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隔屏: 8 種分隔空間又有美感的設計

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
老屋逆齡輕透自然, kimico.liu kimico.liu 現代風玄關、走廊與階梯
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你想要分隔家中的生活區域，但是又不想用厚實的牆面，減低空間感嗎? 如果是這樣的話，美觀又不佔空間的隔屏是完美的解決方案。不管是玄關與客廳之間，或是餐廳與客廳之間，你都可以利用隔屏劃分出不同生活區域，同時提供隱密性。

這本點子簿集結了 8 種分隔空間又有美感的隔屏設計，利用不同的材質與圖樣，隔屏巧妙地成為家中的另類裝飾品，可以說是一舉兩得的好方法。

現在就讓我們一起欣賞這 8 種分隔空間又有美感的隔屏吧!

1. 結合不同材質

餐廳與玄關 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 餐廳
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

餐廳與玄關

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
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很多屋主不喜歡開門的時候被鄰居看到屋內的樣貌，因此在這個地方設置隔屏便能為家中增添隱私感。圖中的這個隔屏結合了木頭與塑膠的材質，不透明的設計讓家中保有絕佳隱密性。

喜歡這個設計嗎?讓我們的專家協助你吧!

2. 趣味設計

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kimico.liu

老屋逆齡輕透自然

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圖中的這個隔屏挖了三個不同大小的圓，巧妙分隔空間的同時卻又有穿透感。

3. 若隱若現

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青瓷設計工程有限公司

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這個隔屏讓另外一個空間的樣貌若隱若現，引人遐想。

4. 蕾絲絲襪

好悠閒~這樣的北歐風格才夠味！, 大集國際室內裝修設計工程有限公司 大集國際室內裝修設計工程有限公司 客廳
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好悠閒~這樣的北歐風格才夠味！

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像是蕾絲絲襪般的圖樣，為家中增添了美麗的神祕感。

5. 禪風

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木頭的隔屏讓人感受到自然的氣息，美麗的直條紋路更營造出一股禪意。

6. 不規則的形狀

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不規則的幾何圖形在簡約的家具以及色系中更顯搶眼。

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7. 中式圖樣

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中式圖樣的隔屏非常有傳統的美感，讓家裡更有風格。

8. 樹木

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好想在家中種一棵樹，但似乎是個異想天開的想法? 那麼不妨利用隔屏讓你的美夢成真吧!

延伸閱讀: 8種裝潢風格：你最喜歡哪一種？

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