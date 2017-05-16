8 棟滿足你追求恬靜生活的美麗簡約住家

現代住宅所追求的，不外乎是周全的生活機能，住家的位置最好能夠座落在理想的地點，周圍有著美好的環境，室內也有舒適的設計，讓家人能夠住得健康開心。今天 homify 要帶你去參觀 8 棟設計簡約，卻充滿了和平寧靜氛圍的住家。它們並非豪華氣派建築，卻渾身散發著令人一見傾心的溫馨風格，亮麗的造型洋溢著充滿朝氣的美感。現在就一起來參觀！