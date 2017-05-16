空地的新樣貌: 一個有美麗流水造景以及戶外廚房的現代風露臺

天氣越來越炎熱，有時候很想出門享受戶外時光，但是一想到那會全身溼答答又黏膩的感覺便打消了念頭。如果說你不想要在夏日出門人擠人，但是又不想只是待在家中吹冷氣的話，一個有遮蓋頂的露臺是最棒的選擇。

這一次的點子簿將要帶你看專家如何將一個空曠的戶外空間，打造成一個有絕佳設備的現代露臺。完工後的露臺不僅有舒適的藤製座椅，還有現代的戶外廚房，以及美麗的流水造景。對於喜歡呼朋引伴來家裡同樂的你，絕對要參考看看這個露臺的設計。

現在就一起來看看吧!