9 個鄰居都忌妒，現代感十足的美麗門面

我們常說「人靠衣裝」，有些人可能會說這樣子也太「外貌協會」了吧？老實說，大部分人的都是從別人的外表而斷定第一印象。這樣子的道理也能夠應用在其他事物上，比如說建築。

對於一間房子的評價，我們始於踏進門前、見到房子門而的一刻開始。當然，做人或者是建築都是一樣，內涵最重要，可是我們卻不能無視外觀的重要性！

今天我們為大家帶來了9間房子，它們全都有連鄰居都會忌妒，現代感十足的美麗門面！今天就讓我們盡情地滿足我們的眼球吧～