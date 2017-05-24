9 種不可原諒的廚房設計錯誤

廚房，不只是家庭主婦的工作空間，它更是全家大小每天都會接觸的地方。廚房的空間可能很小，裝潢或許很簡單，但是一個多功能且配備周全，方便全家人使用的空間，卻是成功的廚房設計所必須具備。之前我們介紹了許多廚房該有的裝備，今天則要帶你去看一些廚房不該有的設計，當你在重新裝潢你家廚房時，千萬要遠離這些設計上的錯誤。倘若你不希望這些災難級的錯誤出現在你家，就趕快跟著我們一起去看看吧！
廚房的佈局非常重要，你有多少可用空間，取決於你為廚房選擇什麼樣的佈局。不論你是選擇 U 型、 L 型或壁廚型式，首先你必須確定每個可用角落都能善盡其用。
無論你選擇簡約質樸、現代或任何風格，也不論你打算使用混凝土、大理石或木材來裝潢，廚房的顏色選擇非常重要。別以為走中性色系就萬無一失，好好考量一下，你想要自己的廚房呈現何種色彩調性。
除了切菜、做飯等動作之外，你還需要可以移動的空間。廚房的佈局和空間設計，必得考慮到你從冰箱拿了東西出來，搬到中島或流理台上，以及從洗手檯到爐灶邊，所有動線都必須毫無阻礙。
無論你打算如何設計空間，你喜歡的是黑白色或彩色系，想要圓點或條紋花樣，儘可能選擇色調和圖案吸睛的組合，來提增空間的亮點。
廚房會用到許多的器皿，但是如果任由鍋鏟、咖啡壺、杯盤等到處擺放，勢必造成視覺上的混亂。選擇合適的儲藏櫃和收納盒具，可以有效地把東西收拾得有條有理。
廚房的風格，可以選擇與個人特色有關的物件，讓訪客一看，就感覺你確實是這個空間的主人。你可以選擇家庭照片、冰箱上的磁鐵、花瓶、彩色織物等，來突顯你的個人風格。
如果你的廚房空間太小，就不要勉強在裡面擺設餐桌了。寧可不要把用餐空間塞在廚房內，也不要忍受在狹窄廚房裡掙扎的感覺。
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