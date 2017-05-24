12個填滿新家空白處的裝飾好點子

想像一下，經過辛苦的搬家過程後，你終於能夠好好地在新家休息一番。當你把東西都擺好、整理好以後，卻總是覺得缺了點什麼——或許你會覺得純白的牆面很單調，或者是某個牆角盪盪的，整個觀感就是不夠完整！

那今天這一篇文章正好可以幫到你了！因為我們收集了12個填滿新家空白處的裝飾好點子，讓你的家不再留白、不再顯得空盪乏味！