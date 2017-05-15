改造老舊戶外庭院: 一個含洗衣間與廚房的高貴空間

戶外的空間對於一個家來說是非常珍貴的地方，當你在家裡待悶了，卻又不想要著裝出門的時候，你可以在家就享受悠閒的戶外時光。可以讓你徹底放鬆的戶外庭院還能讓你發揮你的設計創意，因此千萬不要讓它就此閒置。這一次的點子簿的主角是個殘破的戶外庭院，它可怕的樣貌讓人不敢親近，尤其是發霉及斑駁的牆面與地面，令人怵目驚心。在專家出馬之後，這樣驚悚的戶外空間搖身變成擁有充滿現代時尚感的洗衣間與戶外廚房的美好空間。

改造後的戶外庭院不僅有充足的功能，還散發著高貴感，讓所有的訪客待著都不想走。

現在就讓我們一起欣賞這個戶外空間改造後的樣貌吧!