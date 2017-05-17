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居家佈置必看: 11 個你絕對要避免犯的錯誤

Tarsier Tarsier
homify 客廳 Blue
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室內的陳設與佈置直接影響家中的風格及氣氛，雖然居家的佈置和室內的設計主要取決於你的口味和選擇，但在選擇當中還是有各種不同的小智慧，眼花繚亂的產品加上胡亂的心思都很容易影響我們的選擇及家居的設計。所以，今天homify找來 11個家居設計的小訣竅，提醒大家不要犯一些常見的布置錯誤，快來看看吧！

1. 減少零碎的配件：保留簡約的陳設

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人們喜歡用很多不同種類的配飾去佈置房間，但是過多的陳設會給人一種凌亂的反效果。大家可以注意床上並不需要太多的枕頭，因為它們會讓房子顯得混亂，床變得很小。

2. 藝術品的懸掛位置：不要過高、也不要過低

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很多人都喜歡在家放置一點藝術品讓房間更有品味，但是胡亂的擺設反而讓家居變得亂七八糟，其實擺設藝術品的最佳高度為1.5 米的高度，讓身高不同的人都可以好好地欣賞牆面的擺設~

3. 選用品質好的產品：盡量不要網購紡織品

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近年來，網上購物愈來愈受歡迎，很多人都習慣在線購買紡織品，但我們強烈不建議你這樣做。明智的你應該親眼看一下，摸一下選購的布料，在清楚它們的質料、來源和衛生狀況才選購，品質好的用品會直接影響家中的質感哦！

4. 選用質量好的油漆

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千萬不要因為節省預算而購買低質量的油漆，確保您購買的油漆質量好，那你的牆壁就可以持續使用多年，省去不少維修的費用哦！

5. 減壓的家居設計：舒適自在

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BB Interior

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在室內陳設和佈置的時候不用太大壓力，一切以舒適自在作為基本，那就是成功的開端了！

6. 不要過於執著：動用大膽靈活的腦筋

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Atelier09

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Atelier09
Atelier09

在佈置家居的時候千萬不要太執著，那可讓自己非常的為難哦！如果一些建材或是家具的價錢太貴的話，不如先動動腦筋想一點別的方法，沒有的話就放開一點選用別的替代物品吧！

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7. 沙發擺放的位置

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Loaf

Pavilion sofa bed

Loaf
Loaf
Loaf

很多年輕的室內佈置師常常會把兩張或以上的沙發放在一起，排列出一條小通道，但其實這樣會大大減少家中的空間感，而且讓房子變得格局不良。

8. 大不透的房間設計

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能夠擁有一間充滿童真和卡通主題的房間是每一個小孩子的夢想，但這些設計並不長久，隨著時光流逝，小孩子長大以後，房間就需要大量的變動，所以一切從簡就好！

9. 廣闊的空間配上小東西

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Atelier09

Atelier09
Atelier09
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在廣闊的空間裡可以擺放比較大的物件和家具，這會讓房間擁有更好地比例，就像這個大廳一樣。它擺放了寬敞的沙發和可移動的小茶几，配上不同的小擺設，真是太可愛了。

10. 選購適量的傢飾品

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很多現代人都非常喜歡購物，這種情況常常會讓家中的廢物增加，就算是再美麗的傢飾品也會讓房子變得混亂哦！

11. 省去多餘的小鏡子

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另一個常犯的錯誤就是採用不同的小鏡子，其實應該選用大的鏡子，因為鏡子的反射可以製造更多的空間，讓房子看起來更廣闊。

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