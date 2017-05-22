9 個與戶外完美連結的超明亮室內空間

在求新求變的時代裡，我們對於居住環境的要求越來越高，希望能更舒適更便利，於是漸漸用鋼筋水泥把自己與原始的大自然隔絕起來，久而久之，居住的空間裡少了生氣，有的盡是冷冰冰的高牆鐵柱。當人們開始省思這問題時，我們所居住的環境就又跟自然漸漸有了連結，無論是在室內擺放盆栽，或是打造專屬的庭院花園，而如何讓室內的空間與戶外能夠更完美的連結，就是相當值得探討的事了。一起來走進這9 個與戶外完美連結的超明亮室內空間，看看你最喜歡哪一個吧!