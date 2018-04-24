透天厝收納設計：8 張圖教你如何規劃

透天厝的面積比一般公寓要來的寬敞許多，因此自然地享有更多的收納空間。然而要怎麼樣為你的透天厝規劃展現絕佳品味，不流俗套的收納設計，那便考驗了設計師的功力與創意！

這一次的點子簿要以 8 張圖為你完美示範透天厝的收納設計。這間位在善化的透天厝共有兩層樓，而每個生活區塊都分配了功能齊全的收納空間，既美觀又能維持室內的絕佳空間感，是非常值得參考的好設計。

現在就讓我們一起欣賞這 8 張圖，一起為你家的收納設計找尋適合的靈感吧！