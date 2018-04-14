小型更衣間： 10 種讓你早上不再手忙腳亂的絕佳設計

早上起床後，忙著刷牙洗臉吃早點，接下來就是趕著換裝出門。時間匆促的時段，倘若前一天忘了先把第二天要穿的衣物準備好，早上不小心多花了些時間翻找衣服，很可能就耽誤了出門的時間！倘若你家有個小型更衣間，平日就可以把衣物分門別類整理得井井有條，晚上不需要特別花時間挑選衣服，第二天就可以從從容容拿取當天要穿的服裝，如此絕佳設計，可以讓你早上不再手忙腳亂，優雅出門！立刻一起來參觀我們為你挑選的 10 種設計～
設計師以屋主嚮往的經典偶像劇作為基底設定，佐以豐富媒材的鋪陳刻劃，呈現出人文時尚的空間氣質。以大理石水沖面作為空間主景，搭配烤漆鐵件的質感細節，呈現出現代都會時尚感。
打造得宜的更衣間裡，有上下層架、封閉及開放式兼具的空間，不論收藏何種衣物或用品，都可以輕鬆拿取，生活的步調再怎麼匆忙，也能感受到瀟灑自然風。
這間衣帽間就在臥室之側，不僅機能性十足，立式的分隔設計與多層櫥櫃，實現了空間美學的理念，乍看之下，宛如精品店的陳設。
打造得層次分明的更衣間，衣物的吊掛可以分門別類，一眼就可看到今早想穿哪一套，觸手便可取得。不常用的衣物則可以擺放到抽屜裡，避免招惹灰塵。
設計師在這處狹長的更衣間裡打造出層架與櫥櫃，超多的收納空間讓你再多衣物，也不怕容納不下。分隔的設計方便分類儲放，讓整理工作更有效率！
以透亮的大片鏡子和玻璃鏡面，搭配明亮的燈光設備，營造出極致奢華感！美到令人驚嘆的氛圍，儼然是更衣室中的極品！
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