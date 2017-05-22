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租屋族的居家佈置: 7 種省錢又省事的必知訣竅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Proyectos 2016, ERC ERC 客廳
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雖然說租房子有很多限制，比如說不能隨意改動結構、牆色等等，可是你也可以在有限的發揮空間之中善用一些點子，來好好地佈置出一個令人舒適自在的家。

今天我們將會提到7 種必知的居家佈置訣竅，它們全都是低成本高效益的好點子，而且運用起來毫不費工、費時！想知道是哪7個點子嗎？那就請你繼續看下去吧～

​1. 運用地毯

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ERC

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如果住宅的地板殘舊或者有缺憾的話，你可以選購一張足以覆蓋地板缺點的地毯。

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地毯除了有遮蓋功能外，它也能幫你把不同的起居空間劃分開來，比如說在客廳的地板上放一張擁有自己喜歡的花色的地毯，這樣子就能把客廳跟餐廳等分隔開來。

​2. 加入布料

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柔軟的布料能夠提升房子的溫馨感及舒適度，打造出家的感覺。你可以選擇在沙發上放上一、兩張毯子，並擺放布藝抱枕等等。

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選用質感輕盈的布料，比如說薄紗，來打造出落地窗簾，更能營造出舒適療癒的氛圍。

​3. 多層次照明

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照明對於營造室內氣氛來說非常重要，不同形狀大小的燈具、不同的照射角度都會為你的家帶來非常不一樣的視覺效果。

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我們建議大家以多種不同的燈光來增加層次感，例如在假天花邊沿裝設燈管、在收納櫃裡頭加裝射燈，或者簡單地點起蠟燭。

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​4. 擺放植物

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植物既能綠化家居，同時亦能為整個空間添生氣。

你可以因應個人喜好而選擇一些不需要經常打理的常綠植物，或者是充滿美感的鮮艷花朵等等。

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如果你的房子是走自然風路線，加麼一盆美麗的花朵完全能夠為整個美麗空間錦上添花！

​5. 擺放相框或者畫作

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Luzestudio – Fotografía de arquitectura e interiores

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如果牆上有釘子或者不想見到的瑕疵，最簡單的方法就是擺放或者掛上一些相框或者畫作。

相框可以令你的家更添溫馨感，而畫作則能展現你個人的藝術品味。

​6. 選用多功能傢俱

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要打造一個舒適的家，最忌有雜物堆積、帶來凌亂的觀感！這個時候你可以考慮選用一些多功能的傢俱，比如說有床底收納櫃的床架。

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或者是可摺疊的餐桌等等來節省空間，保持整體的整潔度。

​7. 購買收納小幫手

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收納小幫手，比如說可供擺放雜誌的小籃子或者小木架等等，也是你應該考慮的必買品之一。

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它們既實用又可愛，這麼小小的的傢俱絕對可以為你的家帶來更完整的觀感！而且重點是，它們的價格通常都不高！

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