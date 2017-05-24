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鄉村風平房: 一間含車庫、充滿別緻設計的溫暖好居所

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Remodelación Casa Estilo Farmhouse San Antonio TX, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
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住在鄉下是許多人所夢寐以求的事情，因位鄉間的生活步調比城市要慢上許多，讓居者的心胸能夠更加開闊。如果你正計畫要在鄉下蓋一間別墅的話，今天這間鄉村風的平房會帶給你許多實用的靈感。這間位在鄉間的別墅有著十分傳統的外觀，而走進室內後，每個空間都規劃了別緻的設計，既美觀又有溫度。

雖然說房子的外觀主色系為淡雅的淺灰與白，但是專家也運用了鮮豔的藍與黃作為點綴，讓這間看似柔和的鄉村風平房個性獨具。

現在就讓我們一起前往鄉間，欣賞這間鄉村風的平房吧!

外觀

Remodelación Casa Estilo Farmhouse San Antonio TX, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs 房子
Noelia Ünik Designs

Noelia Ünik Designs
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先讓我們從房子的正面欣賞，專家賦予了這間別墅傳統的鄉村風元素，並且以淺灰色作為主色系，再將房子的小地方漆上白色，讓訪客一看就覺得十分高雅。

門與窗戶

Remodelación Casa Estilo Farmhouse San Antonio TX, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
Noelia Ünik Designs

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房子主要的顏色為淺灰色以及白色，專家為了要讓房子的外觀更有特色，因此將大門漆成黃色，窗戶旁則漆成藍色，這樣子的小細節讓人靠近這間房子的時候會充滿了驚喜!

中性的色系

Remodelación Casa Estilo Farmhouse San Antonio TX, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
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中性的色系延續到室內，因此從裡到外都讓人感到舒服自在。

開放式的用餐區

Remodelación Casa Estilo Farmhouse San Antonio TX, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs 餐廳
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採開放式的用餐區讓用餐的時間更為輕鬆愉悅，而餐桌上的吊扇則讓室內的人能夠不會感到過於炙熱，讓通風更加良好。

客廳

Remodelación Casa Estilo Farmhouse San Antonio TX, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs 客廳
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客廳的每樣家具都有自己的味道，而搭配起來卻毫不突兀。牆面上的電子壁爐是結合了傳統與現代的元素，美觀之餘，還能在冬日帶來溫暖。

鄉村風的廚房

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跟其他生活區域比，這個家中的廚房散發著最為濃厚的鄉村風情。不僅是白色的櫥櫃，木頭的中島也讓人感受到田園的氣息。而中島除了可以讓做菜的人更有效率，還能作為吧檯桌使用，實用性非常高。

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美麗的檯面

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美麗的石材檯面美觀又好整理，而廚房上方所開的窗則讓廚房毫不陰暗。

獨處的空間

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專家善加利用了這個小角落，讓想要獨處的人可以在此靜靜地閱讀一本書。

浴室

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浴室的風格以冷色調為主，因此可以讓人更加靜下心。

延伸閱讀: 鄉村平房： 14 間讓你拒絕回到都市中的完美居所

9 種不可原諒的廚房設計錯誤
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