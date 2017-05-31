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大坪數住宅: 12 間適合大家庭的完美居所

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
RESIDENCIA SOSA, ANTARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV ANTARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 石器
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你來自人數眾多的大家庭嗎? 那麼你一定能夠體會，雖然說全家黏緊緊的感覺很熱鬧，但是偶爾也會希望擁有自己的私人空間的感受吧?! 這一次的點子簿為大家整理了 9 間讓全家都開心，適合大家庭的兩層樓住宅。這 12 個設計讓每位家庭成員都能有獨立的生活空間，然而又有大夥可以團聚在一塊聯繫感情的公共區域。最重要的是，除了室內的空間，這 12 間住宅都規劃了戶外的休憩場所，讓每個家庭成員可以在外頭一起感受戶外的氣息。

1. 有泳池的家

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從這張圖片你應該想像不到，這間住家在改造之前十分地過時吧? 專家利用三個樓層，打造出不一樣的外觀層次感，而庭院中的泳池則是讓全家大小可以在夏日時戲水消暑的完美空間。

2. 使用高級食材的家

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Lozí – Projeto e Obra

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這間裡外皆使用大地色系的家用上了高級石材，進而打造出優雅的氛圍。這間住宅的裡頭各個空間都寬敞明亮，而最讓我們羨慕的便是有小廚房以及烤爐的戶外露臺。

點此看更多細節: 大地色的兩層樓住家: 使用高級石材的優雅空間

3. 低造價的房子

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, kt2015 kt2015
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位在泰國鄉間的黑白無雙住宅外觀十分大器，而其造價卻十分實惠。350 平方米的房子造價僅需 322 萬台幣，是不是非常讓人心動呢? 

4. 復古紅磚的家

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接下來我們看到的這間住宅位在韓國，專家用上了紅磚，打造出質樸的復古味道。門前的大片木頭甲板連結室內與戶外的空間，更是休憩的好所在。

5. 城市中的小樂園

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在高樓大廈環繞之下，這間L形的住宅更顯獨特。不僅有大片的庭院，還有悠閒的戶外露臺，絕對讓全家人都笑呵呵。

6. 有美麗入口的家

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Irina Derbeneva

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除了其搶眼的結構外，這間住宅最吸引人的絕對是其美麗的入口。

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7. 位在平鎮的家

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平鎮陳宅

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接下來讓我們造訪位在台灣的平鎮。這間使用了黑色與白色的兩層樓住宅雖然簡單卻不平凡，房內的設計走低調奢華的路線，十分有魅力。

8. 白色的家

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인우건축사사무소

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白色的身搭配上灰色的屋瓦，這間位在韓國的房子有著多層次的外觀，而牆上不同大小的窗戶則帶來幾何的元素。

9. 有大片庭院的房子

Дом в классическом стиле, OBJECT OBJECT 房子
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大片的草坪中間的步道引領人們來到家門口，一看就十分氣派。

10. 現代住宅

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ANTARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV

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ANTARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV
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如果你喜歡現代建築的話，這間房子的造型絕對會讓你滿意。除了美麗的外觀外，屋子裡面採挑高設計，因此每個生活區塊都十分寬敞明亮。

11. 木質住宅

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New Moscow House

New Moscow House
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當我們看到這間住宅的第一眼時，感受到的是木頭的溫暖。獨特的造型讓人印象深刻，而家中有桑拿的設備更是讓人稱羨之處。

12. 紅磚之家

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Ильмас Хисамутдинов

Ильмас Хисамутдинов
Ильмас Хисамутдинов
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專家在牆上鋪設大量的紅磚，打造出這間看起來十分雄偉，並且有煙囪的絕佳住宅。

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房子

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