睡出健康! 7 個臥室佈置與裝潢的必知小常識

我們每天至少會在臥室待上 6-8 小時的時間，而這個區域是我們讓身心靈徹底放鬆休息的重要場所，因此臥室的佈置以及裝潢便格外重要。雖然你可以透過室內的裝潢與佈置展示自己的個性與獨到的品味，但是除了空間的美觀度外，要讓你睡出健康是臥室裝修最重要的目的。
這一本點子簿為大家整理了臥室佈置與裝潢必知的小常識，只要掌握這幾點小訣竅，你也可以打造出一個讓你一夜好眠的舒適臥室。
睡前開過於刺眼的燈光會讓你較難進入睡眠狀態，因此我們建議你在臥室安裝燈光較柔和的床頭燈，並且在睡前時不要開大燈，開床頭燈即可。
寢具的質感也能影響你的睡眠品質! 而你必須要依照季節的變換，選擇適合當下氣候的寢具。床單等寢具會貼著你的肌膚，因此布料的質感以及成分是非常重要的。
越多家具釋放的有毒物質就越多，因此臥室最好不要擺放繁雜的家具，一切以簡單為主。如果說真的要擺放家具的話，盡量選擇木製的家具。
雖然說在陽光的照射下起床似乎是一件滿有朝氣的事情，但是當天亮的時刻過早時，外頭的陽光可能會影響到你的睡眠。我們建議你可以安裝雙層的窗簾，阻擋過於刺眼的陽光。
如同家中的每個角落，維持環境的整潔對於人的身心健康皆有非常大的幫助。由於雜亂的物品會擾亂人心的平靜，因此在這個休息的場所，我們建議你要定期整理房間，將所有的雜物都放進櫥櫃裡，眼不見為淨。除此之外，像是床頭桌或是衣櫥這些家具都要經常性地擦拭，讓臥室與灰塵說再見!
許多人誤以為在房間擺放植物有利於淨化空氣，綠色植物有可能在晚上排放太多的二氧化碳，產生與人爭奪氧氣的情形發生。因此我們建議你不要把綠色植物直接放在臥室內，如果你的臥室旁有陽台的話，最好是把植物放在陽台上。