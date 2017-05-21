7 間低成本又美麗的預製組合屋

隨著工程與設計技術的精進，預製屋近年來已開始大為流行。它不但可以和現代污水處理、電氣系統等設備結合，還提供隔熱和隔音等效能。採用模組化型式建造，不但省時省工，而且也更經濟方便，想要搬遷時，也可以高效率拆遷。最棒的是，它的結構體通常是採用堅固耐用的鋼結構結合混凝土來製造，居住起來更為安心。今天要帶你去參觀由土耳其建築師設計的 7 座預製屋，精緻的構造一定能贏得你的歡心！