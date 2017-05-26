對於有車的家庭來說，擁有獨立的車庫是一件非常重要且便利的事情。有了車庫，你就不用每個月花錢租停車場，並且可以直接讓家人在門前下車，便利又實惠。這一次的點子簿為大家整理了 12 間含開放式車庫，風格各異的獨棟住宅，這些獨棟住宅的風格各異，但都擁有開放式的車庫。開放式的車庫可以讓你家的車子成為外觀裝飾的一環，向路人展示你的愛車帥氣的樣貌。

如果你也想要擁有一間擁有開放式車庫的獨棟住宅的話，現在就跟我們一起找靈感吧!