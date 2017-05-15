狹長住宅的春天： 7 種讓你跌破眼鏡的超寬敞長形屋

都市生活寸土寸金，經常可以在馬路邊或巷弄裡，看到一些外形很狹長的土地，有些並未經過良好規畫，只能出租給小型商店或當倉庫使用，有些則是任其閒置，構成了資源的浪費。事實上，許多長條型的土地只要經過適當的設計，可以蓋成很棒的住宅。當空間向上發展，有效彌補了地面空間的不足，不僅提供了充裕的生活機能，外形也很令人激賞。一起來參觀以下 7 種讓你跌破眼鏡的設計！