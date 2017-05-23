睡出健康! 7 個臥室佈置與裝潢的必知小常識

我們每天至少會在臥室待上 6-8 小時的時間，而這個區域是我們讓身心靈徹底放鬆休息的重要場所，因此臥室的佈置以及裝潢便格外重要。雖然你可以透過室內的裝潢與佈置展示自己的個性與獨到的品味，但是除了空間的美觀度外，要讓你睡出健康是臥室裝修最重要的目的。

這一本點子簿為大家整理了臥室佈置與裝潢必知的小常識，只要掌握這幾點小訣竅，你也可以打造出一個讓你一夜好眠的舒適臥室。