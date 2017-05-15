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狹長住宅的春天： 7 種讓你跌破眼鏡的超寬敞長形屋

Genie Chien Genie Chien
家の中をぶらぶらと回遊する家, 藤原・室 建築設計事務所 藤原・室 建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 Metallic/Silver
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都市生活寸土寸金，經常可以在馬路邊或巷弄裡，看到一些外形很狹長的土地，有些並未經過良好規畫，只能出租給小型商店或當倉庫使用，有些則是任其閒置，構成了資源的浪費。事實上，許多長條型的土地只要經過適當的設計，可以蓋成很棒的住宅。當空間向上發展，有效彌補了地面空間的不足，不僅提供了充裕的生活機能，外形也很令人激賞。一起來參觀以下 7 種讓你跌破眼鏡的設計！

1. 透明清爽風

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藤原・室　建築設計事務所

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藤原・室　建築設計事務所
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這棟建物夾在左鄰右舍之間，顯得十分特立獨行。採用大片玻璃窗打造的外觀，呈現非常清透的視覺觀感，將長型的簾幕拉起，就可以獲得良好的隱私感！

2. 白色純淨派

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井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio

井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio
井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio
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以白色為主調打造的建築物，牆上開了不規則的窗戶。從外頭看去，長相十分纖細窈窕，但內部卻是非常寬敞舒適，超乎你的意料之外！

3. 氣派格局

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岡村泰之建築設計事務所

岡村泰之建築設計事務所
岡村泰之建築設計事務所
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儘管夾在後巷之間，這棟直立式的住宅以黑色框架塑造出不凡的外觀！下層採用封閉式門面，上層則裝置了透明落地窗，空間感覺更明亮～

4. 灰色風華

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向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
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灰色的外觀自帶一股不凡的氣質！樓下附設有停車場空間，二樓部分則設置了陽台，住家的機能絲毫不亞於一般住宅～

5. 苗條風

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ATELIER A+A

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ATELIER A+A
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處在兩座較矮的建築物之間，這棟五層樓高的住宅以鶴立雞群的身姿，展現出它苗條的形象！採用玻璃為主要外觀，看來相當通風舒爽，讓大家都爭著搬進去！

6. 低調奢華風

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北村大作建築設計事務所

北村大作建築設計事務所
北村大作建築設計事務所
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這棟建物的淺灰色外觀，有著長形的門面和頂上玻璃窗。從前廊及室內放射出來的光芒，令人感受到家的溫馨，同時散發出一股低調奢華的氛圍！

7. 優雅時尚風

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合觀設計

光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅

合觀設計
合觀設計
合觀設計

這棟三層樓的高挑宅第，一樓採用封閉式設計，二、三樓則是半開放式外觀，帶有美麗紋理的外牆，予人十足的優雅時尚感。

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