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8 棟滿足你追求恬靜生活的美麗簡約住家

Genie Chien Genie Chien
Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners 房子 塑木複合材料 White
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現代住宅所追求的，不外乎是周全的生活機能，住家的位置最好能夠座落在理想的地點，周圍有著美好的環境，室內也有舒適的設計，讓家人能夠住得健康開心。今天 homify 要帶你去參觀 8 棟設計簡約，卻充滿了和平寧靜氛圍的住家。它們並非豪華氣派建築，卻渾身散發著令人一見傾心的溫馨風格，亮麗的造型洋溢著充滿朝氣的美感。現在就一起來參觀！

1. 簡單優雅型

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro 露臺
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
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這棟房子的外型打造得相當簡約，非常適合一家人共同居住。門面部分有著花園圍欄，簡單樸實的風格散發著悠閒的鄉村風情。

喜歡這個設計嗎? 我們的專家很樂意協助你!

2. 端莊典雅風

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Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti

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這棟房子設計得端莊又大風，灰、白及咖啡色混搭出完美的視覺風格。門牆上開設了大型的窗戶，在保護住戶隱私之外，也讓居住者享有充裕的自然採光。門口有著開敞的空間，讓大人小孩都可以在此休閒活動。

3. 德國式住家

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這座帶有一些復古風情的房屋，外形構造十分簡單雅緻，充滿質感的屋頂、外牆及陽台，處處流露著溫暖亮麗的美感！

4. 極簡主義派

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這座有如官阺的建築物，外形大方氣派。土黃的門牆搭配白色窗框，還附有小巧的陽台，極簡主義的設計帶來不同凡響的風格。

5. 純白高雅風

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Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
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以白色為基調打造的外觀，遠看就吸睛無比！住宅外的圍牆有著大理石的美麗紋理，庭院內可供停車，還有讓全家休閒活動的空間。

6. 紅磚石牆款

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採用紅磚及石材打造出來的這棟園林住家，既有美麗的花園包圍，還有古樸雅緻的造型。在這麼完美寧靜的環境居住，讓你完全不思塵囂～

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7. 雙層式建築

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這座雙層式住家座落在大自然的懷抱裡，採用深淺棕色調外觀，混搭出讓人一見難忘的美感。露台外還有寬廣的活動空間，讓家人享受到充滿綠意的生活～

8. 長方型住宅

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這棟房子位在長方形土地上，儘管屋體也呈長形構造，屋內的活動空間卻相當寬敞。紅磚屋頂對照水泥白牆，再飾以淺黃色門庭，自然風格令人激賞！

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