7 間以白色磁磚妝點的超可愛浴室

浴室的選色其實可以十分考究，比如說在風水學上，浴室象徵五行裡面的「水」。因此，如果你選用鮮艷的顏色比如紅色、橋色這一類代表著「火」的顏色的話，就容易造成水火不容，影響家人的關係。

而以現代美學角度來說，大部分的人也希望擁有一間清新、乾淨的明亮的浴間。在這樣子的前提下，選用白色磁磚來打造浴室就最適合不過了！以下是7個值得我們學習的例子。