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空地的新樣貌: 一個有美麗流水造景以及戶外廚房的現代風露臺

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Patio, la encantada, Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion 庭院
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天氣越來越炎熱，有時候很想出門享受戶外時光，但是一想到那會全身溼答答又黏膩的感覺便打消了念頭。如果說你不想要在夏日出門人擠人，但是又不想只是待在家中吹冷氣的話，一個有遮蓋頂的露臺是最棒的選擇。

這一次的點子簿將要帶你看專家如何將一個空曠的戶外空間，打造成一個有絕佳設備的現代露臺。完工後的露臺不僅有舒適的藤製座椅，還有現代的戶外廚房，以及美麗的流水造景。對於喜歡呼朋引伴來家裡同樂的你，絕對要參考看看這個露臺的設計。

現在就一起來看看吧!

改造前

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Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion

Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion
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改造前的戶外空間只是一個閒置的空地，因此一切可以說是從零開始，但也因此讓人更加期待完工後的面貌。

改造後: 現代優雅

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完工後的露臺造型十分現代，而專家利用了一些小細節，例如你眼前看到的吊燈，為有頂的露臺增添了優雅的氣息。

改造後: 戶外廚房

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木頭的戶外廚房對於喜歡在戶外用餐的屋主來說無非是一大福音! 不僅不用進出屋內，還能夠讓油煙留在戶外。

俯瞰

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從高處俯瞰這個戶外空間，你可以發現其露臺區以及美麗的流水以及植物造景，這兩個區塊搭配地天衣無縫，看起來現代感十足卻又不失愜意感。

改造後: 座椅區

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籐製的座椅帶給人悠閒的感覺，將座椅擺放在流水造景的旁邊讓人可以一邊聽水聲，似乎也更為沁涼。

改造後: 流水造景

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造型十分簡單的流水造景為戶外的空間帶來涼意，並且更有生生不息的感覺。

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改造後: 地板與草坪

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專家以石材鋪設了地板，不同色階的大地色與草坪搭配起來產生了強烈的對比，但是毫不突兀。

改造後: 圍牆

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白色的圍牆為屋主帶來良好的隱私性，在戶外享受快樂的時光時不用擔心外人的視線，而白色系的圍牆也不會帶給人壓迫感。

延伸閱讀: 改造老舊戶外庭院: 一個含洗衣間與廚房的高貴空間

狹長老屋新生命: 一個散發工業風味道的現代獨棟厝
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