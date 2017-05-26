10 個居家佈置會犯的最大錯誤（以及解決方法）

你覺我我們只會指出你的錯處而不提供任何解決方法嗎？錯了！

那你會覺得我們的解決方法都會讓你的錢包出血嗎？也錯了！

今天我們除了要指出大家在裝飾家居時常犯的10個大錯誤以外，還額外地提供了實用又不用花大錢的解決好方法。現在就準備好你的筆記本，讓我們一起繼續看下去吧！