8 個連結室內與戶外的完美露臺

露臺是打破室內與戶外的藩籬的絕佳緩衝空間，而在這個區塊你可以盡情地享受戶外的時光。這一次的點子簿將要帶你欣賞 10 個連結室內與戶外的完美露臺，這些露臺的風格各異，但共通點是你可以在此度過非常愜意的悠閒時光。
這 8 個連結室內與戶外的完美露臺採用木頭或是磁磚地板打造而成，而營造出的風情也有所不同。如果說你不確定要使用什麼素材的話，你可以參考這些設計，為你的露臺選擇最為適合的完美元素。
現在就一起看看這 8 個設計吧!
第一個所要看到的戶外露臺緊鄰著玻璃推門，木頭的素材給人溫暖的感覺，而邊邊的弧度更給人一種圓滑柔軟的印象。僅僅是簡單地在露臺上擺放一張連椅子的木頭長桌，就可以在此享受悠閒的午後時光。
接下來看到的這個露臺散發著濃濃的田園風情，看起來有些粗曠的木頭讓人彷彿置身在森林中一樣，搭配上綠色的植物之後，即使周遭都是住宅，也能好好地放鬆休息。
木頭甲板上擺放了不同的盆栽，散發出一種寧靜的恬淡感。
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
紅色的瓷磚地板搭配木頭的遮陽棚後，這個露臺顯得十分有田園的氣息。露臺上擺放著多種不同的座椅，打造成一個戶外的小客廳。
利用家中的走道，打造出一個與室內廚房有所互動的戶外露臺。在此可以烤肉，享受涼爽的戶外時光。
在戶外用餐非常有置身在國外的感覺，而頂上的遮陽棚則讓你不會過於炙熱。
延伸閱讀: 12 間與自然完美融合的美麗獨棟住宅