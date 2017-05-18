10 款有陽台的超通風明亮客廳

住宅的空間中，客廳是家人每天起居的重地，它不僅是大家相聚的重要場所，同時也是客人來訪時的主要活動空間。如何將客廳裝潢成令人賞心悅目的環境，關鍵不一定在於豪華氣派的投資。以下要帶你去參觀 10 款具有超強魅力的客廳，它們的共同特徵是空間顯得非常通風明亮，讓人一進到此便感覺格外舒適輕鬆，同時這些客廳還自帶雅緻的陽台，創造出敞亮的視覺效果。現在就立刻一起來參觀！