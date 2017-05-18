12 款有磁磚的可愛系乾溼分離浴室

家裡的浴室是每天必用的洗滌重地，想要把自己打扮得神清氣爽出門，回到家後急著洗去一身疲憊污垢，你一定需要一款清潔舒適，讓你可以完全放鬆身心的空間！但是家裡的浴室使用久了，難免感到視覺疲倦，再也沒有什麼新奇之處。想要和浴室重新談一場戀愛嗎？今天就跟著我們一起來參觀 12 款很不一樣的浴室。它們採用乾溼分離設計，裝潢上別緻漂亮的磁磚，可愛系造型保證讓你一眼就愛上，立刻一起來參觀吧！
這是一棟舊屋改造的民宿，裡面的浴室採用黑、白色系為主調。白色牆面予人清潔之感，地上的黑白小磁磚更是可愛到讓人驚嘆！
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
這款浴室以白色牆面呈現出敞亮視覺觀感，與地面的灰白三色地磚形成對比，呈現出很有層次的美感～
這款浴室有著透亮的大片玻璃，乾溼分離的設計可以保持淋浴間外地面乾爽。地板上形似 3D 的方磚是空間裡的亮點。
這間浴室採用極簡式設計，大面積的地磚呈現出簡單光潔感，清洗時也特別省時省力喔！
白淨的空間採用純白磁磚為主調，搭配木頭檯面及窗框，散發出柔軟的氛圍。地面上漂亮的綠色磁磚則為空間添加上吸睛的亮點！
浴室地板及洗手台面採用木頭材質，自帶一股閒適氣質，牆面上的花案磁磚則讓它的可愛指數爆表！
進到這間浴室，你一定會被這堵牆面所吸引！白色、淺綠及鮮綠構成的漸層設計，顏色以層疊方式向上加深，創造出猶如在山林之間沐浴的感受～
灰、白、黑三色相間所打造出來的浴室，呈現出強烈的前衛風格來，適合喜愛藝術的你！地面上的磁磚帶有 3D 造型，炫目到讓人移不開視線！
這間浴室因這堵牆面而偉大！絕美的花案磁磚混搭出不可思議的美感！看似隨意排列，卻在不經意之間，創造出宛如藝術品的效果！
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