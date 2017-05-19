8 個連結室內與戶外的完美露臺

露臺是打破室內與戶外的藩籬的絕佳緩衝空間，而在這個區塊你可以盡情地享受戶外的時光。這一次的點子簿將要帶你欣賞 10 個連結室內與戶外的完美露臺，這些露臺的風格各異，但共通點是你可以在此度過非常愜意的悠閒時光。

這 8 個連結室內與戶外的完美露臺採用木頭或是磁磚地板打造而成，而營造出的風情也有所不同。如果說你不確定要使用什麼素材的話，你可以參考這些設計，為你的露臺選擇最為適合的完美元素。

現在就一起看看這 8 個設計吧!