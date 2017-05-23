都白做了！9個你常犯的打掃錯誤

你的清潔儀式是什麼呢？擦亮浴室地板、把廚房流理台擦得閃閃發光、撢掉書櫃上的灰塵… … 光是想那些細節的部分就夠累人了。但是你有沒有想過，其實你的方法可能是錯誤的，是事倍功半的呢？
還好，今天我們搜集了幾個清潔時常犯的錯誤，快來看看你是不是也曾經做過哪件事呢？
現在很流行自己DIY各種清潔劑，但是有些並不像市面上的產品那樣有快速有效的效果，常常你自製了許多清潔劑結果效果不如預期，只是更累人而已。現在市面上也有非常多環保、天然、效果卓越的產品，在累壞自己之前先去賣場找找看吧！
雖然說雞毛撢子真是很台灣味、懷舊的東西，但是用這個清潔其實只是把灰塵從一個地方撢到另一個地方。如果你不打算在撢了灰塵之後再吸一次地板，其實可以使用超細纖維的布產品，可以吸附灰塵、成功清潔。
當然在晴朗溫暖的日子裡大掃除很舒適，但是其實陽光的紫外線和陽光本身都會讓窗戶乾得太快，並留下擦拭的條痕，讓你之後更困擾。還是在陰天的時候試試看吧！
看來亞洲人在這點上是比較不會發生的。把鞋子留在玄關也就把戶外的髒污和灰塵留在了特定範圍，打掃起來當然更方便。
記得在吸塵器的集塵袋到了1/3滿的時候就要清理乾淨！如果沒有集塵袋，也要記得清理吸塵器本身，不然下一次你清掃的時候就是把上一次的灰塵又散布在各地了。而且一個沒有清理的集塵袋也會慢慢變臭的。
不要急，讓清潔劑停留在污漬上多幾分鐘，讓污漬慢慢軟化，之後就不用刷得那麼辛苦了。
這麼做只是讓更多的灰塵黏著在濕濕的清潔劑上，讓你等一下要清潔得更多。正確的方法是把清潔劑噴在抹布上，用抹布去擦拭需要清潔的地方。
我們總是會忙到想說「啊… 明天再打掃好了」，結果那個明天越來越遠，等我們終於拿起掃把的時候，灰塵和污漬已經不是簡單清理可以解決的了，這種時候往往會更累人。與其這樣還是養成固定時間清潔的習慣吧！
下一次要洗澡之前，記得打開換氣扇，並且在離開浴室的時候讓他持續運轉15-20分鐘，這樣可以讓浴室的水氣更快散去，並且減少黴菌滋生。當然如果你的浴室裡有烘乾機就更好了！有窗戶的浴室可以把窗戶打開，讓空氣流通也不會總有潮濕的味道。
趕快試試看這些方法讓你的打掃流程更輕鬆順暢，也可以跟設計師確認家裡的每個材質最適合的清潔方式喔！
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