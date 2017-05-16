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6 間有愜意前廊的美麗鄉村木屋

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
"Dornröschenschloss", miacasa miacasa 房子
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前廊是房子的延伸部分，分有開放式、半封閉或者全封閉等等不同的種類。根據不同的設計需求，它們的功能亦會有所變化——有的人選擇把前廊設定為用餐區、有的選擇把空間變成孩子們的遊戲區等等。

而對於一所美麗的鄉村木屋來說，前廊簡直就是不可或缺的部分。所以我們今天為大家帶來6間擁有愜意前廊的鄉村美房，好讓大家參考一下！

​1.

house-08, dwarf dwarf 房子 木頭 Wood effect
dwarf

dwarf
dwarf
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第一間要介紹的鄉村木屋位於日本新潟，這個擁有國家公園、滑雪場與眾多溫泉的好地區。我們眼前這個條線優美的雙層房子擁有一個基本款的前廊，前廊由純白色的柱子支撐，整體視感既美麗又和諧。簡約的前廊為屋主提供了額外的休憩空間，同時亦使房子的整體結構看起來天完整。

​2.

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf 房子 木頭 Green
dwarf

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這個走經典風路線的家庭房子擁有綠色外牆以及灰色屋頂，這種顏色顏配最常見於60年代。房子同時亦擁有一個小小的前廊，使前門處好像隱藏了起來一樣。它的白色骨架設計在視覺起了調和作用，使得整個建築看起來更完整、完美。

​3.

north shore house, THE MAKER'S&United Space Architect THE MAKER'S&United Space Architect 房子 木頭 White
THE MAKER&#39;S&amp;United Space Architect

THE MAKER'S&United Space Architect
THE MAKER&#39;S&amp;United Space Architect
THE MAKER'S&United Space Architect

我們眼前的是一間充滿了度假風情的純白房子，它擁有洋風外觀與裝潢，並且有一個美麗的前廊。而事實上，這一間美房其實是由日本的設計公司THE MAKER'S&UNITED SPACE ARCHITECT打造呢！

如果你對於這種類型的房子有興趣，請繼續參閱：

20間讓你在國內像住國外的美麗洋風住家

​4.

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture 房子
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

這一間擁有農舍一樣的外表的房子，其實是一間非常有質感的別墅。房子四周都由木板組成的門廊包圍，背面的木甲板空間更是大得可以當作大露臺使用，讓屋主可以隨時邀請朋友回家休閒地喝個下午茶。

如果你對於這個房子有興趣，請繼續參閱：

擁抱星斗的家：一間農舍型的質感別墅

​5.

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa 房子
miacasa

miacasa
miacasa
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這個鄉村平房擁有大地色系的外牆以及白色法式窗戶，房子四周亦種有鮮花滿佈的花圃，光是這幾個元素就能瞬間讓人沉醉於整個愜意休閒的氛圍裡。

迷你的前廊設於房子正面入口處，小小的規模以及統一的設計令整個房子生色不少。

​6.

J1003 晶莊工程有限公司 房子 金屬 White 鋼構別墅,農舍,透天自宅,鋼構屋
晶莊工程有限公司

J1003

晶莊工程有限公司
晶莊工程有限公司
晶莊工程有限公司

大型的開放式前廊是我們眼前的房子的最大特點，它可是由台灣本土設計師打造的喔！這個彷照美式鄉村建築風而建的鋼構屋十分美觀，而室內更設有5房2廳，簡直是大家庭的理想之家呢！

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