創意居家裝潢: 10 種讓家裡更寬敞又有特色的室內窗設計

在間隔牆上加裝室內窗，這是一種富有玩味與創意的室內設計點子。裝有室內窗的牆能夠在視覺上形成兩個不同的空間，讓人享受窺探的樂趣，整體來說比起開放式空間的設計更有趣。
而實際上室內窗也有實用的功能，比如說在孩子與父母臥室之間的牆上加裝一道窗戶，這樣子可以方便父母觀察孩子們以確保他們的安全。
而今天我們將會帶來10 種讓家裡更寬敞又有特色的室內窗設計，大家千萬不能錯過喔～
女屋主本身特別喜愛日式的禪風風格，因設計師因應她的需要而打造出一個溫暖舒適日式住家。
在玄關以及餐廳之間有一道實體牆作分隔，而設計師在此安裝了一道灰色色調的百葉窗。窗子的風格與一旁的格子玻璃門甚有整體感，兩個裝飾元素共同打造出一個充滿特色的起居空間。
屋主長年居住於國外，對於傳統的日式紙門以及台式懷舊傢俱特別情有獨種。因此，設計師決定在書房的牆面上加裝幾道彷日式紙門的窗戶，並以「輕裝修」的概念來打造出這一整個質感輕盈的簡約之家。
在這個充滿著色彩的空間裡，我們一眼就能發現客能背後的長形玻璃室內窗了！
設計師以半腰牆面＋大玻璃來把客廳與背後的書房分隔開來，這樣子書房既能達到獨立性，同時亦能有效降低整體空間的擁擠感。
在此我們可以看到同樣間隔設計理念，以截然不同的風格呈現在我們的面前——可摺疊式的純白色室內窗甚有法式風格的味道，窗戶的純潔的顏色跟房子的主要色調一致，非常好看！
日式格柵紙窗的風格同時亦能融入現代室內設計之中，為室內裝潢打造出一個不可能被忽視的有趣焦點。
上下推拉窗的價格實惠，密封性良好，而且不會像比如說百葉窗一樣，在開關的時候佔了不少室內空間呢！這種窗戶絕對可以是你的額外選擇喔！
雙排格子室內窗本身就好像是可愛的積木一樣點綴著空間，而實際上它還兼具收納與鏡子功能，能一物多用呢！
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