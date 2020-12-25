浴室是讓我們可以洗去一天的疲憊，然後好好沉澱我們身心的重要場所。然而許多台灣的公寓或是房子的浴室十分陳舊，沒有乾濕分離的設計更是讓屋主在維護上以及清理的時候頭痛不已。
這一次的點子簿為大家整理了 8 個驚悚的浴室的完美變身，這 8 間浴室在改造前不僅樣貌破舊，設備也跟不上時代，居者只能閉上眼睛快速地洗一場戰鬥澡，完全無法好好地靜下心來享受沐浴的時光。 如果說你家中的浴室也急需整修的話，現在就讓我們一起欣賞這 8 個殘破浴室的驚人改造案，從中找到適合你的靈感吧!
第一間要看的浴室在改造前後皆用上了磁磚，然而我們可以清楚看到不同圖樣以及質感的磁磚會為一個空間帶來多大的變化。改造前的浴室只有簡陋的淋浴間，但是改造後不僅多了白色的浴缸，還有沖澡的區域。
這個改造前的浴室的牆面非常破爛，讓如廁變成是一件極為痛苦的事情。
改造後的浴室有現代時尚的樣貌，白與深灰結合，讓室內更為有風格。而現代化的衛浴設備更是讓屋主可以好好地享受如廁的時光。
第三個浴室在改造前也跟第二個的狀態一樣糟糕，我們甚至無法想像屋主要如何好好地上廁所。
專家大膽地使用了亮綠色，讓浴室帶有獨特的個性，而天窗的設計更是引陽光入室。
第四間浴室改造前比剛才我們看到的那幾間好多了，但是這間浴室最大的問題便是其風格太過時，一點也無法讓人感到放鬆或是愉悅。
專家選用了磚頭以及大理石，打造出一間混搭風格的浴室，既奢華又有質樸的味道。
改造前的磁磚太過老派，一點也無法讓人想要跟訪客炫耀。
改造後的浴室讓人感到清新舒爽，白色與灰色居然能如此和諧地共存。而全新的浴缸更是讓人可以舒服地泡澡。
這間浴室在改造前乾溼不分離，因此雖然說狀態不是太糟，但對於屋主來說是非常頭痛的設計。
改造後的浴室採取乾濕分離的設計，而玻璃的淋浴牆則讓空間感覺更為穿透。
改造前的樣貌實在讓人無心在此泡澡，只要趕快沖個涼就想要逃出這裡。
改造後的浴室少了浴缸，但是卻多了濃濃的溫馨感。這嶄新的樣貌以及設備絕對會讓盥洗以及沐浴的時間更為愉悅。