隔屏: 8 種分隔空間又有美感的設計

你想要分隔家中的生活區域，但是又不想用厚實的牆面，減低空間感嗎? 如果是這樣的話，美觀又不佔空間的隔屏是完美的解決方案。不管是玄關與客廳之間，或是餐廳與客廳之間，你都可以利用隔屏劃分出不同生活區域，同時提供隱密性。
這本點子簿集結了 8 種分隔空間又有美感的隔屏設計，利用不同的材質與圖樣，隔屏巧妙地成為家中的另類裝飾品，可以說是一舉兩得的好方法。
現在就讓我們一起欣賞這 8 種分隔空間又有美感的隔屏吧!
很多屋主不喜歡開門的時候被鄰居看到屋內的樣貌，因此在這個地方設置隔屏便能為家中增添隱私感。圖中的這個隔屏結合了木頭與塑膠的材質，不透明的設計讓家中保有絕佳隱密性。
喜歡這個設計嗎?讓我們的專家協助你吧!
圖中的這個隔屏挖了三個不同大小的圓，巧妙分隔空間的同時卻又有穿透感。
這個隔屏讓另外一個空間的樣貌若隱若現，引人遐想。
像是蕾絲絲襪般的圖樣，為家中增添了美麗的神祕感。
木頭的隔屏讓人感受到自然的氣息，美麗的直條紋路更營造出一股禪意。
中式圖樣的隔屏非常有傳統的美感，讓家裡更有風格。
好想在家中種一棵樹，但似乎是個異想天開的想法? 那麼不妨利用隔屏讓你的美夢成真吧!
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