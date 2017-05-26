對於有車的家庭來說，擁有獨立的車庫是一件非常重要且便利的事情。有了車庫，你就不用每個月花錢租停車場，並且可以直接讓家人在門前下車，便利又實惠。這一次的點子簿為大家整理了 12 間含開放式車庫，風格各異的獨棟住宅，這些獨棟住宅的風格各異，但都擁有開放式的車庫。開放式的車庫可以讓你家的車子成為外觀裝飾的一環，向路人展示你的愛車帥氣的樣貌。
如果你也想要擁有一間擁有開放式車庫的獨棟住宅的話，現在就跟我們一起找靈感吧!
這間獨棟住宅採用了大地色系，並且以白色作為妝點，讓人感到與土地的親近感。
房子下方的遮蔽處自然地成為車庫的地點，雖然說是開放式的設計，但愛車不會曝曬在陽光下。
奶油色系的家讓人感到一股微風輕拂臉龐，而在陽台的下方則是車庫的空間。
甚少人會選擇粉紅色作為房子外牆的主色系，但是負責打造這間房子的專家採用了粉紅色，讓人彷彿像是做了一場浪漫的夢。
融合了混凝土與木頭之美的建築以方狀的線條吸引了鄰居的注意力，而車庫可以容納兩台車，十分便利。
這間住宅雖然有提供屋主隱密性的圍牆，但是專家在牆面中間設置了透明的設計，讓庭院中的綠意成為美麗的裝飾品。
這間日式住宅的開放式車庫十分迷你可愛，有為外觀加分的效果。
最後要看到的這間住宅散發著現代奢華感，可以停兩台車的開放式車庫十分便利。
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