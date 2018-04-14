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小型更衣間： 10 種讓你早上不再手忙腳亂的絕佳設計

Genie Chien Genie Chien
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早上起床後，忙著刷牙洗臉吃早點，接下來就是趕著換裝出門。時間匆促的時段，倘若前一天忘了先把第二天要穿的衣物準備好，早上不小心多花了些時間翻找衣服，很可能就耽誤了出門的時間！倘若你家有個小型更衣間，平日就可以把衣物分門別類整理得井井有條，晚上不需要特別花時間挑選衣服，第二天就可以從從容容拿取當天要穿的服裝，如此絕佳設計，可以讓你早上不再手忙腳亂，優雅出門！立刻一起來參觀我們為你挑選的 10 種設計～

1. 偶像劇場景再現的人文時尚空間

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星葉室內裝修有限公司

偶像劇場景再現 人文時尚空間

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設計師以屋主嚮往的經典偶像劇作為基底設定，佐以豐富媒材的鋪陳刻劃，呈現出人文時尚的空間氣質。以大理石水沖面作為空間主景，搭配烤漆鐵件的質感細節，呈現出現代都會時尚感。

2. 明亮開闊空間

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倍果設計有限公司

1+1複層趣

倍果設計有限公司
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更衣室下方規劃出獨立的儲藏室，整體以白色搭配灰色及褐色為主要基調，局部點綴以淺木紋色，創造出明亮開闊的溫馨空間。

3. 隨興風

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打造得宜的更衣間裡，有上下層架、封閉及開放式兼具的空間，不論收藏何種衣物或用品，都可以輕鬆拿取，生活的步調再怎麼匆忙，也能感受到瀟灑自然風。

4. 豪華質感

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星葉室內裝修有限公司

麗寶雙璽

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這間衣帽間就在臥室之側，不僅機能性十足，立式的分隔設計與多層櫥櫃，實現了空間美學的理念，乍看之下，宛如精品店的陳設。

5. 多合一設計

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墐桐空間美學

時尚│市隱

墐桐空間美學
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這間更衣室裝置了帶鏡面的梳妝台和大面積的穿衣鏡。穿著打扮可以在同一個空間裡進行，生活的效率達到了極致！

6. 層次分明設計

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打造得層次分明的更衣間，衣物的吊掛可以分門別類，一眼就可看到今早想穿哪一套，觸手便可取得。不常用的衣物則可以擺放到抽屜裡，避免招惹灰塵。

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7. 木作空間

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你你空間設計

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你你空間設計
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以木作打造的開放式櫃體，呈現出視覺上的美感。局部的抽屜設置，則方便收放貼身衣物及飾品配件。

8. 多容量設計

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HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
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設計師在這處狹長的更衣間裡打造出層架與櫥櫃，超多的收納空間讓你再多衣物，也不怕容納不下。分隔的設計方便分類儲放，讓整理工作更有效率！

9. 透明風

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臥室裡陳設了兩座透明衣櫃，分別裝置有玻璃門，讓你一眼就可以看到裡面的衣物，一邊梳妝，一邊就可以構想今天的穿著了。

10. 奢華風

BRAVO INTERIOR DESIGN & DECO NEW JP STYLE 璞碩室內裝修設計工程有限公司 更衣室
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璞碩室內裝修設計工程有限公司
璞碩室內裝修設計工程有限公司
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以透亮的大片鏡子和玻璃鏡面，搭配明亮的燈光設備，營造出極致奢華感！美到令人驚嘆的氛圍，儼然是更衣室中的極品！

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