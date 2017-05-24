12個填滿新家空白處的裝飾好點子

想像一下，經過辛苦的搬家過程後，你終於能夠好好地在新家休息一番。當你把東西都擺好、整理好以後，卻總是覺得缺了點什麼——或許你會覺得純白的牆面很單調，或者是某個牆角盪盪的，整個觀感就是不夠完整！
那今天這一篇文章正好可以幫到你了！因為我們收集了12個填滿新家空白處的裝飾好點子，讓你的家不再留白、不再顯得空盪乏味！
壁甕能夠為你的純白牆面帶來不一樣的新生命！而且這種做法不會用到房子的任何空間，它反倒可以為你提供額外的收納空間或展現平台呢！
想要尋找更多壁甕的點子？11個利用壁甕來點綴牆面的時尚點子
不妨大膽一點，找設計師設計一些像這些符合牆角尺寸，而且造型獨特的收納架子吧！
你可以在室內空白處擺放常綠盆栽，或者直接在牆上塗上特別的植物圖樣！
牆面裝飾貼紙的成本非常低，而且市面上也有很多不同的花色選擇！更棒的是，這些貼紙不會損壞牆面本身，就算想要三不五時變換款式也沒有問題。
在房子角落單人座椅和一張小小的桌子吧！這樣子既能令整體看起來更完整，同時亦額外提供了舒適的室內休憩處。
花盆的款式多樣，不同的材質也可以帶來不同的視覺效果，不妨考慮一下吧！
在日式極簡風的設計裡我們很常見到這種衣架，它們的質感比起傳統的大衣櫃輕盈得多，可是卻同樣實用！
簡單地擺放一張長而簡約的木桌，在房子空白處打造出一個充滿隨性感的私人工作間吧～
在廚房的流理台旁邊，你可以加裝一張早餐桌或吧台來把這個煮食的空間跟其他的起居部分分開來！而且這樣子的廚房看起來更完整。
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