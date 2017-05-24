夏季陽台:10 個讓你靈感爆發的絕美範例

陽台，是我們住家的延伸，當夏天來臨時，你會更加感受到這處空間的重要性。倘若你家有個陽台，千萬別任它閒置了，趁著天氣回暖之際，趕快來好好改造一番，今年的夏天，你就可以享受到充滿浪漫愉悅氛圍的休閒空間了！以下我們要帶你去參觀 10 座漂亮的陽台，看過它們很有風格的設計，你可以再參酌自己的需求，創造出更多的靈感來！現在就一起來欣賞吧～