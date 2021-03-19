你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

7 間有美麗磁磚的超可愛廚房

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Студия 20 м2 в Москве №10, Ёрумдизайн Ёрумдизайн 廚房 MDF White
Loading admin actions …

磁磚用途很廣，不管是使用在地面或是牆面上，都能夠讓你的室內風格大蛻變。除此之外，磁磚有不怕水潑的特性，所以特別適合用在廚房中。我們都知道，廚房是我們家居空間裡比較特別的一個空間，它不僅僅是我們使用頻率最高的空間之一，也是最容易出現各種狀況的地方：藏污納垢、老化、收納空間不足等等問題都會隨著時間出現，雖然這些問題很多時候都很難避免，我們還是可以通過一些方法來最大限度地提升整個空間的實用性與美觀度，使用磁磚就是一個很好的例子！

這本點子簿為大家找到了 7 間使用了美麗磁磚的超可愛廚房，這些廚房的牆面上都鋪設了有獨特圖樣或是單色系的磁磚，因此整體感非常地獨特而且惹人愛。想要在你的廚房中使用磁磚，卻又不知道該怎麼選擇好的你，現在就讓我們一起欣賞這 7 間有美麗磁磚的超可愛廚房吧！對了，如果你有問題，也可以與我們的專家聯繫喔～

1. 基本款

Projekt mieszkania pod Toruniem, poziom3. poziom3. 廚房
poziom3.

poziom3.
poziom3.
poziom3.

第一個要看到的廚房使用的是常見的白色磁磚，雖然說是基本款的磚頭廚房壁磚設計，卻一點也不流俗，而且可以成功地營造出你想要的別緻風格。

2. 歐式風格

Hexatile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas 廚房
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

不規則形狀的舖貼方式讓這些美麗圖樣的磁磚更為獨特，而藍白色系以及磁磚上的花樣，都讓人想到位在歐洲的葡萄牙。

3. 小細節

ЖК Лосиный остров, Flatsdesign Flatsdesign 廚房
Flatsdesign

Flatsdesign
Flatsdesign
Flatsdesign

如果說你不喜歡大範圍使用磁磚，那麼你可以選擇部分的牆面，在上面貼上有花樣的磁磚種類。

4. 普普風

Студия 20 м2 в Москве №10, Ёрумдизайн Ёрумдизайн 廚房 MDF White
Ёрумдизайн

Ёрумдизайн
Ёрумдизайн
Ёрумдизайн

對於沒有繁雜設計的廚房來說，有普普風格的誇張圖樣是最適合的選擇了!

5. 藍色系

homify 廚房
homify

homify
homify
homify

在白色的廚房中，藍色的廚房壁磚顯得更為搶眼，並且為空間帶來一股沁涼的氣息。

6. 粉嫩色

Apartamento Calatrava 1, StudioBMK StudioBMK 廚房
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

粉嫩色系的廚房磁磚是取代油漆的好幫手，不把牆面全部鋪滿，反而更有特色。

7. 讓畫面更有層次

SCL_FLAT, Caterina Raddi Caterina Raddi 廚房
Caterina Raddi

Caterina Raddi
Caterina Raddi
Caterina Raddi

最後這間廚房利用磁磚與牆面、還有廚房地磚的對比，打造出更豐富的層次感，是非常聰明的作法。

延伸閱讀:

磁磚地板: 28 種不同圖樣與風格的美麗設計

40 個設計小廚房的絕佳方法

小空間必備: 19 種神奇的收納空間設計
你最愛哪個設計? 歡迎大家留言~~

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了