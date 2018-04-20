38 坪的兩層樓新成屋: 洋溢工業風的現代住家

工業風的居家設計給人一種青春洋溢的感覺，對於不想屈就於平凡的裝潢的年輕屋主來說是非常理想的裝修風格。這本點子簿我們就要以一間 38 坪的兩層樓新成屋，為大家示範如何將工業風注入你的家中。這一間兩層樓的新成屋雖然說坪數不大，但是專家規劃設計了許多收納的空間，因此房子內部看起來井然有序不雜亂。雖然說房內有許多工業風的元素，但專家也混搭像是紅磚這樣的素材，讓整體空間不會感覺過於生硬。

如果你喜歡工業風的室內設計的話，現在就讓我們一起欣賞這間 38 坪的兩層樓新成屋，從中找到適合你的靈感吧!