三層樓獨棟厝: 一間位在山坡地社區的白色現代風居所

隨著現代人的生活壓力逐漸增長，人們在蓋房子的時候也更加渴望能與自然做一定程度的連結。以前的住宅大多是以人的需求為主要的出發點，然而今日，房子與所在環境的互動成為了房屋設計的重要一環。今天我們要帶你參觀的這間位在山坡地社區中的三層樓獨棟厝就是最佳的範例。有著白色身軀的現代風居所強調人與空間以及環境的互動，遠處的山景自然地成為最美麗的風景。山嵐的變化以及大自然多變的顏色照映在室內生活空間內的時候，像是為建築物注入了自然的靈魂，空間也不再一成不變。

現在就讓我們一起參觀這間位在山坡地上的三層樓獨棟厝，一起感受自然與生活空間的緊密互動。