低造價獨棟住宅: 5 間 720 萬新台幣有找，含開放式廚房的好居所

蓋一間屬於自己的房子是許多人的夢想，然而不同的屋主所持的預算也有所差異。這一次的點子簿為大家整理了 5 間 720 萬台幣有找，含開放式廚房的低造價獨棟住宅。這五間獨棟住宅不僅造價合理，房子的質感以及風格也絕對能讓你住地安心，並且是訪客都會投以羨慕的眼光的好居所。

如果正你打算用差不多的預算打造一間屬於自己的家的話，就讓我們一起欣賞這五間低造價地獨棟住宅，從中找尋適合的靈感吧!