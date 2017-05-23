11 間有浴缸的小浴室

在一天忙碌的生活後，回到自己的小窩，最放鬆的事情莫過於舒舒服服的洗個熱水澡，洗去一天緊繃的精神與想代謝掉的負面情緒。此時的浴室扮演了相當重要的角色，怎麼樣的浴室最讓人能放鬆呢?我們不見得能輕易擁有寬敞又華麗的浴室，但小浴室同樣也能夠讓人感到舒適和放鬆，一起來看看這11 間有浴缸的小浴室，看哪一間最深得你心。
利用小型的玻璃屏風，可以避免洗澡時水花四濺的困擾，也不至於讓小空間產生太多不必要的分隔。
白色的基調與雕花的鏡框展現了典雅的風貌，搭配馬賽克瓷磚的設計，就相當舒適。
若空間過小，何不將洗手台與浴缸的空間相結合，更有效的利用空間，也加大了浴室內的動線。
沒有太多的裝飾與擺設，白色牆面搭配米白色的磁磚，再加上明亮的採光，就是一間舒適的小浴室。
流利的區隔出空間，搭配充滿現代風情的磁磚，在這裡泡澡也會有身處藝廊的錯覺。
長形的浴室空間依樣能有浴缸的設計，完善的配置個機能場所，就能有個舒服的淋浴空間。
採用木紋牆壁及地板，且將天花板的燈光以內嵌的方式設計，讓浴室多了一股沉穩內斂的感覺，在這裡泡個澡似乎很容易就能讓心情沉澱。
利用舊式的木架梯來當作毛巾架，是個相當有創意的方式，少掉了牆面上置入，也能更靈活運用小空間。
無論大小浴室，讓物件能夠整齊的收納，保持乾淨清爽，就會讓人感到舒適。
利用黑色的磁磚，也能讓浴室產生一種溫暖的氛圍，搭配金屬毛巾架與投射燈，相當經典時尚。
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