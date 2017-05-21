9 個鄰居都忌妒，現代感十足的美麗門面

我們常說「人靠衣裝」，有些人可能會說這樣子也太「外貌協會」了吧？老實說，大部分人的都是從別人的外表而斷定第一印象。這樣子的道理也能夠應用在其他事物上，比如說建築。
對於一間房子的評價，我們始於踏進門前、見到房子門而的一刻開始。當然，做人或者是建築都是一樣，內涵最重要，可是我們卻不能無視外觀的重要性！
今天我們為大家帶來了9間房子，它們全都有連鄰居都會忌妒，現代感十足的美麗門面！今天就讓我們盡情地滿足我們的眼球吧～
這原本是一棟老舊的房子，可是經過設計師改造以及，它就被賦予一個全新的生命了！
房子外觀以呈現混凝土原始質感為主要設計，配搭著時尚簡約的車庫以及那一道格柵外牆等等。從第一眼看我們就會覺得這是一所非凡的、富有層次感的三層美宅！
這個充滿著熱帶風情的現代住宅採用了不常見的泥黃色來做門面，要做出這種選擇可要非常小心，因為一不小心就會讓房子變得死氣沉沉。在這邊設計師選用了多種裝飾元素來完成整個門面——除了平滑的外牆外，前門還連著一堵富有藝術感的裝飾石牆，而門前亦放有仙人掌。
這個由多組建築主體拼湊而成的房子，很輕易地就把我們的眼球深深吸引住了！
整個門面無論是選色、用料還是線條設計都是充滿著超現代時尚感，簡約與通透的設計同時亦為整個入口處增添不少空氣感，視覺效果真的是非常豐富！
光是入口處那個如此寬闊的車庫就讓人先驚訝到了！在一旁通往前門的路徑兩旁均種有美麗的小花圃，豐富了整體觀感。
而前門處採用了烤漆金屬格柵搭配鋼板及噴砂玻璃等等的元素，使整個門面的豪華質感大大提升。
這個同樣由台灣設計公司打造而成的建案擁有約90坪的空間，外觀看起來既簡約又乾淨。入口處以棕色為主要色調，使純白的門面有一個鮮明的焦點。從正面我們同時亦能看到位於頂樓的現代露臺，盡顯了別墅的非凡氣派。
這個入口給人的第一印象就是非常有個性以及藝術氣息，這全因設計師採用了非一般的推門設計，門框更是由通透的玻璃而成！門前的一座當代藝術擺設甚至還起了畫龍點睛的效果～
以排石作為外牆鋪料的挑高美房非常有超時尚質感！它的不規剛房型結構以及各種材質不同的元素（例如石梯、木門、排石牆以及玻璃窗等等）形成了我們眼前這個充滿霸氣的獨特美房！令人留下深刻印象！
這邊我們有多一個以推門為入口設計重點的例子，簡約的門面配以翠綠的入口花圃也是恰到好處！
這個平房擁有L字型外觀，並且由一整片翠綠的草皮包圍著。綠與純白的配搭感覺非常清新，是時尚的設計選擇。
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