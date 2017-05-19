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自地自建: 8 間超適合家庭的兩層樓獨棟厝 (含設計圖)

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' 房子
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自地自建是不少台灣人的人生目標，然而許多人在買了地之後，常常不知道要如何規劃設計自己理想中的住宅。對於家中成員為數不少的家庭來說，兩層樓的住宅是非常理想的選擇。為了要幫助你找到適合的靈感，這次我們為大家整理了 8 間兩層樓的美麗獨棟住宅，這 8 間居所的風格各異，而所提供的設計圖則讓你可以更加清楚你想要如何規劃室內的格局。

如果說你打算要為自己的家庭打造一間理想的居所的話，現在就跟我們一起欣賞這 8 間兩層樓的美麗獨棟住宅吧!

1. 棕色系住宅

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這間棕色系的住宅外觀給人一種沉穩的感覺，而雖然看似氣派，但是卻又十分低調。木頭搭配磚頭搭建而成的外觀給予人一種高貴卻又質樸的感受，搭配了玻璃窗戶後更顯現代感，而含雙車庫的設計對於有車家庭來說十分便利。

室內平面設計圖 – 一樓

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室內平面設計圖 – 二樓

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2. 鄉村風的居所

Projeto e Obra Residência Venâncios, Studio + Arquitetura e Urbanismo Studio + Arquitetura e Urbanismo 房子 木頭 Wood effect
Studio + Arquitetura e Urbanismo

Studio + Arquitetura e Urbanismo
Studio + Arquitetura e Urbanismo
Studio + Arquitetura e Urbanismo

這間位在鄉間的兩層樓居所散發著濃厚的鄉村風情，而其室內的裝潢則與相對之下較為質樸的外觀有所差別，十分可愛迷人。除此之外，大片的戶外露臺區則是這個家的一大亮點。

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

平面圖 1

Projeto e Obra Residência Venâncios, Studio + Arquitetura e Urbanismo Studio + Arquitetura e Urbanismo 房子 木頭 Wood effect
Studio + Arquitetura e Urbanismo

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平面圖 2

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平面圖 3

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3. 現代奢華風

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' 房子
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

這間住宅的外觀一看就不同凡響，充滿現代感的俐落線條以及白與黃的色系搭配都讓這間住宅充滿了個人的特色。

繞到後院，你會因為其泳池以及充滿熱帶風情的植物造景而感到驚艷不已。

室內設計圖 一樓

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' 房子
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

室內設計圖 二樓

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' 房子
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

4. 黑色住宅

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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黑色的外觀讓這間郊區中的預製屋顯得氣宇非凡，而有泳池以及雙車庫的它造價僅需 338 萬新台幣，是非常實惠的自地自建範本。

點此看更多細節: 338 萬打造，有泳池跟雙車庫的大面積獨棟住宅

平面設計圖 一樓

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平面設計圖 二樓

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5. 黑與白的雙重魅力

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接下來我們要看到的這間兩層樓住宅以黑與白組合而成，散發出絕佳的魅力。大片的玻璃拉門外是木頭的露臺，是全家人最佳的戶外休憩場所。

點此看更多細節: 黑與白的雙重魅力: 有大木頭露臺的鄉間獨棟住宅

平面設計圖 一樓

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平面設計圖 二樓

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6. 絕佳住宅

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

與剛才看到的幾間兩層樓住宅截然不同，這間房子以木頭以及白色的混凝土營造出溫馨的氣息，而室內的規劃設計對於有小孩的家庭來說十分理想。

點此看更多細節: 適合有小孩的家庭的絕美之家

平面設計圖 一樓

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
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平面設計圖 二樓

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

7. 淺黃色系的家

HAUS FALKENSEE I, Müllers Büro Müllers Büro 房子
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

淺黃色系的外觀在一片綠意中顯得搶眼但卻不突兀，而多扇窗戶以及落地窗則讓室內洋溢著溫暖的陽光。除此之外，房內最大的特色絕對非螺旋的樓梯設計莫屬!

平面設計圖 一樓

HAUS FALKENSEE I, Müllers Büro Müllers Büro 房子
Müllers Büro

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平面設計圖 二樓

HAUS FALKENSEE I, Müllers Büro Müllers Büro 房子
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Müllers Büro
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8. 白色住宅

Haus Kladow, Müllers Büro Müllers Büro 房子
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
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白色的外觀讓人感到神清氣爽，而連結庭院與室內的露臺則是讓家人可以在此喝茶休息的好場所。室內的風格與外觀呼應，十分典雅有氣質。

平面設計圖 一樓

Haus Kladow, Müllers Büro Müllers Büro 房子
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Müllers Büro
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平面設計圖 二樓

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