老屋翻新: 8 個讓你大吃一驚的房屋外觀改造案

除了購買現成的新房子和買地自建以外，其實你也可以考慮買進舊屋再翻新，這樣子或許會更合符經濟效益呢！

今天我們為大家帶來8個不同的翻新建案，讓大家一睹它們變身前後的外觀。如果你也需要專家幫忙把家翻新，歡迎你在我們的平台上找相關的建築師和設計師聊聊喔！