焦點排行榜: 低成本房屋以及改造專案的天下

又到了週日的焦點排行榜的時間，本週大受歡迎的點子簿以低成本的住宅為主，而陽台以及庭院的改造案也受到你們的喜愛。從這次大家喜歡的五本點子簿中，可以看得出來預算是許多人在打造理想居家生活時最為重視的要素，而賦予蒼老的面孔新生命對於大家來說也是非常有吸引力的。

週日睡飽了嗎? 跟我們一起欣賞本週最受歡迎的五本點子簿吧!