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挑高獨棟別墅: 有大庭院的 45 坪三層樓住宅

Genie Chien Genie Chien
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想像住在一棟被綠意包圍的住宅，和煦的日光遍灑在家中每一個角落，這是一種多麼和諧美好的氛圍！今天我們要帶你去參觀一座將日光美學發揮到極致的典範，它是由舍子美學設計的設計師所經手。由於屋主就是一位非常有設計想法的人，現場每個空間也都構造得非常完整，在建築物先天條件就十分良好的前提下，設計師將重點放在視覺延伸上，將設計元素強化到淋漓盡致，創造出這座極美的舒適挑高獨棟別墅。現在就一起來參觀吧！

敞亮的挑高客廳

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這間獨棟挑高別墅的面積共 45.375 坪，上下包括三層樓。一進到室內，眼前便是十分寬敞明亮的客廳。挑高的空間，搭配大片落地窗，讓自然光線大量流洩到每個角落，將白色地板映照得透亮無比，襯托出黑色沙發組的豪華氣派！

換一個角度

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換個角度可以欣賞到客廳不同的面貌。電視後方的大理石牆壁帶有美麗的紋理，與室內電梯周邊的牆面構成完美的呼應。一旁還有通往二樓的樓梯設計，簡約的構造將空間利用發揮到極致。

廚房及餐廳

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進到這處空間，可以見到烹飪與用餐結合的開放式設計。兩者之間擺設一座流理台兼吧台，讓家人之間可以增加對話的交流。兩邊牆面裝置有透明玻璃窗，讓日光擁抱整個空間！

室外庭園

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上樓前先來看看戶外的活動區域。在這間別墅的庭院區內，有著綠草如茵，白色的小徑與簡單的休閒桌椅搭配出簡約的美感。隨著日頭偏移，日光在園區內潑灑出不同的光影。

簡約休憩區

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樓上的空間也設計了簡約的起居室。竹編座椅上鋪著白色座墊，上面擺飾著草綠抱枕，構成十足紓壓療癒的氛圍。座椅後方大開玻璃窗，將明亮的日光和美麗的風景一起迎進室內來～

舒適的臥房

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這間臥室採用深藍、草綠、灰色及泥土色系來裝潢，混搭出沈穩卻不失活潑的趣味！靠窗處設置有小書房，一旁還有極舒適的軟墊座區，讓人一窩進去就不想起身了～

溫馨感臥室

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這間臥房採用溫暖色系為主調，創造出柔和的美感。沿著大面玻璃窗設置起休閒座位區，上面裝置有小型桌面，工作、閱讀兩相宜～

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