你是否曾經幻想過退休後的生活會是什麼樣子的呢? 你是習慣了大都市的便利生活，因此會在退休後依舊待在城市中的人，或是你是渴望能夠回歸質樸且無欲則剛的生活，想要居住在一個居住環境不擁擠的獨棟住宅的人呢? 我們相信絕大多數的台灣人在經歷了數十年的繁忙生活後，應該會希望能夠找回心靈的平靜感，居住在一間舒適且寬敞的獨棟住宅內。

這一次的點子簿為大家整理了 15 間讓你想要提早退休入住的獨棟住宅，不管是兩層樓或是平房，這些房子的共通點是它們都十分寬敞，通風與採光良好，絕對可以讓居者感到安心且自在。

不管你離退休的年紀還有多遠，現在就跟我們一起欣賞這 15 間讓你想要提早退休入住的獨棟住宅，一起提早為退休後的居家生活做準備吧!