11 個簡單方法幫你整理好客廳

客廳的清潔和衛生，說明了你的生活習慣。這個空間經常被許多訪客光顧，從熟人到密友，還可能包括第一次登門造訪的親友。整潔的空間瞬間給那些來拜訪你的客人留下良好的印象，當有重大節慶或聚會時，這個空間又會變成家庭開趴的地點。即使平時只是自家使用，它也能為你的起居創造出美好的氛圍。今天我們要與大家分享一些簡單的技巧，你會發現原來收拾客廳是這麼的容易！
看看這個空間，多麼美麗又時尚！把一座造型簡約的層架擺在客廳適當的角落，其他的區塊就不會到處散落不用的物品，空間變得乾淨又整潔！
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運用書櫃或書籍整理架，你就可以把報紙和雜誌整理得有條不紊，甚至還散發出一股裝置藝術的氣息。倘若你家沙發或咖啡桌底下就有儲藏空間，也可以達到同樣的目的。
這個空間看來如此寬敞舒適，主要得歸功於角落裡擺置的沙發，以及空間裡陳設的簡單咖啡桌和椅子，它們讓客廳得以騰出大量的空間，創造出敞亮的視覺。
投資一個電視櫃，能够有效幫理管理好所有的電子用品，不會讓視覺呈現一團混亂。像這樣的電視櫃不僅結合了書架功能，還可以把所有東西隱藏在滑動門後，是保持客廳整潔的好辦法。
有了像這樣的收納櫃，你可以把籃子放到櫃子裡頭，輕鬆地把散落在房間裏的小件物品放進籃子裡，比抽屜更好用。家有小孩的人一定會發現，這款設計真是好幫手！
咖啡桌上覆蓋著茶杯污漬、舊報紙和未讀的郵件，立刻就會大大扣分。要提高客廳的吸引力，最快速的辦法就是整理好咖啡桌。
一個時尚的客廳就該有一面整潔的牆壁，在上面掛一、兩幅美麗的照片或圖畫，就可以突出它的美。使用有框架的鏡子、掛毯或其他類似的牆壁藝術，也可以達到美化空間的效果。但切記不要掛得太繁複了，以免讓視覺產生零亂的反效果。
如果儲存空間不足，是你無法好好整理起居室的原因，那麼你就應該購買一些具有收納功能的傢俱。例如有隱藏式儲物櫃的沙發床、沙發椅和咖啡桌，就能幫你解決頭痛的問題。
乾淨整潔的書櫃或陳列櫃，大大有助於改善客廳的觀感。如果你不確定該採用何種設計，這款具有簡潔明淨感的開放式陳列櫃，值得你好好參考。
要確保室內環境整潔健康，你可以在客廳種植一些盆栽植物，例如黃金葛、常春藤、白鶴芋、萬代蘭和蕨類植物等，它們都是有助淨化室內空氣的植物，讓家裡呈現乾淨健康的氛圍。
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