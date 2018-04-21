小公寓怎麼設計？四種不同風格的絕佳實例

座落在都會中的小公寓，具有交通方便、生活機能周全的好處，但是面積狹小，經常給人窒息難以放鬆的感覺。倘若裝潢不當，很可能產生壓迫感，破壞了住家該有的便利與舒適性！今天 homify 為你精心挑選吃四款很有設計感的小公寓，由設計師精心規劃設計的格局，加上雅緻的室內裝潢，呈現出絕佳的空間感。最令人驚豔的是設計師用色精準，為狹小的公寓空間添加上意想不到的柔軟氛圍，讓人一眼就愛上。現在就一起來參觀這四種不同風格的小公寓吧！