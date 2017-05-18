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15 間讓你想要提早退休入住的獨棟住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
前原の家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン 房子
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你是否曾經幻想過退休後的生活會是什麼樣子的呢? 你是習慣了大都市的便利生活，因此會在退休後依舊待在城市中的人，或是你是渴望能夠回歸質樸且無欲則剛的生活，想要居住在一個居住環境不擁擠的獨棟住宅的人呢? 我們相信絕大多數的台灣人在經歷了數十年的繁忙生活後，應該會希望能夠找回心靈的平靜感，居住在一間舒適且寬敞的獨棟住宅內。

這一次的點子簿為大家整理了 15 間讓你想要提早退休入住的獨棟住宅，不管是兩層樓或是平房，這些房子的共通點是它們都十分寬敞，通風與採光良好，絕對可以讓居者感到安心且自在。

不管你離退休的年紀還有多遠，現在就跟我們一起欣賞這 15 間讓你想要提早退休入住的獨棟住宅，一起提早為退休後的居家生活做準備吧!

1. 南投的木屋

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這間位在南投的木屋室內十分挑高寬敞，而門前的迴廊除了有實際的功用外，還可以當作戶外休憩的露臺使用。木頭的質地讓人感到非常安心自在，是退休後的理想居所。

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2. 兩層樓的鄉村風住宅被美麗的綠意環繞著，淺粉色的外觀讓人感到愜意舒適。

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duedì – studio di progettazione

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3. 日式的房子重視生活的便利性，而大量使用木材的室內裝潢讓你的退休生活溫暖又健康!

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平山教博空間設計事務所

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4. 平房讓人感到踏實又安心，是退休後最為理想的房屋理想。而這間以石磚搭建而成的平房質樸又自然，讓人的心情平靜。

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5. 藍色的兩層樓住宅讓人感到海風輕拂般的沁涼，而大片的露臺讓你待在室內待悶的時候可以在戶外休憩，欣賞庭院中的植物。

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6. 緣側的外頭就是大片的草坪，你可以做在木頭地板上沉思，讓身心放鬆。

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7. 這間日式的房子是特地為長者所設計的，良好的通風以及採光，加上平緩的地板，是退休後的理想居所。

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8. 這間在農地之間的 L 形住宅適合想要在退休後從事農作生活的你，而其寬敞的大開口以及室內裝潢讓你可以住得舒適愉快。

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9. 擁有大庭院以及露臺的鄉間平房看似質樸，但內部的風格十分獨特。

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Müllers Büro

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10. 為在宜蘭三星鄉的農舍外觀現代感十足，而講求採光與通風的設計讓退休後的你可以過著舒適的生活。

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賴人碩建築師事務所

水稻田中的小屋

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11. 有不同層次的平房外表質樸卻不平凡，室內的絕佳空間感也讓你絲毫不感覺到有壓迫感。

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NAZZ Design Studio

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12. 擁有小菜園的日式平房溫馨又自然，在這裡所有的壓力都不見了。

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エヌ スケッチ

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13. 山形屋頂的大地色住家讓人聯想起土地的質感，寬敞的戶外空間更是最令人稱羨的特色。

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磯村建築設計事務所

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14. 木頭的質感帶來溫暖，而開放式的設計更是適合現代人的生活習慣與需求。

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木の家株式会社

木の家株式会社
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15. 大地色系的平房散發著純樸的氣息，而室內的挑高天花板讓人一點也不感到壓迫。

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