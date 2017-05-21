焦點排行榜: 低成本房屋以及改造專案的天下

又到了週日的焦點排行榜的時間，本週大受歡迎的點子簿以低成本的住宅為主，而陽台以及庭院的改造案也受到你們的喜愛。從這次大家喜歡的五本點子簿中，可以看得出來預算是許多人在打造理想居家生活時最為重視的要素，而賦予蒼老的面孔新生命對於大家來說也是非常有吸引力的。
週日睡飽了嗎? 跟我們一起欣賞本週最受歡迎的五本點子簿吧!
本週最受大家歡迎的就是這間看似小巧時則寬敞的紫色貨櫃屋。貨櫃屋是成本十分低廉的房屋類型，只要找到對的專家，就可以把這樣的房子打造地時尚又迷人。
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這個庭院改造之前是不是很驚悚呢? 不要說是人了，應該連植物都無法好好存活下去。在專家出馬後，這個幾乎是廢棄的庭院變得時尚有型，而且還含了一個戶外的洗衣間以及廚房，超級實用!
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低造價獨棟住宅: 5 間 720 萬新台幣有找，含開放式廚房的好居所為大家整理了 5 間有開放式廚房，造價實惠的獨棟住宅。不知道你最喜歡哪一間的設計呢?
36.3 坪的低成本平房: 含車庫、適合小家庭的時尚工業風居所帶大家欣賞一間坪數不大，但是所有設備一應俱全的郊區預製屋。帶有淡淡工業風氣息的室內裝潢是不是非常吸引人呢?
7 個讓你大吃一驚的廢棄陽台改造案為大家介紹 7 個看似幾乎是廢棄的陽台變身前後的樣貌，不知道哪一個陽台改造前後的樣貌讓你感到最吃驚呢?