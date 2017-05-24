9 種不可原諒的廚房設計錯誤

廚房，不只是家庭主婦的工作空間，它更是全家大小每天都會接觸的地方。廚房的空間可能很小，裝潢或許很簡單，但是一個多功能且配備周全，方便全家人使用的空間，卻是成功的廚房設計所必須具備。之前我們介紹了許多廚房該有的裝備，今天則要帶你去看一些廚房不該有的設計，當你在重新裝潢你家廚房時，千萬要遠離這些設計上的錯誤。倘若你不希望這些災難級的錯誤出現在你家，就趕快跟著我們一起去看看吧！