你是不是覺得為了保險起見，不管什麼生活區域都選用白色很無趣呢？如果你是勇於大膽嘗試的人，這一次的點子簿絕對是為你而生！我們要為你介紹 7 種用色鮮艷的現代廚房，不管是亮眼的紅色或是黃色，這些廚房都證明了，就算不用白色，廚房依舊可以看起來整潔乾淨，並且不會給人壓迫感。這 7 個範例可以直接告訴你，要如何搭配鮮艷色系，能夠讓廚房活潑動人之餘，還能維持良好空間感。
現在就讓我們一同來欣賞這 7 種用色鮮艷，跟單調說再見的現代廚房吧！
黃色的廚房櫥櫃一點也沒有縮小整體空間，搭配上白色瓷磚的牆面，畫面十分可愛別緻。
由於專家在黃色的櫥櫃之間穿插了白色的冰箱，因此整體的畫面更有多元層次感，也不會過於鮮艷。
如果說你還是有點畏懼太過搶眼的顏色的話，圖中的這種粉嫩綠色不失為好選擇。
以粉嫩綠色搭配上白色以及木頭，整間廚房看起來是不是特別迷人呢？
神秘的紫色系讓廚房看起來與眾不同，在紫色中選用白色，整間廚房看起來不會有壓迫感。
喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！
磚頭的牆面搭配上現代的黃色廚房，既有現代感，又有質樸的味道。
紅色系的廚房與白色搭配地恰到好處，而且看起來還不會讓人感到浮躁。
美麗的墨綠色搭上白色的牆面讓空間看起來像是外頭的咖啡館一樣，時尚又獨特。墨綠色雖然大膽卻不會誇張，非常適合想要突破自我的你。