狹長住宅的春天： 7 種讓你跌破眼鏡的超寬敞長形屋

都市生活寸土寸金，經常可以在馬路邊或巷弄裡，看到一些外形很狹長的土地，有些並未經過良好規畫，只能出租給小型商店或當倉庫使用，有些則是任其閒置，構成了資源的浪費。事實上，許多長條型的土地只要經過適當的設計，可以蓋成很棒的住宅。當空間向上發展，有效彌補了地面空間的不足，不僅提供了充裕的生活機能，外形也很令人激賞。一起來參觀以下 7 種讓你跌破眼鏡的設計！
這棟建物夾在左鄰右舍之間，顯得十分特立獨行。採用大片玻璃窗打造的外觀，呈現非常清透的視覺觀感，將長型的簾幕拉起，就可以獲得良好的隱私感！
以白色為主調打造的建築物，牆上開了不規則的窗戶。從外頭看去，長相十分纖細窈窕，但內部卻是非常寬敞舒適，超乎你的意料之外！
儘管夾在後巷之間，這棟直立式的住宅以黑色框架塑造出不凡的外觀！下層採用封閉式門面，上層則裝置了透明落地窗，空間感覺更明亮～
處在兩座較矮的建築物之間，這棟五層樓高的住宅以鶴立雞群的身姿，展現出它苗條的形象！採用玻璃為主要外觀，看來相當通風舒爽，讓大家都爭著搬進去！
這棟建物的淺灰色外觀，有著長形的門面和頂上玻璃窗。從前廊及室內放射出來的光芒，令人感受到家的溫馨，同時散發出一股低調奢華的氛圍！
這棟三層樓的高挑宅第，一樓採用封閉式設計，二、三樓則是半開放式外觀，帶有美麗紋理的外牆，予人十足的優雅時尚感。
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