12 間台灣人都想拎包入住的獨棟厝

現代都會的住民大多以公寓或套房為家，同一層樓通常住著形形色色的鄰居，生活中或許很熱鬧、很有伴，但這樣的環境待久了，有時不免令人嚮往獨棟厝的生活感覺。在台灣，獨棟厝其實數量不少，有些隱居在都會弄巷之間，有些則地處城市周邊。獨棟而居可以享受獨霸天地的快感，擁有專屬的私密生活空間，與鄰居之間也保留了一些距離美。今天 homify 要帶你去參觀 12 間讓你很想拎包入住的獨棟厝，現在就一起來參觀吧！