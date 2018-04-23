透天別墅怎麼裝潢: 6 個讓你靈感爆發的絕佳實例

許多台灣人鍾情於透天的別墅，而當你終於購入一間透天別墅時，你會希望怎麼樣裝潢室內的空間，展現挑高天花板的優勢，同時又能呈現出你的個人特色與品味呢? 這一本點子簿為大家找來了 6 間透天別墅，不論是中式結合西式，新古典風格，或是極致現代感，你都能從這 6 個範例中找到不同的靈感。
如果你正為你的透天別墅的裝潢苦思靈感的話，現在就跟著我們的腳步，一起欣賞這 6 個讓你靈感爆發的絕佳實例吧!
我們所要看到的第一間透天別墅是為了三代同堂所規劃設計的貼心居所，專家將屋主特別鍾愛的中式座椅擺放在一樓，打造出現代卻又有東方味道的客廳。
這間位在淡水的別墅含四房兩廳三衛及一個大陽台，專家以中性色地坪及柚木飾板家具為基調，營造出溫潤內斂的人文質感。
專家用玻璃拉門分隔用餐區與廚房的區塊，這樣一來油煙便不會飄散到用餐的地方。
位在桃園八德的這間透天別墅走新古典風格，挑高客廳的水晶燈帶來了奢華的氣息，而落地窗的窗簾也十分有古典的風味。
美麗又寬敞的玄關讓訪客留下美好的第一印象。
室內的用色十分柔和，當陽光照射入內時，那溫暖的氣息讓人感到十分舒適自在。
緊鄰庭院的用餐區以及廚房，讓家人可以在陽光以及綠意的包圍之下享受佳餚。
這間四層樓的透天別墅採用現代的風格，屋主希望不論在風格或機能配置上，都希望能像頂級酒店般，在簡潔大器之餘，兼顧舒適實用姓。
在一樓的起居空間中，一盞帶有簡化東方線條的吊燈，為空間暈染上了傳統懷舊的別致感受，擺設上具有現代設計力度的一對大師椅與沙發，再以黑白色系搭佐具有濃郁紋理表現的木質層次，鋪陳出內斂的空間氛圍，使空間在簡潔俐落之餘，有著沈穩寧靜的禪意。
最後我們要看到的這間三層樓別墅含有佛堂，也是為三代同堂所精心設計的居所。中性色系的元素讓人感到平靜，所有家人都擁有自己的獨立空間，十分完美。
有電梯的設計對於長者來說是一大福音!
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