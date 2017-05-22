租屋族的居家佈置: 7 種省錢又省事的必知訣竅

雖然說租房子有很多限制，比如說不能隨意改動結構、牆色等等，可是你也可以在有限的發揮空間之中善用一些點子，來好好地佈置出一個令人舒適自在的家。

今天我們將會提到7 種必知的居家佈置訣竅，它們全都是低成本高效益的好點子，而且運用起來毫不費工、費時！想知道是哪7個點子嗎？那就請你繼續看下去吧～