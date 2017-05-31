大坪數住宅: 12 間適合大家庭的完美居所

你來自人數眾多的大家庭嗎? 那麼你一定能夠體會，雖然說全家黏緊緊的感覺很熱鬧，但是偶爾也會希望擁有自己的私人空間的感受吧?! 這一次的點子簿為大家整理了 9 間讓全家都開心，適合大家庭的兩層樓住宅。這 12 個設計讓每位家庭成員都能有獨立的生活空間，然而又有大夥可以團聚在一塊聯繫感情的公共區域。最重要的是，除了室內的空間，這 12 間住宅都規劃了戶外的休憩場所，讓每個家庭成員可以在外頭一起感受戶外的氣息。