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7 種用色鮮艷的現代廚房

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
內湖-公園錄, 唯創空間設計公司 唯創空間設計公司 廚房
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你是不是覺得為了保險起見，不管什麼生活區域都選用白色很無趣呢？如果你是勇於大膽嘗試的人，這一次的點子簿絕對是為你而生！我們要為你介紹 7 種用色鮮艷的現代廚房，不管是亮眼的紅色或是黃色，這些廚房都證明了，就算不用白色，廚房依舊可以看起來整潔乾淨，並且不會給人壓迫感。這 7 個範例可以直接告訴你，要如何搭配鮮艷色系，能夠讓廚房活潑動人之餘，還能維持良好空間感。

現在就讓我們一同來欣賞這 7 種用色鮮艷，跟單調說再見的現代廚房吧！

1. 黃色搭配白色磁磚

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直方設計有限公司

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黃色的廚房櫥櫃一點也沒有縮小整體空間，搭配上白色瓷磚的牆面，畫面十分可愛別緻。

由於專家在黃色的櫥櫃之間穿插了白色的冰箱，因此整體的畫面更有多元層次感，也不會過於鮮艷。

2. 粉嫩綠色

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如果說你還是有點畏懼太過搶眼的顏色的話，圖中的這種粉嫩綠色不失為好選擇。

以粉嫩綠色搭配上白色以及木頭，整間廚房看起來是不是特別迷人呢？

3. 紅色櫥櫃搭配磚頭

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亮麗的紅色搭配上部分的黑色，廚房櫥櫃營造出十足搶眼的現代感，搭配上局部的磚牆，有混搭風格的效果。

4. 紫色系

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神秘的紫色系讓廚房看起來與眾不同，在紫色中選用白色，整間廚房看起來不會有壓迫感。

喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！

5. 現代又質樸

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Atelie 3 Arquitetura

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磚頭的牆面搭配上現代的黃色廚房，既有現代感，又有質樸的味道。

6. 大方的紅色

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CAFElab studio

Living room

CAFElab studio
CAFElab studio
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紅色系的廚房與白色搭配地恰到好處，而且看起來還不會讓人感到浮躁。

7. 美麗的墨綠色

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RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
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美麗的墨綠色搭上白色牆面讓空間看起來像是外頭的咖啡館一樣，時尚又獨特。墨綠色雖然大膽卻不會誇張，非常適合想要突破自我的你。

延伸閱讀：半開放式廚房: 11 種獨立又通風的絕佳設計

自地自建好簡單：12 間適合大家庭居住的兩層樓獨棟住宅
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