現代風平房：一間有寬敞庭院與美麗露台的木質居所

這座建於 1960 年代的現代式住家，前一手屋主採用封閉式的設計，除了以膠合板覆蓋牆面之外，還在屋子後方安裝大片的遮陽篷，擋住了大部分的光線，同時也阻斷了與戶外的銜接。原本的室內格局宛如一座迷宮，入口很小，內部有太多走廊，予人陰暗封閉之感。新的屋主請來 Klopf Architecture 的專家們重新打造，現在它已成了一座開放敞亮、內外都呈現簡潔明淨感的美居，立刻一起來參觀！
從室外這個角度可以觀賞到建築物略呈 L 型的布局，戶外大片的空間擺放了極為舒適的沙發，以及輕鬆隨興的桌椅。採用混凝土、石材及木頭打造的外觀，充滿了天然質樸之美，將生活的質感帶到一個高層次！
進到室內來，從這個角度可以見到內部的佈局。寬敞的全開放式空間，將客廳、餐廳和廚房整合在一起，空間內毫無牆壁阻隔，將生活的機能提升到極致！灰色沙發與地毯及吊燈，融合出令人激賞的美感～
轉個角度來看看廚房和餐廳，開放式烹飪區塊配備相當齊全，深棕色的餐桌椅與流理台壁面互為呼應。左側的門可以連接到庭院，同時讓自然光線流洩進室內。
繞到室內這一隅，可以看到這處多功能的區塊。大片的落地窗，讓日光可以大量進入室內。空間中擺置了長沙發及簡單桌椅，休閒、工作兩相宜！
這間臥室設計有充足的門窗，自然光映在木造地板上，帶來和暖的視覺觀感。可愛風的壁紙與閃電圖案床組構成絕搭。霧面玻璃後的儲藏櫃則提供了大量的存放空間，再多的玩具也不怕無處收納。
牆面上的抽象畫賦予這間主臥室濃濃的藝術氣息。大型落地窗掛著白色窗簾，一打開就可以將戶外美景納入眼界。純白色床組上擺飾著灰色枕頭，懸掛式的床頭燈則提供了夜間的照明功能。
採用深棕色和白色為主調的浴室，自帶一種沈穩的氣質。牆上的櫥櫃及洗手檯下的抽屜，都讓浴室更容易保持整潔有修理。壁上的毛巾架和裝飾品，則創造出一股有如飯店浴室般的氣氛。
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