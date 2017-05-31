大坪數住宅: 12 間適合大家庭的完美居所

你來自人數眾多的大家庭嗎? 那麼你一定能夠體會，雖然說全家黏緊緊的感覺很熱鬧，但是偶爾也會希望擁有自己的私人空間的感受吧?! 這一次的點子簿為大家整理了 9 間讓全家都開心，適合大家庭的兩層樓住宅。這 12 個設計讓每位家庭成員都能有獨立的生活空間，然而又有大夥可以團聚在一塊聯繫感情的公共區域。最重要的是，除了室內的空間，這 12 間住宅都規劃了戶外的休憩場所，讓每個家庭成員可以在外頭一起感受戶外的氣息。
從這張圖片你應該想像不到，這間住家在改造之前十分地過時吧? 專家利用三個樓層，打造出不一樣的外觀層次感，而庭院中的泳池則是讓全家大小可以在夏日時戲水消暑的完美空間。
這間裡外皆使用大地色系的家用上了高級石材，進而打造出優雅的氛圍。這間住宅的裡頭各個空間都寬敞明亮，而最讓我們羨慕的便是有小廚房以及烤爐的戶外露臺。
點此看更多細節: 大地色的兩層樓住家: 使用高級石材的優雅空間
除了其搶眼的結構外，這間住宅最吸引人的絕對是其美麗的入口。
接下來讓我們造訪位在台灣的平鎮。這間使用了黑色與白色的兩層樓住宅雖然簡單卻不平凡，房內的設計走低調奢華的路線，十分有魅力。
如果你喜歡現代建築的話，這間房子的造型絕對會讓你滿意。除了美麗的外觀外，屋子裡面採挑高設計，因此每個生活區塊都十分寬敞明亮。
當我們看到這間住宅的第一眼時，感受到的是木頭的溫暖。獨特的造型讓人印象深刻，而家中有桑拿的設備更是讓人稱羨之處。
專家在牆上鋪設大量的紅磚，打造出這間看起來十分雄偉，並且有煙囪的絕佳住宅。