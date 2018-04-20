38 坪的兩層樓新成屋: 洋溢工業風的現代住家

工業風的居家設計給人一種青春洋溢的感覺，對於不想屈就於平凡的裝潢的年輕屋主來說是非常理想的裝修風格。這本點子簿我們就要以一間 38 坪的兩層樓新成屋，為大家示範如何將工業風注入你的家中。這一間兩層樓的新成屋雖然說坪數不大，但是專家規劃設計了許多收納的空間，因此房子內部看起來井然有序不雜亂。雖然說房內有許多工業風的元素，但專家也混搭像是紅磚這樣的素材，讓整體空間不會感覺過於生硬。
如果你喜歡工業風的室內設計的話，現在就讓我們一起欣賞這間 38 坪的兩層樓新成屋，從中找到適合你的靈感吧!
這間新成屋的大門採用了深咖啡色，搭配上結合不同色皆的木頭後，顯得低調又有個性，讓人非常好奇門後會是什麼樣貌。
打開大門後，迎面而來是明亮且寬敞的玄關。由於玄關處有一片大扇的窗戶，因此一點也不陰暗狹窄，讓訪客可以留下良好的第一印象。除此之外，專家在玄關處擺放了木頭的收納櫃，因此屋主可以將常穿的鞋子擺放整齊，讓玄關處保持乾淨。
現代人比較喜歡開放式的設計，因此盡量避免厚實的牆面做隔間，然而在同一個空間中想要劃分不同區域的話，可以選擇圖中的設計，在空間內設置一個紅磚的矮牆。除了有實用性，也非常美觀有特色。
客廳的旁邊是半開放式的廚房，專家以含桌面的收納櫃巧妙地劃分出廚房以及客廳的空間，讓廚房有開放感但依舊能夠自成一區。
客廳正前方的紅磚牆後是屋主的工作區，除了紅磚矮牆外，高地板一階的木頭地板也劃分出生活的區域，是非常聰明的方法。至於工作桌上方的燈具則是加強工業風的小細節。
整個牆面的收納櫃讓屋主可以自行安排收納的方式，利用不同的小箱子就能讓牆面收納櫃看起來截然不同。
由於室內天花板的高度充足，因此專家還打造了夾層的空間，而黑色與白色的廚房則形成了強烈的對比。
臥室與一般常見的設計不同，大膽地使用了深色系，但是絲毫不讓人覺得有壓迫感。