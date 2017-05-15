改造老舊戶外庭院: 一個含洗衣間與廚房的高貴空間

戶外的空間對於一個家來說是非常珍貴的地方，當你在家裡待悶了，卻又不想要著裝出門的時候，你可以在家就享受悠閒的戶外時光。可以讓你徹底放鬆的戶外庭院還能讓你發揮你的設計創意，因此千萬不要讓它就此閒置。這一次的點子簿的主角是個殘破的戶外庭院，它可怕的樣貌讓人不敢親近，尤其是發霉及斑駁的牆面與地面，令人怵目驚心。在專家出馬之後，這樣驚悚的戶外空間搖身變成擁有充滿現代時尚感的洗衣間與戶外廚房的美好空間。
改造後的戶外庭院不僅有充足的功能，還散發著高貴感，讓所有的訪客待著都不想走。
現在就讓我們一起欣賞這個戶外空間改造後的樣貌吧!
改造前的戶外空間實在太驚悚了，地面以及牆面都發霉了，誰會想要在此久待，更別說要呼吸新鮮空氣了!
改造前的戶外庭院有一個簡單的露臺，露臺上則有洗衣的裝置，然而過時的設備根本無法成為家庭主夫與主婦的小幫手，而在這裡做家事心情也無法愉悅起來。
改造前的庭院中的盆栽四處散落，沒有經過仔細的規劃的結果就是一團亂，而綠色植物也失去了原本的迷人風采。
改造後的庭院中增設了現代風格的時尚洗衣間，玻璃的拉門讓洗衣間與庭院沒有隔閡感，並且讓整體畫面更加現代時尚。
改造後的露臺區有美麗的遮陽棚，簡單的家具構成了一個溫馨的用餐區。專家在牆面上擺放畫作，讓戶外的露臺成為了一個愜意又美麗的小客廳。
改造後的露臺上增設了戶外的廚房，因此屋主可以盡情地在此做料理或是烤肉，也不用擔心油煙會在室內飄散不出去。
除了先進的設備之外，專家也用心地規劃戶外庭院的造景。綠色的植物爬上了牆面，而有弧度的花圃則更整潔俐落，讓整體的畫面十分清新舒爽。
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