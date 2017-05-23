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都白做了！9個你常犯的打掃錯誤

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Natural & Neutral Tiles, The London Tile Co. The London Tile Co. 牆壁與地板磁磚
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你的清潔儀式是什麼呢？擦亮浴室地板、把廚房流理台擦得閃閃發光、撢掉書櫃上的灰塵… … 光是想那些細節的部分就夠累人了。但是你有沒有想過，其實你的方法可能是錯誤的，是事倍功半的呢？

還好，今天我們搜集了幾個清潔時常犯的錯誤，快來看看你是不是也曾經做過哪件事呢？

1. 自製清潔劑

Appartement 140m², blackStones blackStones 廚房
blackStones

blackStones
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blackStones

現在很流行自己DIY各種清潔劑，但是有些並不像市面上的產品那樣有快速有效的效果，常常你自製了許多清潔劑結果效果不如預期，只是更累人而已。現在市面上也有非常多環保、天然、效果卓越的產品，在累壞自己之前先去賣場找找看吧！

2. 還在用雞毛撢子嗎？

Living Area Absolute Project Management 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Absolute Project Management

Living Area

Absolute Project Management
Absolute Project Management
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雖然說雞毛撢子真是很台灣味、懷舊的東西，但是用這個清潔其實只是把灰塵從一個地方撢到另一個地方。如果你不打算在撢了灰塵之後再吸一次地板，其實可以使用超細纖維的布產品，可以吸附灰塵、成功清潔。

3. 在晴朗的時候洗窗戶

Winchmore Hill, London Maxlight 窗戶
Maxlight

Winchmore Hill, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

當然在晴朗溫暖的日子裡大掃除很舒適，但是其實陽光的紫外線和陽光本身都會讓窗戶乾得太快，並留下擦拭的條痕，讓你之後更困擾。還是在陰天的時候試試看吧！

4. 把鞋子穿進室內

Flock Ossimi Wools of New Zealand 牆壁與地板地毯
Wools of New Zealand

Flock Ossimi

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

看來亞洲人在這點上是比較不會發生的。把鞋子留在玄關也就把戶外的髒污和灰塵留在了特定範圍，打掃起來當然更方便。

5. 沒有清理吸塵器

Biscayne Stripe Wools of New Zealand 牆壁與地板地毯
Wools of New Zealand

Biscayne Stripe

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

記得在吸塵器的集塵袋到了1/3滿的時候就要清理乾淨！如果沒有集塵袋，也要記得清理吸塵器本身，不然下一次你清掃的時候就是把上一次的灰塵又散布在各地了。而且一個沒有清理的集塵袋也會慢慢變臭的。

6. 沒有讓磁磚清潔劑停留夠久

Senate Stone Effect Porcelain Flagstone Tiles The London Tile Co. 牆壁與地板磁磚
The London Tile Co.

Senate Stone Effect Porcelain Flagstone Tiles

The London Tile Co.
The London Tile Co.
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不要急，讓清潔劑停留在污漬上多幾分鐘，讓污漬慢慢軟化，之後就不用刷得那麼辛苦了。

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7. 直接把清潔劑噴灑在表面上

Sterling Oak Nest of Tables The Cotswold Company 客廳邊桌與托盤
The Cotswold Company

Sterling Oak Nest of Tables

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

這麼做只是讓更多的灰塵黏著在濕濕的清潔劑上，讓你等一下要清潔得更多。正確的方法是把清潔劑噴在抹布上，用抹布去擦拭需要清潔的地方。

8. 沒有固定做家事的習慣

Fulham House by Peek Architecture., Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Alex Maguire Photography

Fulham House by Peek Architecture.

Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography

我們總是會忙到想說「啊… 明天再打掃好了」，結果那個明天越來越遠，等我們終於拿起掃把的時候，灰塵和污漬已經不是簡單清理可以解決的了，這種時候往往會更累人。與其這樣還是養成固定時間清潔的習慣吧！

9. 小看了浴室換氣扇的功用

Bathroom In:Style Direct 浴室
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
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下一次要洗澡之前，記得打開換氣扇，並且在離開浴室的時候讓他持續運轉15-20分鐘，這樣可以讓浴室的水氣更快散去，並且減少黴菌滋生。當然如果你的浴室裡有烘乾機就更好了！有窗戶的浴室可以把窗戶打開，讓空氣流通也不會總有潮濕的味道。

趕快試試看這些方法讓你的打掃流程更輕鬆順暢，也可以跟設計師確認家裡的每個材質最適合的清潔方式喔！
還要看更多整理住宅的方法？延伸閱讀：11個簡單方法幫你整理好客廳

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