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懶骨頭必備！ 7 個躺著看書的愜意好空間

Genie Chien Genie Chien
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生活中，你最想要的是什麼呢？其實大家要的不多，不過是休閒時可以放鬆身心，悠閒地喝上一杯咖啡，靜靜地聽些悅耳的音樂，滑滑手機平板的好空間。倘若你是個書蟲，最希望的莫過於能有個安靜的角落，讓你可以躺著看書，不必端坐沙發上或書桌前，讓周身的懶骨頭都能夠浸淫在書香裡。今天要介紹給你 7 個特別為愛書的你打造的愜意空間，保證讓你愛到骨子裡！

1. 現代隱禪

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有容藝室內裝修設計有限公司

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設計師用深沉木紋圍繞空間，營造出可以安靜定心的環境。窗邊保留一處空間，能臥能坐，可以休息，也可以看看庭園風景，書房不僅是書房，也可以是休閒放鬆的空間，在家就能簡單擁有舒壓的生活。

2. 光度與空間

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這處書房採用木質為主要材料，打造出現代風格的質樸空間。系統板材和超耐磨地板，散發出溫暖調性，可坐可臥的區塊採用淺綠色，為視覺添上一抹鮮麗的顏色。

3. 佳茂上苑

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佳茂上苑

思維空間設計
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採用木質打造的靠窗座位區，裝置有百葉窗可以遮蔽戶外過強的陽光。再放置上一些抱枕，讓愛看書的你可以在此享受閒適的閱讀時光～

4. 書房兼辦公室

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家的風格不該被定義，窗外的好景也毋需導引，打開窗，它就在那裡。當光影滲透每個角落，屋裡的住民就能接收到窗景的變幻，感受時光的流轉。於是窗台前的一隅，也可以成為生活的重心，伴隨著窗外綠蔭，體驗生命中的美好～

5. 簡單舒適

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微自然室內裝修設計有限公司

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靠窗打造起一排座椅，上面可供自由坐臥，底下還有可以儲放物品的抽屜。為休閒時光設計的裝置，還創造出額外的收納空間，當真聰明絕頂！

6. 御宅必備

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如果你不想裝置起更多的坐臥區，那麼這款一定是你的心頭愛！臥室的地板採用淺色木材來鋪設，想要坐臥時就隨意落坐吧！如此無拘無束，堪稱御宅族上選～

7. 憑窗觀景

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倘若窗前就有一片美景，你就不該浪費老天的賜予。臨著窗戶搭起這麼一片平台，天晴時可以享受到暖暖日光，天雨時同樣可以欣賞雨景。微風輕拂時，就沈入夢鄉吧！

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