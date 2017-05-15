低成本時尚：一間可愛迷你的紫色貨櫃屋

利用廢棄貨櫃建造而成的貨櫃屋成本低廉，工期也短，因此對於預算有限的現代人來說是非常實惠的蓋房好選擇。而隨著現代建築科技越來越發達，貨櫃屋以往的缺點也改善許多，不管是外觀或是室內的設計都可以散發時尚品味，擺脫了以往人們覺得貨櫃屋是公共垃圾的印象。

這一次的點子簿將要帶大家參觀一間小坪數的紫色貨櫃屋，這間貨櫃屋的顏色獨特，在綠意中更為顯眼，而室內的裝潢則訴說著專家的獨特好品味。如果你也想要購入一間貨櫃屋的話，這間貨櫃屋應該會提供給你不一樣的靈感。現在就一起出發欣賞吧!