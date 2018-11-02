獨棟厝怎麼蓋？ 8 個完美的絕佳設計為你做示範

許多台灣人喜歡住獨棟厝，因為這樣的房屋類型讓你可以不受對門鄰居的干擾，讓全家人享有最為獨立的空間。除此之外，獨棟厝通常都有完整的生活空間，不管是共用的公共空間，或是個人的臥室與書房都可以規劃在內。
這一次的點子簿為你整理了 8 間造型各異的獨棟厝，這些獨棟厝的設計非常符合台灣人的品味，室內的裝潢以及設備也非常現代新穎。如果你正籌畫蓋一間獨棟厝的話，你可以在這 8 個範例中找到不錯的實用靈感!
現在就讓我們一起欣賞這 8 間獨棟厝吧!
這間以白色為主要色調的獨棟厝外觀十分清新，搭配了灰色以及黑色的柵欄後，顯得更有層次感。除此之外，一樓的外牆也為住在這間獨棟厝中的屋主帶來完美的隱密性。
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
一樓是有鐵門的車庫，而二三樓皆規劃了戶外的陽台，玻璃窗則使用無法透視到室內動態的反射玻璃，提供屋主良好的隱私性。不同的方形與長方形打造出現代化的外觀，黑白灰這三種基調簡單又美麗。
與前面幾間充滿現代感的獨棟厝走完全不一樣的風格，紅瓦的屋頂以及土橘色的外牆，再加上石材的門面，這間獨棟厝很有歐洲的鄉村風情。仔細一看，專家設計的圓拱形陽台也非常有異國的特色。
落地窗的設計讓室內更為明亮，而用餐的人也能欣賞外頭的綠意。