你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

創意居家裝潢: 10 種讓家裡更寬敞又有特色的室內窗設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
慢活_小時光-三峽林宅, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 客廳
Loading admin actions …

在間隔牆上加裝室內窗，這是一種富有玩味與創意的室內設計點子。裝有室內窗的牆能夠在視覺上形成兩個不同的空間，讓人享受窺探的樂趣，整體來說比起開放式空間的設計更有趣。

而實際上室內窗也有實用的功能，比如說在孩子與父母臥室之間的牆上加裝一道窗戶，這樣子可以方便父母觀察孩子們以確保他們的安全。

而今天我們將會帶來10 種讓家裡更寬敞又有特色的室內窗設計，大家千萬不能錯過喔～

1.

生活溫度, 芸采創意空間設計-YCID Interior Design 芸采創意空間設計-YCID Interior Design 現代風玄關、走廊與階梯
芸采創意空間設計-YCID Interior Design

生活溫度

芸采創意空間設計-YCID Interior Design
芸采創意空間設計-YCID Interior Design
芸采創意空間設計-YCID Interior Design

女屋主本身特別喜愛日式的禪風風格，因設計師因應她的需要而打造出一個溫暖舒適日式住家。

在玄關以及餐廳之間有一道實體牆作分隔，而設計師在此安裝了一道灰色色調的百葉窗。窗子的風格與一旁的格子玻璃門甚有整體感，兩個裝飾元素共同打造出一個充滿特色的起居空間。

2.

家, 倍果設計有限公司 倍果設計有限公司 客廳
倍果設計有限公司

倍果設計有限公司
倍果設計有限公司
倍果設計有限公司

而負責這個項目的台灣設計師則選擇以大塊玻璃來打造室內窗，它通透的特質能夠有效地提升房子的空間感，同時亦為室內裝潢帶來不一樣的趣味。

3.

淨與靜, 倍果設計有限公司 倍果設計有限公司 客廳
倍果設計有限公司

淨與靜

倍果設計有限公司
倍果設計有限公司
倍果設計有限公司

屋主長年居住於國外，對於傳統的日式紙門以及台式懷舊傢俱特別情有獨種。因此，設計師決定在書房的牆面上加裝幾道彷日式紙門的窗戶，並以「輕裝修」的概念來打造出這一整個質感輕盈的簡約之家。

3.

淨與靜, 倍果設計有限公司 倍果設計有限公司 客廳
倍果設計有限公司

淨與靜

倍果設計有限公司
倍果設計有限公司
倍果設計有限公司

把窗戶打開，我們就會見到書房的模樣了。

4.

慢活_小時光-三峽林宅, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 客廳
舍子美學設計有限公司

慢活_小時光-三峽林宅

舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司

在這個充滿著色彩的空間裡，我們一眼就能發現客能背後的長形玻璃室內窗了！

設計師以半腰牆面＋大玻璃來把客廳與背後的書房分隔開來，這樣子書房既能達到獨立性，同時亦能有效降低整體空間的擁擠感。

5.

白色巧克力 white chocolate, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 客廳 玻璃拉門,美式,壁爐,卡拉拉白大理石,海島型木地板,無毒油漆,北歐風,經典,典雅,藝術
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

白色巧克力 white chocolate

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

在此我們可以看到同樣間隔設計理念，以截然不同的風格呈現在我們的面前——可摺疊式的純白色室內窗甚有法式風格的味道，窗戶的純潔的顏色跟房子的主要色調一致，非常好看！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

6.

| L&C 住宅 |, 賀澤室內設計 HOZO_interior_design 賀澤室內設計 HOZO_interior_design 客廳
賀澤室內設計 HOZO_interior_design

| L&C 住宅 |

賀澤室內設計 HOZO_interior_design
賀澤室內設計 HOZO_interior_design
賀澤室內設計 HOZO_interior_design

日式格柵紙窗的風格同時亦能融入現代室內設計之中，為室內裝潢打造出一個不可能被忽視的有趣焦點。

7.

Play - T宅, 思維空間設計 思維空間設計 客廳
思維空間設計

Play – T宅

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

圓窗的窗型設計甚有中式古典風味，當這種設計跟復古的磚牆二合為一的時候，你就可以成功地打造出一面非常獨特的裝飾牆了！

8.

The Wall, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 書房/辦公室
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

The Wall

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

上下推拉窗的價格實惠，密封性良好，而且不會像比如說百葉窗一樣，在開關的時候佔了不少室內空間呢！這種窗戶絕對可以是你的額外選擇喔！

9.

homify 客廳 Blue
homify

homify
homify
homify

一整排的鐵框玻璃窗或門富有整體感，並且容許大量陽光通透室內外，最適合用來分隔一般的生活起居空間與封閉式陽台了。

10.

色彩宮殿 Temperature of color, Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 客廳
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

色彩宮殿 Temperature of color

Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

雙排格子室內窗本身就好像是可愛的積木一樣點綴著空間，而實際上它還兼具收納與鏡子功能，能一物多用呢！

延伸閱讀:

14 種享有綠意與景觀的超透氣書房設計

早餐吧台桌: 14 種省空間的時尚款式
從這十款窗戶中挑選，你會希望把哪一款帶進家裡呢？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了