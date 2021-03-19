7 間有美麗磁磚的超可愛廚房

磁磚用途很廣，不管是使用在地面或是牆面上，都能夠讓你的室內風格大蛻變。除此之外，磁磚有不怕水潑的特性，所以特別適合用在廚房中。我們都知道，廚房是我們家居空間裡比較特別的一個空間，它不僅僅是我們使用頻率最高的空間之一，也是最容易出現各種狀況的地方：藏污納垢、老化、收納空間不足等等問題都會隨著時間出現，雖然這些問題很多時候都很難避免，我們還是可以通過一些方法來最大限度地提升整個空間的實用性與美觀度，使用磁磚就是一個很好的例子！

這本點子簿為大家找到了 7 間使用了美麗磁磚的超可愛廚房，這些廚房的牆面上都鋪設了有獨特圖樣或是單色系的磁磚，因此整體感非常地獨特而且惹人愛。想要在你的廚房中使用磁磚，卻又不知道該怎麼選擇好的你，現在就讓我們一起欣賞這 7 間有美麗磁磚的超可愛廚房吧！對了，如果你有問題，也可以與我們的專家聯繫喔～