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12 款有磁磚的可愛系乾溼分離浴室

Genie Chien Genie Chien
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家裡的浴室是每天必用的洗滌重地，想要把自己打扮得神清氣爽出門，回到家後急著洗去一身疲憊污垢，你一定需要一款清潔舒適，讓你可以完全放鬆身心的空間！但是家裡的浴室使用久了，難免感到視覺疲倦，再也沒有什麼新奇之處。想要和浴室重新談一場戀愛嗎？今天就跟著我們一起來參觀 12 款很不一樣的浴室。它們採用乾溼分離設計，裝潢上別緻漂亮的磁磚，可愛系造型保證讓你一眼就愛上，立刻一起來參觀吧！

1. 北歐風

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舊屋改造民宿

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這是一棟舊屋改造的民宿，裡面的浴室採用黑、白色系為主調。白色牆面予人清潔之感，地上的黑白小磁磚更是可愛到讓人驚嘆！

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2. 紋理質感

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苓雅J邸

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這處浴室裝置有圓形大面鏡子，搭配明亮燈光呈現出優雅美感。牆面上採用具有紋理的磁磚貼飾，散發出不凡氣質來～

3. 對比風格

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誰說浴室牆壁一定要貼上同一色系的磁磚？這間乾溼分離的淋浴間採用上黑下白的搭配，強烈的對比更顯前衛！

4. 淡雅系

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鄭士傑室內設計

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如果你是品味高雅人士，一定會很欣賞這款淡雅設計的浴室！採用白色及灰色小方磚貼飾的牆面，清淡素雅的美感讓人超激賞！

5. 時尚風

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這款浴室以白色牆面呈現出敞亮視覺觀感，與地面的灰白三色地磚形成對比，呈現出很有層次的美感～

6. 雅緻風

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這款浴室有著透亮的大片玻璃，乾溼分離的設計可以保持淋浴間外地面乾爽。地板上形似 3D 的方磚是空間裡的亮點。

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7. 簡約款

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這間浴室採用極簡式設計，大面積的地磚呈現出簡單光潔感，清洗時也特別省時省力喔！

8. 畫龍點睛

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白淨的空間採用純白磁磚為主調，搭配木頭檯面及窗框，散發出柔軟的氛圍。地面上漂亮的綠色磁磚則為空間添加上吸睛的亮點！

9. 花案風

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浴室地板及洗手台面採用木頭材質，自帶一股閒適氣質，牆面上的花案磁磚則讓它的可愛指數爆表！

10. 漸層變色款

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Egue y Seta

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進到這間浴室，你一定會被這堵牆面所吸引！白色、淺綠及鮮綠構成的漸層設計，顏色以層疊方式向上加深，創造出猶如在山林之間沐浴的感受～

11. 前衛風

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Vítor Leal Barros Architecture

Vítor Leal Barros Architecture
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灰、白、黑三色相間所打造出來的浴室，呈現出強烈的前衛風格來，適合喜愛藝術的你！地面上的磁磚帶有 3D 造型，炫目到讓人移不開視線！

12. 藝術風

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磨設計

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磨設計
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這間浴室因這堵牆面而偉大！絕美的花案磁磚混搭出不可思議的美感！看似隨意排列，卻在不經意之間，創造出宛如藝術品的效果！

如果你正在尋找浴室設計的創意，一定不能錯過以下文章：

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