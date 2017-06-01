隔屏: 8 種分隔空間又有美感的設計

你想要分隔家中的生活區域，但是又不想用厚實的牆面，減低空間感嗎? 如果是這樣的話，美觀又不佔空間的隔屏是完美的解決方案。不管是玄關與客廳之間，或是餐廳與客廳之間，你都可以利用隔屏劃分出不同生活區域，同時提供隱密性。

這本點子簿集結了 8 種分隔空間又有美感的隔屏設計，利用不同的材質與圖樣，隔屏巧妙地成為家中的另類裝飾品，可以說是一舉兩得的好方法。

現在就讓我們一起欣賞這 8 種分隔空間又有美感的隔屏吧!