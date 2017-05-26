10 個居家佈置會犯的最大錯誤（以及解決方法）

你覺我我們只會指出你的錯處而不提供任何解決方法嗎？錯了！
那你會覺得我們的解決方法都會讓你的錢包出血嗎？也錯了！
今天我們除了要指出大家在裝飾家居時常犯的10個大錯誤以外，還額外地提供了實用又不用花大錢的解決好方法。現在就準備好你的筆記本，讓我們一起繼續看下去吧！
一般馬桶墊的款式和剪裁總是非常老氣，跟你理想中的時尚廁所總會是格格不入。
解決方法：
如果你希望腳踏在浴室地板上還是軟軟的，那就改用一般的獨立地毯，最理想的是小型的、而且設計時尚簡約的款式。
我們知道你喜歡擺放照片，讓它們隨時隨地喚起一些快樂的回憶，可是不好好地整理它們那一切只是一團糟而已！
解決方法：
首先把相片裝到相框裡吧！然後選定一面空白的牆面來把你的高質相框井然有序的排列起來，打造出一面富有特色的照片牆(Gallery Wall)！
玄關是進門以後會看到的第一個空間，你怎麼能放任它不管呢？
解決方法：
下決心來改造你的玄關吧！必要時可以找設計師幫忙，或者你可以參考我們的點子本：
一堆又一堆糾結的電線總是暴露在你的面前？
解決方法：
選購一些有機關的傢俱，比如說圖中那一張具有收納電線空間的書桌吧！
如果你硬要在日式簡約風或北歐風的家居裡，加設一面誇張的、充滿熱帶風情的裝飾牆，這可是完全格格不入啊！
解決方法：
放棄這種誇張的裝飾牆，選用一些小小的、同樣帶有點點熱帶風情的小飾品就好了。
丟掉舊傢俱的做法非常不環保，而且成本又高，可是老舊的傢俱就是不好看‥‥‥
解決方法：
別擔心，試著為傢俱換上新的把手吧！這樣的一個小改動可是有明顯的效果喔～
人是種依賴舊有習慣的生物，比如說你早就看那一整地起了毛球的舊地毯不順眼，卻一直沒有下定決心把它換掉。
解決方法：
舊的不去新的不來，只要把不順眼的舊東西一口氣丟掉，這樣子就可以預留更多空間給你真正喜歡的東西呢！
現代極簡風強調簡單的線條、無雜物的空間，可是老實說，有幾多人想要一個嚴肅得像典型精品酒店的、完全沒有家的感覺的客廳？
解決方法：
選用一些會帶來舒適質感的傢俱，比如說布藝沙發和擺放抱枕等等。
一個字：悶！如果整個房間都只是單調的死白，這會有多無趣呀？
解決方法：
就算你想打造單色調的房間，緊記要多選用不同材質的物料，比如說木板、磁磚等等來營造層次感。