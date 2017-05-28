老屋翻新: 8 個讓你大吃一驚的房屋外觀改造案

這是一間位於大阪的雙層舊房子，從第一眼就覺得房子的設計非常的老派，隱隱約約好像還能嗅到老房子會有的霉味呢！
翻新後的房子外觀以金屬外牆板作為設計重點，光是這種取材就已經能大大提升房子的時尚度與現代感。
如果你想參觀房子的內部，歡迎參閱：
這‥‥‥好像是失敗的工業風設計喔？
深淺不一的水泥外牆本身已經給人不完整又凌亂的感覺，再配上房子四周的雜物和鏽漬，這真的是‥‥‥唉！
經過翻新後的房子頓時洋溢著熱情的地中海風情！鮮艷的用色讓人直接聯想起海島的天氣與度假時光！房子終於不再呈現死氣沉沉的樣子了！
翻新過後的房子看起來完全不同！黑白的用色、富有質感的排石外牆以及設計特別的陽台，每一個部分都充滿著設計師們的心思！
想要入內參觀，請參閱：舊屋翻新:-過時的破爛空間變身成為現代感十足的獨棟厝
黑白照彷彿能夠把舊房子的冷清與淒涼表現得淋漓盡致，位於二樓的封閉式陽台裝有舊式磨砂窗戶，這整個部分完全是房子其中一個最大的問題
翻新後的房子終於擁有一個明亮又透氣的開放式陽台，由玻璃與不鏽鋼的圍欄同時亦充滿著時尚感，跟門前全新的不鏽鋼閘門也十分合襯呢。
這看起來根本就像是廢墟或者是丟空多年的舊工廠吧！？
雖然房子的結構並沒有太多的改動，可是只要把門和窗轉掉，以及在粉刷外牆的時候多花一點功夫，整個房子的觀感已經完全不一樣了！
選用單色油漆來粉刷外牆，這其實並無不可，可是為什麼要選這種暗沉的的藍色呢？那道設計老氣的圍欄和閘門又是什麼一回事？
翻新後
翻新後的外牆與入口處不止順眼多了，而且時尚度以及設計感更是滿分！
利用鐵皮來做屋頂的這種做法非常過時，而且毫不美觀。
如果我不說，你大概也沒想到這是我們剛剛才看到的舊房子吧！它加建後就變成雙層的簡約風房子了，純白的牆身與入口處翠綠的花圃更是好看！
最後我們來參觀一所鬼屋‥‥‥不，是一所又殘又舊的危樓啦！
你能相信眼前房子的變化嗎？時尚大型玻璃窗圍欄保護著房子的開放式空間，位於二樓的建築部分看起來簡約又美麗！