11 間有浴缸的小浴室

在一天忙碌的生活後，回到自己的小窩，最放鬆的事情莫過於舒舒服服的洗個熱水澡，洗去一天緊繃的精神與想代謝掉的負面情緒。此時的浴室扮演了相當重要的角色，怎麼樣的浴室最讓人能放鬆呢?我們不見得能輕易擁有寬敞又華麗的浴室，但小浴室同樣也能夠讓人感到舒適和放鬆，一起來看看這11 間有浴缸的小浴室，看哪一間最深得你心。