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12 間含開放式車庫，風格各異的獨棟住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
ゆふのいえ, 清建築設計室/SEI ARCHITECT 清建築設計室/SEI ARCHITECT 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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對於有車的家庭來說，擁有獨立的車庫是一件非常重要且便利的事情。有了車庫，你就不用每個月花錢租停車場，並且可以直接讓家人在門前下車，便利又實惠。這一次的點子簿為大家整理了 12 間含開放式車庫，風格各異的獨棟住宅，這些獨棟住宅的風格各異，但都擁有開放式的車庫。開放式的車庫可以讓你家的車子成為外觀裝飾的一環，向路人展示你的愛車帥氣的樣貌。

如果你也想要擁有一間擁有開放式車庫的獨棟住宅的話，現在就跟我們一起找靈感吧!

1. 大地色的住宅

Residencia Ribeirão Preto , Luciano Esteves Arquitetura e Design Luciano Esteves Arquitetura e Design 房子
Luciano Esteves Arquitetura e Design

Luciano Esteves Arquitetura e Design
Luciano Esteves Arquitetura e Design
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這間獨棟住宅採用了大地色系，並且以白色作為妝點，讓人感到與土地的親近感。

房子下方的遮蔽處自然地成為車庫的地點，雖然說是開放式的設計，但愛車不會曝曬在陽光下。

2. 奶油色系

Residencial em Condominio , Habitat arquitetura Habitat arquitetura 房子
Habitat arquitetura

Habitat arquitetura
Habitat arquitetura
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奶油色系的家讓人感到一股微風輕拂臉龐，而在陽台的下方則是車庫的空間。

3. 白色住宅

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造型充滿幾何之美的白色住宅十分獨特，而牆面上的框架也讓房子的外觀更有層次感。

4. 粉紅色的夢

時間に洗練された物とゆっくり時間を過ごす家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
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甚少人會選擇粉紅色作為房子外牆的主色系，但是負責打造這間房子的專家採用了粉紅色，讓人彷彿像是做了一場浪漫的夢。

5. 方狀的美

小田原 西湘 オーシャンビューの家, ミナトデザイン1級建築士事務所 ミナトデザイン1級建築士事務所 房子 實木 Brown
ミナトデザイン1級建築士事務所

ミナトデザイン1級建築士事務所
ミナトデザイン1級建築士事務所
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融合了混凝土與木頭之美的建築以方狀的線條吸引了鄰居的注意力，而車庫可以容納兩台車，十分便利。

6. 透明的牆面

Residência Fazenda da Serra 2, Monica Guerra Arquitetura e Interiores Monica Guerra Arquitetura e Interiores 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Monica Guerra Arquitetura e Interiores

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Monica Guerra Arquitetura e Interiores
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這間住宅雖然有提供屋主隱密性的圍牆，但是專家在牆面中間設置了透明的設計，讓庭院中的綠意成為美麗的裝飾品。

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7. 現代感的家

homify 房子 White
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白色的方形住宅散發著濃濃的現代感，而車庫的空間十分寬敞，除了可以停車之外，也能儲物。

8. 日式住宅

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磯村建築設計事務所

磯村建築設計事務所
磯村建築設計事務所
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山形的屋頂讓人感受到傳統之美，而木頭搭建而成的開放式車庫也讓人感到來自自然的氣息。

9. 質樸的家

加須山の家, 竹内建築設計事務所 竹内建築設計事務所 房子
竹内建築設計事務所

竹内建築設計事務所
竹内建築設計事務所
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這個造型簡單的家讓人感受到質樸的氣息，車庫旁的造景則散發著禪意。

10. 小車庫

ゆふのいえ, 清建築設計室/SEI ARCHITECT 清建築設計室/SEI ARCHITECT 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
清建築設計室/SEI ARCHITECT

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這間日式住宅的開放式車庫十分迷你可愛，有為外觀加分的效果。

11. 可愛的魅力

アンティーク家具と暮らすロフトのある家, 遊友建築工房 遊友建築工房 房子 White
遊友建築工房

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以白色混凝土搭配石牆，這間住宅十分可愛。而有塑膠車棚的車庫則簡單又實用。

12. 現代奢華

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 石器
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最後要看到的這間住宅散發著現代奢華感，可以停兩台車的開放式車庫十分便利。

延伸閱讀: 鄉村平房： 14 間讓你拒絕回到都市中的完美居所

7 間以白色磁磚妝點的超可愛浴室
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