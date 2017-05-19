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8 個連結室內與戶外的完美露臺

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アンティーク家具と暮らすロフトのある家, 遊友建築工房 遊友建築工房 露臺
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露臺是打破室內與戶外的藩籬的絕佳緩衝空間，而在這個區塊你可以盡情地享受戶外的時光。這一次的點子簿將要帶你欣賞 10 個連結室內與戶外的完美露臺，這些露臺的風格各異，但共通點是你可以在此度過非常愜意的悠閒時光。

這 8 個連結室內與戶外的完美露臺採用木頭或是磁磚地板打造而成，而營造出的風情也有所不同。如果說你不確定要使用什麼素材的話，你可以參考這些設計，為你的露臺選擇最為適合的完美元素。

現在就一起看看這 8 個設計吧!

1. 有弧度的木頭露臺

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第一個所要看到的戶外露臺緊鄰著玻璃推門，木頭的素材給人溫暖的感覺，而邊邊的弧度更給人一種圓滑柔軟的印象。僅僅是簡單地在露臺上擺放一張連椅子的木頭長桌，就可以在此享受悠閒的午後時光。

2. 田園風情

Clissold Crescent, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Clissold Crescent

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

接下來看到的這個露臺散發著濃濃的田園風情，看起來有些粗曠的木頭讓人彷彿置身在森林中一樣，搭配上綠色的植物之後，即使周遭都是住宅，也能好好地放鬆休息。

3. 恬淡感

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那波建築設計　NABA　architects

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木頭甲板上擺放了不同的盆栽，散發出一種寧靜的恬淡感。

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

4. 日式露臺

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アンドウ設計事務所

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圓弧狀的木頭露臺與大型的花圃呼應著，日式的庭園造景讓人感受到禪意，可以讓身心放鬆。

5. 淺色木頭

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遊友建築工房

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淺色木頭甲板上擺放著白色的桌椅，再加上一個綠色的遮陽傘，更顯度假的氣息。

6. 紅色的磁磚

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紅色的瓷磚地板搭配木頭的遮陽棚後，這個露臺顯得十分有田園的氣息。露臺上擺放著多種不同的座椅，打造成一個戶外的小客廳。

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7. 小空間的變通術

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利用家中的走道，打造出一個與室內廚房有所互動的戶外露臺。在此可以烤肉，享受涼爽的戶外時光。

8. 戶外用餐區

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在戶外用餐非常有置身在國外的感覺，而頂上的遮陽棚則讓你不會過於炙熱。

延伸閱讀: 12 間與自然完美融合的美麗獨棟住宅

自地自建: 8 間超適合家庭的兩層樓獨棟厝 (含設計圖)
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