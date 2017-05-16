6 間有愜意前廊的美麗鄉村木屋

第一間要介紹的鄉村木屋位於日本新潟，這個擁有國家公園、滑雪場與眾多溫泉的好地區。我們眼前這個條線優美的雙層房子擁有一個基本款的前廊，前廊由純白色的柱子支撐，整體視感既美麗又和諧。簡約的前廊為屋主提供了額外的休憩空間，同時亦使房子的整體結構看起來天完整。
這個走經典風路線的家庭房子擁有綠色外牆以及灰色屋頂，這種顏色顏配最常見於60年代。房子同時亦擁有一個小小的前廊，使前門處好像隱藏了起來一樣。它的白色骨架設計在視覺起了調和作用，使得整個建築看起來更完整、完美。
我們眼前的是一間充滿了度假風情的純白房子，它擁有洋風外觀與裝潢，並且有一個美麗的前廊。而事實上，這一間美房其實是由日本的設計公司THE MAKER'S&UNITED SPACE ARCHITECT打造呢！
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這一間擁有農舍一樣的外表的房子，其實是一間非常有質感的別墅。房子四周都由木板組成的門廊包圍，背面的木甲板空間更是大得可以當作大露臺使用，讓屋主可以隨時邀請朋友回家休閒地喝個下午茶。
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這個鄉村平房擁有大地色系的外牆以及白色法式窗戶，房子四周亦種有鮮花滿佈的花圃，光是這幾個元素就能瞬間讓人沉醉於整個愜意休閒的氛圍裡。
迷你的前廊設於房子正面入口處，小小的規模以及統一的設計令整個房子生色不少。