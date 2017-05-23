8 個愛煮廚不能錯過的櫥櫃設計

對於喜歡烹調的人來說，一個設備完善、衛生整齊的廚房是非常的重要，愈是講究的烹飪達人所需要的配料、廚具和設備就愈多，所以家中的廚房一定要規劃適當的儲藏空間擺放物品。其實就算是坪數小的公寓，只要設置設計完善的小型櫥櫃和廚房設計，愛煮的你也可以好好享受你的烹調時間。
今天homify為大家找來了 8 個時尚實用的櫥櫃設計，想進行廚房裝修的你千萬別錯過哦！
這開放式的廚房設計沿著房子的窗戶和角落而建，大紅色的設計配上長形的櫥櫃看起來廣闊時尚，而且提供了很多實用的儲存空間，就像牆壁上的櫃子，真是美麗實用的設計！
這個例子同樣也是開放式的廚房設計，但廚房裝修師採用了不同的建材和傢飾品裝潢這個空間，木造的櫃子、懸掛半空的鎢絲燈泡和磁磚佈置，充滿了創意！
石材鋪設的牆壁、純木造的桌子配上綠色的小盆裁創建了一個充滿田園風味的廚房設計，給人一種和諧溫暖的氣氛。
胡桃木造的櫥櫃子配上簡單的層架打造了一個實用的儲存空間，加上完善的廚房設備就更是完美。深色系的木材配上鋼鐵造的廚櫃子充滿了工業風味，獨樹一格。
這間鄉村風味的廚房設計非常適合倆口子，大地的色系配上浪漫的擺設，真是讓人感到特別窩心。藤造的椅子、米黃色的地毯加上木造的家具，真是一個舒適的廚房空間。
不喜歡沉悶設計的你不如多使用色彩吧！這間廚房的櫥櫃都使用了不同的顏色，色彩繽紛的設計加上磁磚工匠的花紋給人一種活潑好動的感覺，真是讓人精神抖摟！
小廚房裡沒有充足的空間擺放各式各樣的設備，你錯了！就算是簡單的牆壁，只要加上這些充滿創意的小框子，收納的問題就解決了！
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