夏季陽台:10 個讓你靈感爆發的絕美範例

陽台，是我們住家的延伸，當夏天來臨時，你會更加感受到這處空間的重要性。倘若你家有個陽台，千萬別任它閒置了，趁著天氣回暖之際，趕快來好好改造一番，今年的夏天，你就可以享受到充滿浪漫愉悅氛圍的休閒空間了！以下我們要帶你去參觀 10 座漂亮的陽台，看過它們很有風格的設計，你可以再參酌自己的需求，創造出更多的靈感來！現在就一起來欣賞吧～
這座陽台採用很簡單的方法，便營造出非常舒適休閒的氛圍。白色的牆壁、欄杆、沙發和矮桌，搭配木質地板和鏤空屏風，加上綠色植物包圍，就已美出一種風情～
倘若你住在建築物的最高樓層，不妨打造出這麼一座很有創意的垂直花園，享受綠色植物散發出來的芬多精。陽台中再裝置起鞦韆，就成了私人的避世桃源！
不論黃昏或黎明，只要能與心愛的人在此用餐，就是世間最可貴的時光！在陽台上擺置起簡單的餐桌椅，作頓可口的美食，搭配美麗的燈光和朝陽落日，盡享人生最美的時刻吧～
這處露台結合了多種功能，不但有石造爐灶，還有室外的廚房可以烹飪。此外，還有一組木製餐桌椅，加上一旁有藍色軟墊的沙發座區，人生還能要求更多嗎？
這處陽台沒有設置座位區，空間完全貢獻給了綠色植物和五顏六色的鮮花。矮牆上貼有太陽圖案的盤飾，與盛開的嬌美花朵互為呼應。
設計師採用草編座椅搭配質樸的地墊，打造出非常溫馨的封閉式陽台。牆壁上鬱鬱蔥蔥的垂直式花園，營造出有如溫室般的空間氛圍。
超大的 L 形陽台以白色系為主調，空間裡的幾何形狀予人深刻的印象。豪華的現代風設計，宛如一座舒適的度假天堂！
在成排的落地玻璃門之前，擺置起大型的 L 形座位區，沙發前還有矮桌可供置物。在陽光晴暖的日子，讓你想在這裡消磨一整天！
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