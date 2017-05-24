鄉村風平房: 一間含車庫、充滿別緻設計的溫暖好居所

住在鄉下是許多人所夢寐以求的事情，因位鄉間的生活步調比城市要慢上許多，讓居者的心胸能夠更加開闊。如果你正計畫要在鄉下蓋一間別墅的話，今天這間鄉村風的平房會帶給你許多實用的靈感。這間位在鄉間的別墅有著十分傳統的外觀，而走進室內後，每個空間都規劃了別緻的設計，既美觀又有溫度。

雖然說房子的外觀主色系為淡雅的淺灰與白，但是專家也運用了鮮豔的藍與黃作為點綴，讓這間看似柔和的鄉村風平房個性獨具。

現在就讓我們一起前往鄉間，欣賞這間鄉村風的平房吧!