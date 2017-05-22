租屋族的居家佈置: 7 種省錢又省事的必知訣竅

雖然說租房子有很多限制，比如說不能隨意改動結構、牆色等等，可是你也可以在有限的發揮空間之中善用一些點子，來好好地佈置出一個令人舒適自在的家。
今天我們將會提到7 種必知的居家佈置訣竅，它們全都是低成本高效益的好點子，而且運用起來毫不費工、費時！想知道是哪7個點子嗎？那就請你繼續看下去吧～
地毯除了有遮蓋功能外，它也能幫你把不同的起居空間劃分開來，比如說在客廳的地板上放一張擁有自己喜歡的花色的地毯，這樣子就能把客廳跟餐廳等分隔開來。
柔軟的布料能夠提升房子的溫馨感及舒適度，打造出家的感覺。你可以選擇在沙發上放上一、兩張毯子，並擺放布藝抱枕等等。
選用質感輕盈的布料，比如說薄紗，來打造出落地窗簾，更能營造出舒適療癒的氛圍。
照明對於營造室內氣氛來說非常重要，不同形狀大小的燈具、不同的照射角度都會為你的家帶來非常不一樣的視覺效果。
植物既能綠化家居，同時亦能為整個空間添生氣。
你可以因應個人喜好而選擇一些不需要經常打理的常綠植物，或者是充滿美感的鮮艷花朵等等。
如果牆上有釘子或者不想見到的瑕疵，最簡單的方法就是擺放或者掛上一些相框或者畫作。
相框可以令你的家更添溫馨感，而畫作則能展現你個人的藝術品味。
或者是可摺疊的餐桌等等來節省空間，保持整體的整潔度。
它們既實用又可愛，這麼小小的的傢俱絕對可以為你的家帶來更完整的觀感！而且重點是，它們的價格通常都不高！
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