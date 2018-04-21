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小公寓怎麼設計？四種不同風格的絕佳實例

Genie Chien Genie Chien
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座落在都會中的小公寓，具有交通方便、生活機能周全的好處，但是面積狹小，經常給人窒息難以放鬆的感覺。倘若裝潢不當，很可能產生壓迫感，破壞了住家該有的便利與舒適性！今天 homify 為你精心挑選吃四款很有設計感的小公寓，由設計師精心規劃設計的格局，加上雅緻的室內裝潢，呈現出絕佳的空間感。最令人驚豔的是設計師用色精準，為狹小的公寓空間添加上意想不到的柔軟氛圍，讓人一眼就愛上。現在就一起來參觀這四種不同風格的小公寓吧！ 

1.1 極簡風

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這座位於淡水紅樹林港灣旁的藝術城堡，採用極簡式路線呈現出經典風格。半開放的空間設計，讓客廳及廚房的動線流暢無比，很有藝術感的配色，帶來時尚流行美感～

1.2 舒適的臥室

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白色的粉牆包圍著一座中性色系的睡床，六角型圖案的床組為空間添加活潑的調性。天花板懸下光亮的燈泡，簡簡單單就創造出奇趣的效果！

2.1 木質風

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開放式的起居空間，採用木頭為主調，營造出溫暖療癒的氛圍。客廳與餐廳之間只有幾步之遙，轉角之處就能遇上美食，漂亮的燈飾更令人胃口大開！

2.2 中性色系臥房

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採用中性色系打造的這間臥室，有著木質的地板，與白色天花板和淺色床組構成很紓壓的氣氛。吊掛式床頭燈不僅不佔地板空間，還為房間增添了視覺上的亮點～

3.1 北歐風

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以淡藍色為主色系的二合一空間，讓客廳與餐廳緊密相依，搭配柔和的光線，創造出北歐風清清爽爽、舒適絕美的視覺觀感。小小的巢居，令人愛到心坎裡！

3.2 舒心的臥室

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同樣以藍色為主調的房間，以淺藍粉牆搭配深藍及淨白的床組，營造出十足放鬆的休憩空間！清新雅緻纖塵不染，創造出比實際還來得大的空間錯覺～

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4.1 人文風

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簡約的設計，就散發出濃濃的人文氣息！米色和棕色系調和出略帶鄉村風情的美感。天花板上的情調燈光與木質地板及淺色地毯，營造出讓人身心舒鬆的生活質感～

4.2 雅緻的書房

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書房的牆邊打造出一排可供坐臥的空間，牆上畫作和淺色抱枕及椅墊自帶濃濃的禪風。座位區底下設有抽屜，可供儲放物品。另一側靠牆擺設有深色書桌及簡單座椅，創造出寧謐的工作休閒環境～

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