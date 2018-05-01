12 間台灣人都想拎包入住的獨棟厝

現代都會的住民大多以公寓或套房為家，同一層樓通常住著形形色色的鄰居，生活中或許很熱鬧、很有伴，但這樣的環境待久了，有時不免令人嚮往獨棟厝的生活感覺。在台灣，獨棟厝其實數量不少，有些隱居在都會弄巷之間，有些則地處城市周邊。獨棟而居可以享受獨霸天地的快感，擁有專屬的私密生活空間，與鄰居之間也保留了一些距離美。今天 homify 要帶你去參觀 12 間讓你很想拎包入住的獨棟厝，現在就一起來參觀吧！
屋主買入這棟新成屋是為了三代同住，希望空間能夠呈現明亮清爽感。設計師因此採用現代簡約為主軸，運用木皮、石材、鏡面及不鏽鋼鐵件，透過材質變化營造出簡單並帶有不同面貌的空間氛圍。
這間獨棟厝是由舊屋所改建，採用木質創造出具有細節變化的外觀。看似單調的骨架，卻蘊含了豐富的空間設計與立面表情。
設計師運用自然石和木材質，以簡單大方的現代建築手法完成了這項舊屋翻修案。建築設計特別強調空間感、視覺感和平衡感，除了具備美學細節之外，更為兩個世代營造出剛柔並濟的舒適空間～
佇立在綠色草坪上的這間獨棟厝 ，幾何型的外觀顯得相當突出。以柔軟的色系互為搭襯，在傳統與創新的元素中取得良好的平衡。
正面採用別緻的石材和木頭來混搭，創造出樸實卻吸睛的外觀。大門和住宅之間還打造出寬闊的庭院區域，讓生活更有休閒氛圍。
這座獨棟厝具有沉穩的外觀，以及內斂氣質的風格，賦予空間獨特的氛圍，傳達出極致的藝術質感～
這座獨棟住宅位於新北市汐止山坡住宅社區。五層樓的設計，採用樓梯和電梯來溝通各個樓層，家的構造猶如一座城堡！
採用「都市鄉居─多孔隙住宅」為概念的設計，居住者透過住宅空間的引導，重新以感官體驗生活的各個層面，不論是晴天雨天，都有令人怡然自得的面向。
採用白色為主調，打造出形似幾何體的建物。一樓設計有寬裕的停車場，二樓則裝置有隱私感的門窗，是相當理想的構造。
這間獨棟厝採用橫向與垂直交錯的設計，讓充裕的日光能夠流洩進生活空間中。 3 層樓的構造，從遠處看更是吸睛！
採用塑木複合材料所打造的這棟建築物，呈現出多層次的迷人外觀！門前有著開闊的庭院和綠草如茵，生活宛如是在童話世界裡的場景！
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