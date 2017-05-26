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7 間以白色磁磚妝點的超可愛浴室

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
永和江宅, 隹設計 ZHUI Design Studio 隹設計 ZHUI Design Studio 浴室
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浴室的選色其實可以十分考究，比如說在風水學上，浴室象徵五行裡面的「水」。因此，如果你選用鮮艷的顏色比如紅色、橋色這一類代表著「火」的顏色的話，就容易造成水火不容，影響家人的關係。

而以現代美學角度來說，大部分的人也希望擁有一間清新、乾淨的明亮的浴間。在這樣子的前提下，選用白色磁磚來打造浴室就最適合不過了！以下是7個值得我們學習的例子。

​1.

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GM-interior

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這種典雅的長形磁磚彷照著傳統的磚牆的排列方式，並以全新的時尚形象呈現。

浴室的牆面由純白磁磚以及對比度強烈的純黑磁磚組成，配以兩盞設計新穎的吊燈，整個浴室營造出完整又多變的視覺效果。

​2.

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ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO

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方形格子磁磚是其中一種最常用、最普遍的鋪磚選擇。如果以鮮艷活潑的傢品，比如說鮮黃色的浴簾，來搭配這一種經典的磁磚，能夠為整個浴間加添活力子，避免顯得過於單調冰冷。

​3.

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這個現代浴間採用的白色磁磚甚至還擁有著白邊，使得整個牆面看起來就像是Lego積木一樣，非常有趣味。

淋浴間與洗臉台之間以一道透明玻璃相間，能夠把空間分隔開來的同時，亦無損設計的完整度的浴間的空間感。

​4.

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Insides

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你有夢想過擁有一間湖水藍色的浴間嗎？或許你可以參考圖片中的設計喔！

湖水綠這種高貴又有質感的顏色其實也算是滿「重口味」的，因為它的質感不像淺色系顏色那樣輕盈，所以如果以這種顏色作為浴間的單一選擇的話，那感覺上會過於沉重喔！

要平衡視覺觀感，這個時候你需要的是一整面以白色磁磚鋪成的牆面

​5.

Bathroom homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

Bathroom

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這個看起來像精品飯店裡頭的衛浴間一樣，它會是你的心頭好嗎？

要打造一個純白的浴間，最怕的就是選材顯得單調無趣，以致整個空間顥得冰冷又沒新意！你應該考慮引進不同質感的材質看看，比如說較有凹凸質感的白色磁磚！

6.

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這間以白色為主，黑色為輔的浴室十分有特色，尤其是地板的設計讓人聯想到棋盤格的圖樣。

7.

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隹設計 ZHUI Design Studio

4F客廁

隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio

而最後我們來參觀的美麗浴室是由台灣本地的設計公司隹設計 ZHUI DESIGN STUDIO打造，是一間專為年輕夫妻打造的時尚浴間喔！設計師選擇以白色磁磚鋪設各個牆面，而地板則鋪上了木板來平衝視覺效果。

這種白色與木材的配搭，絕對是打造富有時尚美感的浴間的必要元素喔！

延伸閱讀:12個填滿新家空白處的裝飾好點子

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