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9 個與戶外完美連結的超明亮室內空間

Yungshun Lee Yungshun Lee
Fashion Street, E1, APT Renovation Ltd APT Renovation Ltd 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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在求新求變的時代裡，我們對於居住環境的要求越來越高，希望能更舒適更便利，於是漸漸用鋼筋水泥把自己與原始的大自然隔絕起來，久而久之，居住的空間裡少了生氣，有的盡是冷冰冰的高牆鐵柱。當人們開始省思這問題時，我們所居住的環境就又跟自然漸漸有了連結，無論是在室內擺放盆栽，或是打造專屬的庭院花園，而如何讓室內的空間與戶外能夠更完美的連結，就是相當值得探討的事了。一起來走進這9 個與戶外完美連結的超明亮室內空間，看看你最喜歡哪一個吧!

1.玻璃屋頂

Fashion Street, E1 APT Renovation Ltd 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
APT Renovation Ltd

Fashion Street, E1

APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd
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建造在叢林中的木造小屋，大玻璃的屋頂以及室內的大型植栽，有時一出神還真會以為自己就坐在森林中喔!

2.陽光洗禮

CASA J.J, Eustáquio Leite Arquitetura Eustáquio Leite Arquitetura 露臺
Eustáquio Leite Arquitetura

Eustáquio Leite Arquitetura
Eustáquio Leite Arquitetura
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用大面積的窗戶取代牆壁，讓陽光能夠毫無保留的進入室內；天花板的毛玻璃也盡了採光的重任，在放眼望去的自然美景與陽光洗禮下，溫暖又典雅。

3.無縫連結

Neher Multiraum® Schiebetüren in ein Holzhaus montiert, Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen 露臺 鋁箔/鋅 Metallic/Silver
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen

Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen
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少掉露臺的連結，在起居室中能夠直接無縫連結外界的草皮，坐在這裡放空腦袋放鬆身體，就是足以身心舒暢。

4.清新廚房

homify 露臺
homify

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與院子連結的廚房，沒有多餘門窗的阻隔，放置桌上的食材，可能都會遇見小麻雀進來共食呢!

5.彈性調節

징크와 인조석의 조화로 모던한 고급전원주택, 꿈애하우징 꿈애하우징 露臺
꿈애하우징

꿈애하우징
꿈애하우징
꿈애하우징

利用推拉門不僅可以將空間做出完美隔絕，同時也能彈性的調節室內空間的採光，讓與戶外相連結的空間能夠更完美的連結，也一併能保持室內空間的隱私。

6.兒童房

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明亮的兒童遊戲室，不用擔心昏暗的光線會造成負面影響，大片落地窗更讓視野通透，也方便注意孩子的安全。

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7.個人空間

覚王山のリノベーション, Nobuyoshi Hayashi Nobuyoshi Hayashi 露臺
Nobuyoshi Hayashi

Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi
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誰說戶外空間一定要與他人共享，山壁旁的小露臺，也能打造這樣的個人空間，無論是用餐閱讀或發呆，都超適合自己一個人獨享。

8.在天空之間

Apartamento MFCO, Caravieri Cardoso Arquitetura Caravieri Cardoso Arquitetura 露臺
Caravieri Cardoso Arquitetura

Caravieri Cardoso Arquitetura
Caravieri Cardoso Arquitetura
Caravieri Cardoso Arquitetura

無邊框的大落地玻璃延伸出的陽台與天空，就算是在人口密集的都市叢林中，還是能享受漫步天空間的快意。

9.田園度假

homify 露臺
homify

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建築的本體與家具的使用皆為木造，讓視野完全無死角的連結外部的庭院空間，營造舒適的度假氛圍。

想看看更多具度假氛圍的美宅嗎?你可以看看:地中海工業風住家:度假感的類玻璃屋

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