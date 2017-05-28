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老屋翻新: 8 個讓你大吃一驚的房屋外觀改造案

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Haus HH, scheriau_architektur scheriau_architektur
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除了購買現成的新房子和買地自建以外，其實你也可以考慮買進舊屋再翻新，這樣子或許會更合符經濟效益呢！

今天我們為大家帶來8個不同的翻新建案，讓大家一睹它們變身前後的外觀。如果你也需要專家幫忙把家翻新，歡迎你在我們的平台上找相關的建築師設計師聊聊喔！

​1.翻新前

住之江の元長屋 『大改造!!劇的ビフォーアフター』 放映, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

這是一間位於大阪的雙層舊房子，從第一眼就覺得房子的設計非常的老派，隱隱約約好像還能嗅到老房子會有的霉味呢！

翻新後

住之江の元長屋 『大改造!!劇的ビフォーアフター』 放映, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
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翻新後的房子外觀以金屬外牆板作為設計重點，光是這種取材就已經能大大提升房子的時尚度與現代感。

如果你想參觀房子的內部，歡迎參閱：

改造殘舊老屋：一個有絕佳收納設計的時尚明亮日系住家！

​2. 翻新前

Departamentos Hipodromo, ALUR Arquitectos ALUR Arquitectos 房子
ALUR Arquitectos

ALUR Arquitectos
ALUR Arquitectos
ALUR Arquitectos

這‥‥‥好像是失敗的工業風設計喔？

深淺不一的水泥外牆本身已經給人不完整又凌亂的感覺，再配上房子四周的雜物和鏽漬，這真的是‥‥‥唉！

​翻新後

Departamentos Hipodromo, ALUR Arquitectos ALUR Arquitectos 房子
ALUR Arquitectos

ALUR Arquitectos
ALUR Arquitectos
ALUR Arquitectos

經過翻新後的房子頓時洋溢著熱情的地中海風情！鮮艷的用色讓人直接聯想起海島的天氣與度假時光！房子終於不再呈現死氣沉沉的樣子了！

​3. 翻新前

外觀 御棠營造有限公司
御棠營造有限公司

外觀

御棠營造有限公司
御棠營造有限公司
御棠營造有限公司

這是一個由台灣設計公司接手的老屋翻新個案，房子位於高雄。最顯眼孤形陽台圍欄的設計非常過時，經過這種老房子我相信沒人想多看一眼吧？

​翻新後

高雄市三民區老屋翻新案, 御棠營造有限公司 御棠營造有限公司
御棠營造有限公司

高雄市三民區老屋翻新案

御棠營造有限公司
御棠營造有限公司
御棠營造有限公司

翻新過後的房子看起來完全不同！黑白的用色、富有質感的排石外牆以及設計特別的陽台，每一個部分都充滿著設計師們的心思！ 

想要入內參觀，請參閱：舊屋翻新:-過時的破爛空間變身成為現代感十足的獨棟厝 

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​4. 翻新前

<신수동 주택리모델링>, marcil studio marcil studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
marcil studio

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黑白照彷彿能夠把舊房子的冷清與淒涼表現得淋漓盡致，位於二樓的封閉式陽台裝有舊式磨砂窗戶，這整個部分完全是房子其中一個最大的問題

​翻新後

<신수동 주택리모델링>, marcil studio marcil studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
marcil studio

marcil studio
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翻新後的房子終於擁有一個明亮又透氣的開放式陽台，由玻璃與不鏽鋼的圍欄同時亦充滿著時尚感，跟門前全新的不鏽鋼閘門也十分合襯呢。

​5. 翻新前

MINEROS 222, H+R ARQUITECTOS H+R ARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
H+R ARQUITECTOS

H+R ARQUITECTOS
H+R ARQUITECTOS
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這看起來根本就像是廢墟或者是丟空多年的舊工廠吧！？ 

​翻新後

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H+R ARQUITECTOS

H+R ARQUITECTOS
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雖然房子的結構並沒有太多的改動，可是只要把門和窗轉掉，以及在粉刷外牆的時候多花一點功夫，整個房子的觀感已經完全不一樣了！

​6. 翻新前

homify
homify

homify
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選用單色油漆來粉刷外牆，這其實並無不可，可是為什麼要選這種暗沉的的藍色呢？那道設計老氣的圍欄和閘門又是什麼一回事？

翻新後

翻新後的外牆與入口處不止順眼多了，而且時尚度以及設計感更是滿分！

​7. 翻新前

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scheriau_architektur

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利用鐵皮來做屋頂的這種做法非常過時，而且毫不美觀。

​翻新後

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如果我不說，你大概也沒想到這是我們剛剛才看到的舊房子吧！它加建後就變成雙層的簡約風房子了，純白的牆身與入口處翠綠的花圃更是好看！

​8. 翻新前

De ruina a moderna vivienda, REFORMASGC REFORMASGC
REFORMASGC

REFORMASGC
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最後我們來參觀一所鬼屋‥‥‥不，是一所又殘又舊的危樓啦！

​翻新後

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REFORMASGC
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你能相信眼前房子的變化嗎？時尚大型玻璃窗圍欄保護著房子的開放式空間，位於二樓的建築部分看起來簡約又美麗！

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