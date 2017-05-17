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低造價獨棟住宅: 5 間 720 萬新台幣有找，含開放式廚房的好居所

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
西坂部の家, 若山建築設計事務所 若山建築設計事務所 客廳 木頭 White
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蓋一間屬於自己的房子是許多人的夢想，然而不同的屋主所持的預算也有所差異。這一次的點子簿為大家整理了 5 間 720 萬台幣有找，含開放式廚房的低造價獨棟住宅。這五間獨棟住宅不僅造價合理，房子的質感以及風格也絕對能讓你住地安心，並且是訪客都會投以羨慕的眼光的好居所。

如果正你打算用差不多的預算打造一間屬於自己的家的話，就讓我們一起欣賞這五間低造價地獨棟住宅，從中找尋適合的靈感吧!

1. 造價 620 萬台幣的家

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Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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我們要看到的第一間住宅有著傳統的質樸外觀，其最大的魅力便是含有一個泳池的寬敞後院，以及讓室內以及戶外空間毫無隔閡的木頭露臺。這間讓全家人能夠過著舒適的生活的房子造價約 620 萬新台幣，非常實惠。

中島廚房寬敞又明亮，是喜歡下廚的人的心頭好。

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點此看更多細節: 造價 620 萬台幣：一間你夢寐以求、設備齊全的夢幻美房

2. 690 萬台幣完工的家

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接下來我們要看到的這間住宅也有著傳統的山形屋頂，然而在小細節用上了木頭以及石材，房子的外觀也更有層次。走進室內後，明亮且充滿時尚感的室內裝潢讓人為之驚艷!

白色的櫥櫃搭配深色木材的流理檯面，視覺效果讓人感到十分舒適。

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點此看更多細節: 約 690 萬台幣完工，含設計圖的 50 坪傳統住宅

3. 600 萬台幣完工的家

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若山建築設計事務所

若山建築設計事務所
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黑色的外觀讓被綠意環繞的房子更為顯眼，卻不突兀。白色的細節讓房子的外觀更有層次感，而整體的個性十分沉穩，讓人感到踏實。屋內使用了大量的淺色木材，因此讓人感到安心自在。

使用了不銹鋼的廚房非常好整理，並且給人一種工業風的幹練感。

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若山建築設計事務所

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點此看更多細節: 以 600 萬台幣完工！簡約幹練的黑色山間住宅

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4. 560 萬台幣完工的家

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這間以 560 萬台幣完工的家最大的特色便是其多扇的大片落地窗，當你進到室內之後，可以感受到溫暖的陽光輕拂你臉，而開放式的設計更讓人感到神清氣爽。

L 形的廚房讓你做料理的時候更有效率，流理檯面上的窗戶讓廚房洋溢自然光。

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點此看更多細節: 560 台幣買下預製屋: 一個集結各種風格的兩層樓夢想之家

5. 715 萬完工的家

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FRACTAL CORP Arquitectura

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與前面看到的四間獨棟住宅毫不相同，這間以 715 萬台幣完工的獨棟住宅有著十分現代的外觀，而不同的建材則賦予了方狀的建築體更多的層次感。

進到屋內後，大片的落地窗以及開放式的設計讓採光以及通風更好，而時尚的家具也構成了美麗的畫面。

黑色的廚房十分時尚幹練，是開放式空間中的一大焦點。

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FRACTAL CORP Arquitectura

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點此看更多細節: 造價 715 萬的現代住宅：含車庫以及強大收納功能的時尚居所

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