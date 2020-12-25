浴室是讓我們可以洗去一天的疲憊，然後好好沉澱我們身心的重要場所。然而許多台灣的公寓或是房子的浴室十分陳舊，沒有乾濕分離的設計更是讓屋主在維護上以及清理的時候頭痛不已。

這一次的點子簿為大家整理了 8 個驚悚的浴室的完美變身，這 8 間浴室在改造前不僅樣貌破舊，設備也跟不上時代，居者只能閉上眼睛快速地洗一場戰鬥澡，完全無法好好地靜下心來享受沐浴的時光。 如果說你家中的浴室也急需整修的話，現在就讓我們一起欣賞這 8 個殘破浴室的驚人改造案，從中找到適合你的靈感吧!