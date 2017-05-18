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10 款有陽台的超通風明亮客廳

Genie Chien Genie Chien
《生活●飛翔》, 八方圓空間設計 八方圓空間設計
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住宅的空間中，客廳是家人每天起居的重地，它不僅是大家相聚的重要場所，同時也是客人來訪時的主要活動空間。如何將客廳裝潢成令人賞心悅目的環境，關鍵不一定在於豪華氣派的投資。以下要帶你去參觀 10 款具有超強魅力的客廳，它們的共同特徵是空間顯得非常通風明亮，讓人一進到此便感覺格外舒適輕鬆，同時這些客廳還自帶雅緻的陽台，創造出敞亮的視覺效果。現在就立刻一起來參觀！

1. 敞亮感

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珞石設計 LoqStudio

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開敞的客廳中，木質地板和混凝土牆壁融合出質樸優雅的氛圍。大開的落地窗外就是一座裝置有護欄的陽台，空間顯得開放又通風～

2. 原風景

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原風景

竹村空間 Zhucun Design
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設有日式木柵門的客廳散發出日式的優雅風格，地板上一半鋪著灰色長毛地毯，另一半則反映出大理石潔淨的質感，室外還有座可供閒坐的陽台，讓你面對天然美麗的風景。

3. 麗寶雙璽

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星葉室內裝修有限公司

麗寶雙璽

星葉室內裝修有限公司
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木紋肌理、粗獷感石材，加上義大利進口磚，構成令人驚豔的唯美風！採用自然樸實材質襯托出家居質感，再引入東方色彩的格柵意象，創造出休閒療癒的禪風氣息～

4. 都會休閒風

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合觀設計

光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅

合觀設計
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這座客廳的電視牆採用深色木皮，作為牆面的主要建材，為空間增添了沉穩的調性。當陽光灑入屋內，光與影互相交錯，成為室內最美的風景。

5. 生活●飛翔

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《生活●飛翔》

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這座客廳運用生活與飛翔的概念來設計。天花板上起伏的設計，帶來自由飛翔的意境。電視牆具有穿透視覺的效果，象徵空間無阻隔的自在生活。

6. 實木田園風

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Deu i Deu

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以實木為材質，搭配現代感的傢具，樸實中自帶氣派格調。大片的電視牆側就是超大落地窗，迎進滿滿的日光！

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7. 日光海岸

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開敞的落地窗外，流洩進無限量的日光，映在木質地板上，創造出猶如黃金沙灘的絕美觀感，坐在沙發上宛如正在享受一場豪華日光浴～

8. 純粹獨白

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臣田設計

純粹獨白

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這座現代風居宅以「純粹獨白」為名，移除隔間，捨棄僵硬與制式場域，取而代之的是恰如其分的柔軟線條。在大面積的白底之中，體現流動的靜謐美感，以及充滿安靜的對話～

9. 通透質感

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思維空間設計
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採用超耐磨木地板、文化石及沃克板打造的這座客廳，光滑的視覺美感令人激賞！極具質感的磚牆與落地窗前的百葉窗對話，通透的空間帶來舒壓的氛圍～

10. 明淨感

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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採用北歐風家具，專家營造出空間中的明淨感。灰白色的顏色搭配，帶來讓身心放鬆的休閒氛圍，大片窗外流洩進來的自然採光，為健康的生活大大加分！

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