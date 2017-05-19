自地自建: 8 間超適合家庭的兩層樓獨棟厝 (含設計圖)

自地自建是不少台灣人的人生目標，然而許多人在買了地之後，常常不知道要如何規劃設計自己理想中的住宅。對於家中成員為數不少的家庭來說，兩層樓的住宅是非常理想的選擇。為了要幫助你找到適合的靈感，這次我們為大家整理了 8 間兩層樓的美麗獨棟住宅，這 8 間居所的風格各異，而所提供的設計圖則讓你可以更加清楚你想要如何規劃室內的格局。

如果說你打算要為自己的家庭打造一間理想的居所的話，現在就跟我們一起欣賞這 8 間兩層樓的美麗獨棟住宅吧!