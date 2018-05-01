你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

12 間台灣人都想拎包入住的獨棟厝

Genie Chien Genie Chien
YS112 House, 前置建築 Preposition Architecture 前置建築 Preposition Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

現代都會的住民大多以公寓或套房為家，同一層樓通常住著形形色色的鄰居，生活中或許很熱鬧、很有伴，但這樣的環境待久了，有時不免令人嚮往獨棟厝的生活感覺。在台灣，獨棟厝其實數量不少，有些隱居在都會弄巷之間，有些則地處城市周邊。獨棟而居可以享受獨霸天地的快感，擁有專屬的私密生活空間，與鄰居之間也保留了一些距離美。今天 homify 要帶你去參觀 12 間讓你很想拎包入住的獨棟厝，現在就一起來參觀吧！

1. 簡約清爽款

建築外觀 映荷空間設計 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 外觀,室外,門面
映荷空間設計

建築外觀

映荷空間設計
映荷空間設計
映荷空間設計

屋主買入這棟新成屋是為了三代同住，希望空間能夠呈現明亮清爽感。設計師因此採用現代簡約為主軸，運用木皮、石材、鏡面及不鏽鋼鐵件，透過材質變化營造出簡單並帶有不同面貌的空間氛圍。

2. 木質溫馨調

After 前置建築 Preposition Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
前置建築 Preposition Architecture

After

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

這間獨棟厝是由舊屋所改建，採用木質創造出具有細節變化的外觀。看似單調的骨架，卻蘊含了豐富的空間設計與立面表情。

3. 紋理磚牆

基隆-綠葉山莊-郭宅, 裏心設計 裏心設計
裏心設計

基隆-綠葉山莊-郭宅

裏心設計
裏心設計
裏心設計

這棟位於基隆的住宅，採用帶有紋理線條的白色瓷磚來裝飾牆面，與木質的門板和窗框構成了良好的呼應！

4. 美學的典範

／２ 世家新室內裝修公司 房子
世家新室內裝修公司

／２

世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司

設計師運用自然石和木材質，以簡單大方的現代建築手法完成了這項舊屋翻修案。建築設計特別強調空間感、視覺感和平衡感，除了具備美學細節之外，更為兩個世代營造出剛柔並濟的舒適空間～

5. 幾何體設計

綠森活 Living in a Green Forest, Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

綠森活 Living in a Green Forest

Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

佇立在綠色草坪上的這間獨棟厝 ，幾何型的外觀顯得相當突出。以柔軟的色系互為搭襯，在傳統與創新的元素中取得良好的平衡。

6. 混搭質樸感

Moonbeam House, ming architects ming architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ming architects

ming architects
ming architects
ming architects

正面採用別緻的石材和木頭來混搭，創造出樸實卻吸睛的外觀。大門和住宅之間還打造出寬闊的庭院區域，讓生活更有休閒氛圍。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. ​內斂沉穩風

文守私宅, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

文守私宅

竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

這座獨棟厝具有沉穩的外觀，以及內斂氣質的風格，賦予空間獨特的氛圍，傳達出極致的藝術質感～

8. 五層樓城堡

YS114 House, 前置建築 Preposition Architecture 前置建築 Preposition Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
前置建築 Preposition Architecture

YS114 House

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

這座獨棟住宅位於新北市汐止山坡住宅社區。五層樓的設計，採用樓梯和電梯來溝通各個樓層，家的構造猶如一座城堡！

9. 都市中的宜蘭厝

宜蘭厝烏石港計畫 木造多孔隙家屋, 原典建築師事務所 原典建築師事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 天空,建造,植物,窗户,地块,房子,树,门,城市设计,邻里
原典建築師事務所

宜蘭厝烏石港計畫 木造多孔隙家屋

原典建築師事務所
原典建築師事務所
原典建築師事務所

採用「都市鄉居─多孔隙住宅」為概念的設計，居住者透過住宅空間的引導，重新以感官體驗生活的各個層面，不論是晴天雨天，都有令人怡然自得的面向。

10. 白色幾何體

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira 房子 White
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

採用白色為主調，打造出形似幾何體的建物。一樓設計有寬裕的停車場，二樓則裝置有隱私感的門窗，是相當理想的構造。

11. 橫直交錯設計

Courtyard House, ming architects ming architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ming architects

ming architects
ming architects
ming architects

這間獨棟厝採用橫向與垂直交錯的設計，讓充裕的日光能夠流洩進生活空間中。 3 層樓的構造，從遠處看更是吸睛！

12. 塑木複合款

SHIHYAO_苗栗璞玉宅 翔霖營造有限公司 房子 塑木複合材料 Brown
翔霖營造有限公司

SHIHYAO_苗栗璞玉宅

翔霖營造有限公司
翔霖營造有限公司
翔霖營造有限公司

採用塑木複合材料所打造的這棟建築物，呈現出多層次的迷人外觀！門前有著開闊的庭院和綠草如茵，生活宛如是在童話世界裡的場景！

如果你正在尋找獨棟的設計，一定不能錯過以下文章：

30.25 坪的獨棟住宅: 擁有美麗陽台的明亮五層樓居所

基隆兩層樓獨棟厝: 結合復古元素的高機能挑高住宅
想要拎包入住這些獨棟厝嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了