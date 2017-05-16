三層樓獨棟厝: 一間位在山坡地社區的白色現代風居所

隨著現代人的生活壓力逐漸增長，人們在蓋房子的時候也更加渴望能與自然做一定程度的連結。以前的住宅大多是以人的需求為主要的出發點，然而今日，房子與所在環境的互動成為了房屋設計的重要一環。今天我們要帶你參觀的這間位在山坡地社區中的三層樓獨棟厝就是最佳的範例。有著白色身軀的現代風居所強調人與空間以及環境的互動，遠處的山景自然地成為最美麗的風景。山嵐的變化以及大自然多變的顏色照映在室內生活空間內的時候，像是為建築物注入了自然的靈魂，空間也不再一成不變。
現在就讓我們一起參觀這間位在山坡地上的三層樓獨棟厝，一起感受自然與生活空間的緊密互動。
俐落的方形線條以及白色的色系讓人感受到專家所要強調的現代元素，而從這個角度可以看到屋後有群山作為背景，構成了美麗的畫面。
從側面欣賞這間三層樓的住宅，似乎沒有像正面一樣地方正，反而多了一絲的柔軟。
雖然說這間專家為這間房子規劃了大片的落地窗，讓屋內的人彷彿像是置身在戶外，但是為了讓屋主可以更直接地感受來自自然的洗禮，專家特地規劃了室外的陽台，只要擺放簡單的桌椅，就能在此與自然或是自己對話。
這個家的背面與前面有不同的線條設計，像是溜滑梯一樣的弧度帶來了全然不同的魅力，並且讓家的設計更有層次感，也更為獨樹一格。
從 3D 設計圖可以看到清楚看到專家的設計理念，以及房子的開放式設計。
室內的風格十分簡約奢華，高貴的樣貌與房屋的外觀是截然不同的兩種風情。