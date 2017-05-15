低成本時尚：一間可愛迷你的紫色貨櫃屋

利用廢棄貨櫃建造而成的貨櫃屋成本低廉，工期也短，因此對於預算有限的現代人來說是非常實惠的蓋房好選擇。而隨著現代建築科技越來越發達，貨櫃屋以往的缺點也改善許多，不管是外觀或是室內的設計都可以散發時尚品味，擺脫了以往人們覺得貨櫃屋是公共垃圾的印象。
這一次的點子簿將要帶大家參觀一間小坪數的紫色貨櫃屋，這間貨櫃屋的顏色獨特，在綠意中更為顯眼，而室內的裝潢則訴說著專家的獨特好品味。如果你也想要購入一間貨櫃屋的話，這間貨櫃屋應該會提供給你不一樣的靈感。現在就一起出發欣賞吧!
紫色的外觀十分搶眼，也在一片綠意中更為突出。往外推的大門讓室內與戶外之間沒有隔閡感，而白色的走道則與紫色的外觀形成強烈的對比。
雖然說這間貨櫃屋看起來面積頗為迷你，但是室內的起居空間卻充滿開放感。專家選擇了米白色的沙發，並且在木頭的牆面上擺放了各種不同畫作的相框，讓室內既時尚又有獨到的品味。
淺色的木頭地板給人一種柔和的感覺，因此更加能襯托出鮮豔的家具的個性。
專家為這間臥室大膽地選用了綠色搭配灰色，可以發現專家如何在不同的色系中取得平衡，非常想要為家裡選擇不同色系，但又怕會過於複雜的你參考。
另外一間則是選用了桃紅色系，非常適合存有浪漫情懷的屋主。
廚房與用餐區結合在一塊，開放性的設計讓有限的面積依舊寬敞。灰色系的家具以及櫥櫃營造出沉穩的氣息，搭配鮮豔的磁磚後取得了良好的平衡。
廚房牆面貼上了搶眼的馬賽克磁磚，因此即使主色調是灰色也絲毫不平凡。
主臥室的風格與剛才我們看到的兩間臥室大相逕庭，牆面的獨特紋路讓人難忘。
採乾濕分離的浴室非常典雅，尤其是散發著古典味道的鏡子。
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