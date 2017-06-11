你是不是覺得為了保險起見，不管什麼生活區域都選用白色很無趣呢？如果你是勇於大膽嘗試的人，這一次的點子簿絕對是為你而生！我們要為你介紹 7 種用色鮮艷的現代廚房，不管是亮眼的紅色或是黃色，這些廚房都證明了，就算不用白色，廚房依舊可以看起來整潔乾淨，並且不會給人壓迫感。這 7 個範例可以直接告訴你，要如何搭配鮮艷色系，能夠讓廚房活潑動人之餘，還能維持良好空間感。

現在就讓我們一同來欣賞這 7 種用色鮮艷，跟單調說再見的現代廚房吧！