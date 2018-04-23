透天別墅怎麼裝潢: 6 個讓你靈感爆發的絕佳實例

許多台灣人鍾情於透天的別墅，而當你終於購入一間透天別墅時，你會希望怎麼樣裝潢室內的空間，展現挑高天花板的優勢，同時又能呈現出你的個人特色與品味呢? 這一本點子簿為大家找來了 6 間透天別墅，不論是中式結合西式，新古典風格，或是極致現代感，你都能從這 6 個範例中找到不同的靈感。

如果你正為你的透天別墅的裝潢苦思靈感的話，現在就跟著我們的腳步，一起欣賞這 6 個讓你靈感爆發的絕佳實例吧!