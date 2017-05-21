7 間低成本又美麗的預製組合屋

隨著工程與設計技術的精進，預製屋近年來已開始大為流行。它不但可以和現代污水處理、電氣系統等設備結合，還提供隔熱和隔音等效能。採用模組化型式建造，不但省時省工，而且也更經濟方便，想要搬遷時，也可以高效率拆遷。最棒的是，它的結構體通常是採用堅固耐用的鋼結構結合混凝土來製造，居住起來更為安心。今天要帶你去參觀由土耳其建築師設計的 7 座預製屋，精緻的構造一定能贏得你的歡心！
如果你的預算有限，也可以選擇單層的預製屋。簡約的構造，同樣可以享有隔熱的功能。屋外還可以打造出簡單的園林，不僅容易養護，還創造出很美的生活空間。
採用黑白對比的搭色，讓這座兩層樓的預製屋顯得宏偉又壯觀！單從門面來看，你一定很難相信，它可以在很短的時間內就完成預製，同時價格也相當實惠。進到屋內，你更會驚嘆內部寬敞實用的空間。
這款預製屋的外觀相當迷人，採用奶黃和草綠色打造的門牆，色調和諧具有美感。儘管佔地有限，但向上發展的結構，創造出相當寬敞的內部空間。
如果你夢想過著快樂的單身生活，這款極簡式的預製屋就是你的最佳選擇。採用鋼鐵及木頭打造的結構，內部卻是意想不到的寬敞，不僅可以作為單身者的窩，也很適合當作度假別墅使用。
這座迷人的住家絕對會讓你一見鍾情！它擁有完整的雙層樓結構體，外觀美麗大方，還附設了可愛的陽台，以及可供多種活動的大露台，居家功能完善，讓人一見就傾心！
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