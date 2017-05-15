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低成本時尚：一間可愛迷你的紫色貨櫃屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa Container , KB Interiores KB Interiores 臥室 MDF Turquoise
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利用廢棄貨櫃建造而成的貨櫃屋成本低廉，工期也短，因此對於預算有限的現代人來說是非常實惠的蓋房好選擇。而隨著現代建築科技越來越發達，貨櫃屋以往的缺點也改善許多，不管是外觀或是室內的設計都可以散發時尚品味，擺脫了以往人們覺得貨櫃屋是公共垃圾的印象。

這一次的點子簿將要帶大家參觀一間小坪數的紫色貨櫃屋，這間貨櫃屋的顏色獨特，在綠意中更為顯眼，而室內的裝潢則訴說著專家的獨特好品味。如果你也想要購入一間貨櫃屋的話，這間貨櫃屋應該會提供給你不一樣的靈感。現在就一起出發欣賞吧!

外觀

Casa Container , KB Interiores KB Interiores 房子 鋁箔/鋅 Purple/Violet
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紫色的外觀十分搶眼，也在一片綠意中更為突出。往外推的大門讓室內與戶外之間沒有隔閡感，而白色的走道則與紫色的外觀形成強烈的對比。

開放的起居空間

Casa Container , KB Interiores KB Interiores 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 鐵/鋼 Yellow
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雖然說這間貨櫃屋看起來面積頗為迷你，但是室內的起居空間卻充滿開放感。專家選擇了米白色的沙發，並且在木頭的牆面上擺放了各種不同畫作的相框，讓室內既時尚又有獨到的品味。

淺色木頭地板

Casa Container , KB Interiores KB Interiores 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 MDF Yellow
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淺色的木頭地板給人一種柔和的感覺，因此更加能襯托出鮮豔的家具的個性。

臥室 1

Casa Container , KB Interiores KB Interiores 臥室 MDF Turquoise
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專家為這間臥室大膽地選用了綠色搭配灰色，可以發現專家如何在不同的色系中取得平衡，非常想要為家裡選擇不同色系，但又怕會過於複雜的你參考。

臥室 2

Casa Container , KB Interiores KB Interiores 嬰兒房/兒童房 MDF Pink
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另外一間則是選用了桃紅色系，非常適合存有浪漫情懷的屋主。

廚房與用餐區

Casa Container , KB Interiores KB Interiores 餐廳 木頭 Yellow
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廚房與用餐區結合在一塊，開放性的設計讓有限的面積依舊寬敞。灰色系的家具以及櫥櫃營造出沉穩的氣息，搭配鮮豔的磁磚後取得了良好的平衡。

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馬賽克磁磚

Casa Container , KB Interiores KB Interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片 陶器 Yellow
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廚房牆面貼上了搶眼的馬賽克磁磚，因此即使主色調是灰色也絲毫不平凡。

主臥室

Casa Container , KB Interiores KB Interiores 臥室 木頭 Beige
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主臥室的風格與剛才我們看到的兩間臥室大相逕庭，牆面的獨特紋路讓人難忘。

浴室

Casa Container , KB Interiores KB Interiores 浴室 陶器 Beige
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採乾濕分離的浴室非常典雅，尤其是散發著古典味道的鏡子。

延伸閱讀: 低成本擴建妙招：利用貨櫃加蓋的低調時尚住宅

狹長住宅的春天： 7 種讓你跌破眼鏡的超寬敞長形屋
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