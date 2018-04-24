透天厝收納設計：8 張圖教你如何規劃

透天厝的面積比一般公寓要來的寬敞許多，因此自然地享有更多的收納空間。然而要怎麼樣為你的透天厝規劃展現絕佳品味，不流俗套的收納設計，那便考驗了設計師的功力與創意！
這一次的點子簿要以 8 張圖為你完美示範透天厝的收納設計。這間位在善化的透天厝共有兩層樓，而每個生活區塊都分配了功能齊全的收納空間，既美觀又能維持室內的絕佳空間感，是非常值得參考的好設計。
現在就讓我們一起欣賞這 8 張圖，一起為你家的收納設計找尋適合的靈感吧！
玄關是為家中帶來好運的區塊，因此絕對要維持整潔清爽。這個玄關的木頭矮櫃有收納以及作為展示櫃的功能，美觀又實用。
樓梯下方的空間是非常隱密，並且可以讓訪客驚豔的收納處。設計師在此規劃了有滑輪的收納櫃，多個空格可以擺放各種款式的鞋子，是非常聰明的收納設計。
全壁面的白色收納櫃既可以將雜物通通起來，讓客廳乾淨俐落，又有展示的功能，一舉兩得。
造型簡單的電視櫃收納功能充足，顏色的搭配也十分可愛。
簍空的咖啡桌除了可以桌面可以擺放物品，還能收納雜誌等書籍。
床頭櫃不僅能讓臥室更有條理，還能增添風格。
更衣間的淺色木頭櫃讓人感到十分柔和，並且空間感佳。
臥室的全牆面電視櫃可以收納許多物品，白與木頭的搭配更是讓人感到神清氣爽。