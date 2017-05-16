6 間有愜意前廊的美麗鄉村木屋

前廊是房子的延伸部分，分有開放式、半封閉或者全封閉等等不同的種類。根據不同的設計需求，它們的功能亦會有所變化——有的人選擇把前廊設定為用餐區、有的選擇把空間變成孩子們的遊戲區等等。

而對於一所美麗的鄉村木屋來說，前廊簡直就是不可或缺的部分。所以我們今天為大家帶來6間擁有愜意前廊的鄉村美房，好讓大家參考一下！