9 個與戶外完美連結的超明亮室內空間

在求新求變的時代裡，我們對於居住環境的要求越來越高，希望能更舒適更便利，於是漸漸用鋼筋水泥把自己與原始的大自然隔絕起來，久而久之，居住的空間裡少了生氣，有的盡是冷冰冰的高牆鐵柱。當人們開始省思這問題時，我們所居住的環境就又跟自然漸漸有了連結，無論是在室內擺放盆栽，或是打造專屬的庭院花園，而如何讓室內的空間與戶外能夠更完美的連結，就是相當值得探討的事了。一起來走進這9 個與戶外完美連結的超明亮室內空間，看看你最喜歡哪一個吧!
建造在叢林中的木造小屋，大玻璃的屋頂以及室內的大型植栽，有時一出神還真會以為自己就坐在森林中喔!
用大面積的窗戶取代牆壁，讓陽光能夠毫無保留的進入室內；天花板的毛玻璃也盡了採光的重任，在放眼望去的自然美景與陽光洗禮下，溫暖又典雅。
少掉露臺的連結，在起居室中能夠直接無縫連結外界的草皮，坐在這裡放空腦袋放鬆身體，就是足以身心舒暢。
明亮的兒童遊戲室，不用擔心昏暗的光線會造成負面影響，大片落地窗更讓視野通透，也方便注意孩子的安全。
誰說戶外空間一定要與他人共享，山壁旁的小露臺，也能打造這樣的個人空間，無論是用餐閱讀或發呆，都超適合自己一個人獨享。
無邊框的大落地玻璃延伸出的陽台與天空，就算是在人口密集的都市叢林中，還是能享受漫步天空間的快意。
建築的本體與家具的使用皆為木造，讓視野完全無死角的連結外部的庭院空間，營造舒適的度假氛圍。
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