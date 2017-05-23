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11 間有浴缸的小浴室

Yungshun Lee Yungshun Lee
COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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在一天忙碌的生活後，回到自己的小窩，最放鬆的事情莫過於舒舒服服的洗個熱水澡，洗去一天緊繃的精神與想代謝掉的負面情緒。此時的浴室扮演了相當重要的角色，怎麼樣的浴室最讓人能放鬆呢?我們不見得能輕易擁有寬敞又華麗的浴室，但小浴室同樣也能夠讓人感到舒適和放鬆，一起來看看這11 間有浴缸的小浴室，看哪一間最深得你心。

1.半乾濕分離

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Студия интерьера Дениса Серова

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利用小型的玻璃屏風，可以避免洗澡時水花四濺的困擾，也不至於讓小空間產生太多不必要的分隔。

2.典雅風格

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 現代浴室設計點子、靈感&圖片
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
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白色的基調與雕花的鏡框展現了典雅的風貌，搭配馬賽克瓷磚的設計，就相當舒適。

3.空間結合

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Stach &amp; Daiker GbR

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Stach &amp; Daiker GbR
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若空間過小，何不將洗手台與浴缸的空間相結合，更有效的利用空間，也加大了浴室內的動線。

4.木造溫度

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Dec&amp;You

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木地板的觸感最能讓人感受到舒適的，在做好地板的防水性後，在浴室中採用木地板就能直接在接觸時有更舒適的感受。

5.極簡明亮

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Markham Stagers

Markham Stagers
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沒有太多的裝飾與擺設，白色牆面搭配米白色的磁磚，再加上明亮的採光，就是一間舒適的小浴室。

6.現代風情

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Pia Estudi

Pia Estudi
Pia Estudi
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流利的區隔出空間，搭配充滿現代風情的磁磚，在這裡泡澡也會有身處藝廊的錯覺。

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7.長型空間

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Patience Designs Studio Ltd

Bathroom

Patience Designs Studio Ltd
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長形的浴室空間依樣能有浴缸的設計，完善的配置個機能場所，就能有個舒服的淋浴空間。

8.沉穩內斂

St. James’s Terrace, St John’s Wood, NW8 APT Renovation Ltd 現代浴室設計點子、靈感&圖片
APT Renovation Ltd

St. James’s Terrace, St John’s Wood, NW8

APT Renovation Ltd
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採用木紋牆壁及地板，且將天花板的燈光以內嵌的方式設計，讓浴室多了一股沉穩內斂的感覺，在這裡泡個澡似乎很容易就能讓心情沉澱。

9.創意搭配

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Facile Ristrutturare

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利用舊式的木架梯來當作毛巾架，是個相當有創意的方式，少掉了牆面上置入，也能更靈活運用小空間。

10.乾淨清爽

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Markham Stagers

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無論大小浴室，讓物件能夠整齊的收納，保持乾淨清爽，就會讓人感到舒適。

11.黑色的溫暖

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

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利用黑色的磁磚，也能讓浴室產生一種溫暖的氛圍，搭配金屬毛巾架與投射燈，相當經典時尚。

想看更多浴室的設計，你可以看看:16 間絕佳的現代浴室

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