創意居家裝潢: 10 種讓家裡更寬敞又有特色的室內窗設計

在間隔牆上加裝室內窗，這是一種富有玩味與創意的室內設計點子。裝有室內窗的牆能夠在視覺上形成兩個不同的空間，讓人享受窺探的樂趣，整體來說比起開放式空間的設計更有趣。

而實際上室內窗也有實用的功能，比如說在孩子與父母臥室之間的牆上加裝一道窗戶，這樣子可以方便父母觀察孩子們以確保他們的安全。

而今天我們將會帶來10 種讓家裡更寬敞又有特色的室內窗設計，大家千萬不能錯過喔～