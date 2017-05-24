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夏季陽台:10 個讓你靈感爆發的絕美範例

Genie Chien Genie Chien
Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES 露臺
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陽台，是我們住家的延伸，當夏天來臨時，你會更加感受到這處空間的重要性。倘若你家有個陽台，千萬別任它閒置了，趁著天氣回暖之際，趕快來好好改造一番，今年的夏天，你就可以享受到充滿浪漫愉悅氛圍的休閒空間了！以下我們要帶你去參觀 10 座漂亮的陽台，看過它們很有風格的設計，你可以再參酌自己的需求，創造出更多的靈感來！現在就一起來欣賞吧～

1。白色 + 木材 + 植物

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS 庭院 木頭 Green balcony
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

這座陽台採用很簡單的方法，便營造出非常舒適休閒的氛圍。白色的牆壁、欄杆、沙發和矮桌，搭配木質地板和鏤空屏風，加上綠色植物包圍，就已美出一種風情～

2。垂直花園

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos 露臺
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

倘若你住在建築物的最高樓層，不妨打造出這麼一座很有創意的垂直花園，享受綠色植物散發出來的芬多精。陽台中再裝置起鞦韆，就成了私人的避世桃源！

3。時尚用餐區

Attico a Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione 陽台、門廊與露臺 植物與花
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

不論黃昏或黎明，只要能與心愛的人在此用餐，就是世間最可貴的時光！在陽台上擺置起簡單的餐桌椅，作頓可口的美食，搭配美麗的燈光和朝陽落日，盡享人生最美的時刻吧～

4。大型陽台

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES 露臺
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

這處露台結合了多種功能，不但有石造爐灶，還有室外的廚房可以烹飪。此外，還有一組木製餐桌椅，加上一旁有藍色軟墊的沙發座區，人生還能要求更多嗎？

5。極簡式陽台

homify 露臺
homify

homify
homify
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在這棟現代化公寓裡，我們看到一座線條簡潔的陽台。所有設計都走簡約風格，卻已流露出強烈的時尚感。陽台旁還有樓梯，可以通往上方開放式的露台。

6。鄉村風陽台

homify 露臺
homify

homify
homify
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採用木材為主要材質的這座陽台，洋溢著濃濃的鄉村風情。地板上的地磚具有古樸的格調，讓整個空間流露出復古情懷。

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7。田園風

CASA C, Giandomenico Florio Architetto Giandomenico Florio Architetto 露臺
Giandomenico Florio Architetto

Giandomenico Florio Architetto
Giandomenico Florio Architetto
Giandomenico Florio Architetto

這處陽台沒有設置座位區，空間完全貢獻給了綠色植物和五顏六色的鮮花。矮牆上貼有太陽圖案的盤飾，與盛開的嬌美花朵互為呼應。

8。溫室風

Apartamento Vila Clementino, Sandro Kawamura Designer de Interiores Sandro Kawamura Designer de Interiores 露臺 實木 Beige
Sandro Kawamura Designer de Interiores

Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores

設計師採用草編座椅搭配質樸的地墊，打造出非常溫馨的封閉式陽台。牆壁上鬱鬱蔥蔥的垂直式花園，營造出有如溫室般的空間氛圍。

9。白色天堂

Ático, Bou Interiorismo Bou Interiorismo 露臺
Bou Interiorismo

Bou Interiorismo
Bou Interiorismo
Bou Interiorismo

超大的 L 形陽台以白色系為主調，空間裡的幾何形狀予人深刻的印象。豪華的現代風設計，宛如一座舒適的度假天堂！

10。舒適的座椅

homify 露臺
homify

homify
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在成排的落地玻璃門之前，擺置起大型的 L 形座位區，沙發前還有矮桌可供置物。在陽光晴暖的日子，讓你想在這裡消磨一整天！

如果你正在尋找改造陽台的創意，一定不能錯過以下文章：

7 個讓你大吃一驚的廢棄陽台改造案

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