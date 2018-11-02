獨棟厝怎麼蓋？ 8 個完美的絕佳設計為你做示範

許多台灣人喜歡住獨棟厝，因為這樣的房屋類型讓你可以不受對門鄰居的干擾，讓全家人享有最為獨立的空間。除此之外，獨棟厝通常都有完整的生活空間，不管是共用的公共空間，或是個人的臥室與書房都可以規劃在內。

這一次的點子簿為你整理了 8 間造型各異的獨棟厝，這些獨棟厝的設計非常符合台灣人的品味，室內的裝潢以及設備也非常現代新穎。如果你正籌畫蓋一間獨棟厝的話，你可以在這 8 個範例中找到不錯的實用靈感!

現在就讓我們一起欣賞這 8 間獨棟厝吧!