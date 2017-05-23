都白做了！9個你常犯的打掃錯誤

你的清潔儀式是什麼呢？擦亮浴室地板、把廚房流理台擦得閃閃發光、撢掉書櫃上的灰塵… … 光是想那些細節的部分就夠累人了。但是你有沒有想過，其實你的方法可能是錯誤的，是事倍功半的呢？

還好，今天我們搜集了幾個清潔時常犯的錯誤，快來看看你是不是也曾經做過哪件事呢？