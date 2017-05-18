12 款有磁磚的可愛系乾溼分離浴室

家裡的浴室是每天必用的洗滌重地，想要把自己打扮得神清氣爽出門，回到家後急著洗去一身疲憊污垢，你一定需要一款清潔舒適，讓你可以完全放鬆身心的空間！但是家裡的浴室使用久了，難免感到視覺疲倦，再也沒有什麼新奇之處。想要和浴室重新談一場戀愛嗎？今天就跟著我們一起來參觀 12 款很不一樣的浴室。它們採用乾溼分離設計，裝潢上別緻漂亮的磁磚，可愛系造型保證讓你一眼就愛上，立刻一起來參觀吧！