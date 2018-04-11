懶骨頭必備！ 7 個躺著看書的愜意好空間

生活中，你最想要的是什麼呢？其實大家要的不多，不過是休閒時可以放鬆身心，悠閒地喝上一杯咖啡，靜靜地聽些悅耳的音樂，滑滑手機平板的好空間。倘若你是個書蟲，最希望的莫過於能有個安靜的角落，讓你可以躺著看書，不必端坐沙發上或書桌前，讓周身的懶骨頭都能夠浸淫在書香裡。今天要介紹給你 7 個特別為愛書的你打造的愜意空間，保證讓你愛到骨子裡！