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10 個居家佈置會犯的最大錯誤（以及解決方法）

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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你覺我我們只會指出你的錯處而不提供任何解決方法嗎？錯了！

那你會覺得我們的解決方法都會讓你的錢包出血嗎？也錯了！

今天我們除了要指出大家在裝飾家居時常犯的10個大錯誤以外，還額外地提供了實用又不用花大錢的解決好方法。現在就準備好你的筆記本，讓我們一起繼續看下去吧！

​1. 選用老派的馬桶墊

homify 浴室
homify

homify
homify
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一般馬桶墊的款式和剪裁總是非常老氣，跟你理想中的時尚廁所總會是格格不入。

解決方法：

如果你希望腳踏在浴室地板上還是軟軟的，那就改用一般的獨立地毯，最理想的是小型的、而且設計時尚簡約的款式。

​2. 太多照片到處放

logo, wall-art.fr wall-art.fr 臥室
wall-art.fr

wall-art.fr
wall-art.fr
wall-art.fr

我們知道你喜歡擺放照片，讓它們隨時隨地喚起一些快樂的回憶，可是不好好地整理它們那一切只是一團糟而已！

解決方法：

首先把相片裝到相框裡吧！然後選定一面空白的牆面來把你的高質相框井然有序的排列起來，打造出一面富有特色的照片牆(Gallery Wall)！

​3. 忽略玄關

Concrete Stairs D-Max Photography 工業風的玄關、走廊與階梯
D-Max Photography

Concrete Stairs

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

玄關是進門以後會看到的第一個空間，你怎麼能放任它不管呢？

解決方法：

下決心來改造你的玄關吧！必要時可以找設計師幫忙，或者你可以參考我們的點子本：

8個你可以直接複製的玄關設計

7 種讓你好運滾滾來的玄關設計

​4. 外露的電線

Cable-Tidy Home Office Desk Finoak LTD 書房/辦公室桌子
Finoak LTD

Cable-Tidy Home Office Desk

Finoak LTD
Finoak LTD
Finoak LTD

一堆又一堆糾結的電線總是暴露在你的面前？

解決方法：

選購一些有機關的傢俱，比如說圖中那一張具有收納電線空間的書桌吧！

​5. 不相符的設計

Botany in living room Pixers 客廳 wall mural,wallpaper,flower,tropical,orchidea,jungle
Pixers

Botany in living room

Pixers
Pixers
Pixers

如果你硬要在日式簡約風或北歐風的家居裡，加設一面誇張的、充滿熱帶風情的裝飾牆，這可是完全格格不入啊！

解決方法：

放棄這種誇張的裝飾牆，選用一些小小的、同樣帶有點點熱帶風情的小飾品就好了。

​6. 舊傢俱

MR & MRS SAMUEL'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

MR & MRS SAMUEL'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

丟掉舊傢俱的做法非常不環保，而且成本又高，可是老舊的傢俱就是不好看‥‥‥

解決方法：

別擔心，試著為傢俱換上新的把手吧！這樣的一個小改動可是有明顯的效果喔～

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​7. 留著一些你討厭的東西

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects 現代風玄關、走廊與階梯
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

人是種依賴舊有習慣的生物，比如說你早就看那一整地起了毛球的舊地毯不順眼，卻一直沒有下定決心把它換掉。

解決方法：

舊的不去新的不來，只要把不順眼的舊東西一口氣丟掉，這樣子就可以預留更多空間給你真正喜歡的東西呢！

​8. 把客廳弄得太嚴肅

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design 客廳沙發與扶手椅
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

現代極簡風強調簡單的線條、無雜物的空間，可是老實說，有幾多人想要一個嚴肅得像典型精品酒店的、完全沒有家的感覺的客廳

解決方法：

選用一些會帶來舒適質感的傢俱，比如說布藝沙發和擺放抱枕等等。

​9. 在同一空間選用同一色調同一材質的設計元素

Virginia Water Apartment - Surrey Bhavin Taylor Design 臥室 Bedroom,bed,rococo style,bedside tables,wallapaper,feature wall,animals,blue,yellow,mustard,grey,bedding
Bhavin Taylor Design

Virginia Water Apartment – Surrey

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

一個字：悶！如果整個房間都只是單調的死白，這會有多無趣呀？

解決方法：

就算你想打造單色調的房間，緊記要多選用不同材質的物料，比如說木板、磁磚等等來營造層次感。

​10. 盲目跟隨潮流

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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隨流日新月異，如果盲目跟隨大眾潮流而設計自己的家居，相信過不久你就會不滿意了。

解決方法：

把個人風格注入設計元素之中，把你的家變成真真正正自己所愛的地方！

改造閒置陽台：超級別緻又可愛的午後休閒好空間
你覺得這些點子實用嗎？告訴我們你的意見吧～

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