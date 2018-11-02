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獨棟厝怎麼蓋？ 8 個完美的絕佳設計為你做示範

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
自地自建, 勝暉建築工程行 勝暉建築工程行 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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許多台灣人喜歡住獨棟厝，因為這樣的房屋類型讓你可以不受對門鄰居的干擾，讓全家人享有最為獨立的空間。除此之外，獨棟厝通常都有完整的生活空間，不管是共用的公共空間，或是個人的臥室與書房都可以規劃在內。

這一次的點子簿為你整理了 8 間造型各異的獨棟厝，這些獨棟厝的設計非常符合台灣人的品味，室內的裝潢以及設備也非常現代新穎。如果你正籌畫蓋一間獨棟厝的話，你可以在這 8 個範例中找到不錯的實用靈感!

現在就讓我們一起欣賞這 8 間獨棟厝吧!

1. 白色獨棟厝

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勝暉建築工程行

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這間以白色為主要色調的獨棟厝外觀十分清新，搭配了灰色以及黑色的柵欄後，顯得更有層次感。除此之外，一樓的外牆也為住在這間獨棟厝中的屋主帶來完美的隱密性。

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

2. 穩重的風格

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灰色作為主色調，搭配咖啡色與米色，這間獨棟厝的個性十分穩重。方正的線條搭配上圓形的柱子，剛柔並濟。

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白色石材的圍牆內是簡單卻美麗的造景，而在外頭的樓梯的黑色手把則與白色形成絕妙的對比。

3. 含車庫的獨棟厝

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一樓是有鐵門的車庫，而二三樓皆規劃了戶外的陽台，玻璃窗則使用無法透視到室內動態的反射玻璃，提供屋主良好的隱私性。不同的方形與長方形打造出現代化的外觀，黑白灰這三種基調簡單又美麗。

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室內的天花板採挑高設計，因此空間感覺更為寬敞。木頭的柱子與白色面搭配起來十分和諧，光滑的瓷磚地板則讓空間更為清新。

4. 鄉村風情

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與前面幾間充滿現代感的獨棟厝走完全不一樣的風格，紅瓦的屋頂以及土橘色的外牆，再加上石材的門面，這間獨棟厝很有歐洲的鄉村風情。仔細一看，專家設計的圓拱形陽台也非常有異國的特色。

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中島式的廚房對於愛下廚的人來說是非常棒的廚房設備，而古典的燈具則帶來不同的風味。

5. 白色獨棟厝

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這間坪數較小的白色獨棟厝看起來很清新可愛，尤其是有簍空設計的大門，非常精緻。

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打開大門後，映入眼簾的是有草坪以及石頭步道的庭院造景。屋主可以不必擔心外人的視線，自由自在地在此享受戶外空氣與陽光。

6. 較大的坪數

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這間三層樓的獨棟厝坪數較大，適合人數較多的家庭。

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室內的藍色中島廚房十分可愛，讓人聯想到地中海的景致。

7. 大地色的家

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大地色的獨棟住宅讓人聯想到土地的面貌與質感，即使不住在自然中，也能過上質樸的生活。

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木頭的大門結合了黑色的線條，並與旁邊的磚牆形成對比。石頭搭建而成的花圃，小碎石鋪成的正方形地板，都是讓人心情更為愉悅的小細節。

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光滑的中島廚房十分寬敞，而且現代設備一應俱全。

8. 低調的設計

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最後一間獨棟厝的設計以及色系都十分低調，適合喜歡不過於張揚的你。

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落地窗的設計讓室內更為明亮，而用餐的人也能欣賞外頭的綠意。

延伸閱讀: 自地自建: 8 間超適合家庭的兩層樓獨棟厝 (含設計圖)

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