設計主要取決於你的口味和選擇，但在選擇當中還是有各種不同的小智慧，眼花繚亂的產品加上胡亂的心思都很容易影響我們的選擇及家居的設計。所以，今天homify找來 11個家居設計的小訣竅，提醒大家不要犯一些常見的布置錯誤，快來看看吧！